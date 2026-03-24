Giá đỗ - món ăn quen thuộc có thực sự giúp tăng cường sinh lý?

Thứ Ba, 11:26, 24/03/2026
VOV.VN - Giá đỗ là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, không chỉ dễ chế biến mà còn giàu dinh dưỡng, thanh mát. Thời gian gần đây, nhiều người truyền tai nhau về công dụng cải thiện sinh lý của giá đỗ, đặc biệt ở nam giới. Vậy thực hư ra sao?

Giá đỗ - thực phẩm rẻ nhưng giàu dinh dưỡng

Giá đỗ là loại rau mầm được ủ từ các loại hạt như đậu xanh, đậu tương, đậu đen… trong môi trường ẩm từ 5-7 ngày. Đây là thực phẩm phổ biến nhờ giá thành rẻ, dễ trồng và dễ chế biến.

Không chỉ có hương vị thanh nhẹ, dễ ăn, giá đỗ còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin C, vitamin E, chất xơ, protein thực vật và các axit béo có lợi. Nhờ đó, loại thực phẩm này được đánh giá cao trong việc hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Giá đỗ có thực sự giúp tăng cường sinh lý?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc ăn giá đỗ có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe sinh lý, song không nên coi đây là “thần dược” như nhiều lời đồn.

gia do - mon an quen thuoc co thuc su giup tang cuong sinh ly hinh anh 1
Giá đỗ là thực phẩm tốt cho sức khỏe, có thể hỗ trợ cải thiện sinh lý ở mức độ nhất định

Giá đỗ giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, E và axit béo có lợi, giúp bảo vệ tinh trùng và cải thiện phần nào chất lượng sinh sản. Việc bổ sung giá đỗ trong chế độ ăn còn giúp tăng cường thể trạng, hỗ trợ ham muốn và duy trì hormone testosterone khi kết hợp với thực phẩm giàu đạm. Tuy nhiên, tác dụng này không rõ rệt trong thời gian ngắn và không thể thay thế điều trị y khoa; với các trường hợp vô sinh, hiếm muộn, cần thăm khám chuyên khoa.

Cách sử dụng giá đỗ an toàn, hiệu quả

Dù giàu dinh dưỡng, giá đỗ cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn nếu không được chế biến đúng cách. Vì vậy, khi sử dụng cần lưu ý:

Chọn nguồn giá đỗ sạch, rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Rửa kỹ, có thể ngâm nước muối loãng trước khi sử dụng, đặc biệt nếu ăn sống hoặc tái.

Người có hệ miễn dịch yếu nên hạn chế ăn giá đỗ sống.

Không nên xào giá đỗ với gan động vật vì có thể làm giảm hàm lượng vitamin C.

Gợi ý một số món ăn từ giá đỗ

Giá đỗ có thể chế biến thành nhiều món ăn thanh mát, phù hợp trong bữa cơm gia đình:

Canh giá đỗ nấu đậu phụ: món ăn nhẹ, dễ tiêu, giúp giải nhiệt cơ thể.

Giá đỗ xào thịt bò: kết hợp giữa đạm động vật và vitamin từ rau mầm, vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Khi chế biến, nên nấu chín tới để giữ được tối đa giá trị dinh dưỡng.

Không nên lạm dụng, cần ăn uống cân bằng

Giá đỗ là thực phẩm tốt cho sức khỏe, có thể hỗ trợ cải thiện sinh lý ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả lâu dài, cần kết hợp chế độ ăn đa dạng, sinh hoạt khoa học và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
