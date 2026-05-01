Gia Lai ghi nhận ca mắc Whitmore đầu tiên năm 2026

Thứ Sáu, 11:00, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay 1/5, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai xác nhận, địa phương vừa ghi nhận ca mắc bệnh Whitmore đầu tiên trong năm 2026.

Bệnh nhân là chị Ksor H’P (39 tuổi, trú tại làng Mook Trang, xã Ia Dom) làm nghề nông. Bệnh khởi phát từ ngày 16/4 với triệu chứng sốt, đau nhức, sau đó diễn tiến nặng và nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, sốc nhiễm trùng.

gia lai ghi nhan ca mac whitmore dau tien nam 2026 hinh anh 1
Bệnh nhân mắc bệnh Whitmore đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, tiên lượng nặng.

Bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Đức Cơ thăm khám. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai để tiếp tục điều trị. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei – tác nhân gây bệnh Whitmore. Hiện bệnh nhân đang thở máy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, tiên lượng nặng.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc thường xuyên với đất, nước bùn do làm nông, sinh hoạt tại khu vực rừng và tắm giặt ở sông. Đây là những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến nhiễm bệnh.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thêm ca mắc trong cộng đồng. Ngành y tế đã triển khai giám sát, theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần và tăng cường truyền thông phòng bệnh.

Người dân được khuyến cáo sử dụng đồ bảo hộ khi lao động, hạn chế tiếp xúc với nguồn nước ô nhiễm, xử lý tốt vết thương hở và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ để được khám, điều trị kịp thời.

Bệnh Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cấp tính do vi khuẩn gram âm có tên Burkholderia Pseudomallei gây nên. Vi khuẩn này sống trên bề mặt nước và trong đất, đặc biệt là bùn đất, lây sang người qua vết trầy xước trên da hoặc qua đường hô hấp khi hít phải các hạt bụi đất hoặc giọt nước li ti trong không khí có chứa vi khuẩn, nhất là vào mùa mưa.

Vi khuẩn có thể làm hoại tử và chết các mô trong cơ thể, ở da thì viêm loét hay áp xe, ở phổi thì gây viêm phổi, trong máu thì gây nhiễm trùng máu... Người nhiễm bệnh Whitmore có tỷ lệ tử vong cao (từ 40 - 60%) nên thường gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”. Trường hợp nhiễm khuẩn cấp có thể tử vong trong vòng 1 tuần kể từ khi phát bệnh.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Tag: gia lai whitmore vi khuẩn hô hấp
Đắk Lắk ghi nhận ca tử vong do Whitmore tại Ea Súp

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh Whitmore tại Tiểu khu 280, xã Ea Súp. Đây là ca mắc thứ 3 ở tỉnh trong năm nay và là ca tử vong đầu tiên.

Đắk Lắk ghi nhận ca tử vong do Whitmore tại Ea Súp

Đắk Lắk ghi nhận ca tử vong do Whitmore tại Ea Súp

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh Whitmore tại Tiểu khu 280, xã Ea Súp. Đây là ca mắc thứ 3 ở tỉnh trong năm nay và là ca tử vong đầu tiên.

Thái Lan ban hành cảnh báo bệnh Whitmore sau khi ghi nhận 23 ca tử vong

VOV.VN - Giới chức Thái Lan hôm qua (18/4) phát đi cảnh báo kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác đối với bệnh Whitmore, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp từ đầu năm 2026 đến nay.

Thái Lan ban hành cảnh báo bệnh Whitmore sau khi ghi nhận 23 ca tử vong

Thái Lan ban hành cảnh báo bệnh Whitmore sau khi ghi nhận 23 ca tử vong

VOV.VN - Giới chức Thái Lan hôm qua (18/4) phát đi cảnh báo kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác đối với bệnh Whitmore, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp từ đầu năm 2026 đến nay.

"Vi khuẩn ăn thịt người" Whitmore khiến nam bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng

VOV.VN - Sau nhiều ngày sốt cao liên tục, người đàn ông được đưa đến bệnh viện. Các kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn B.pseudomallei gây ra tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, tiên lượng dè dặt..

"Vi khuẩn ăn thịt người" Whitmore khiến nam bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng

"Vi khuẩn ăn thịt người" Whitmore khiến nam bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng

VOV.VN - Sau nhiều ngày sốt cao liên tục, người đàn ông được đưa đến bệnh viện. Các kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn B.pseudomallei gây ra tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, tiên lượng dè dặt..

"Vi khuẩn ăn thịt người" Whitmore tái xuất tại Lào Cai trong mùa mưa lũ

VOV.VN - Những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua không chỉ gây ngập úng, sạt lở mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm. Ngành y tế tỉnh Lào Cai vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về sự trở lại của bệnh Whitmore, một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người".

"Vi khuẩn ăn thịt người" Whitmore tái xuất tại Lào Cai trong mùa mưa lũ

"Vi khuẩn ăn thịt người" Whitmore tái xuất tại Lào Cai trong mùa mưa lũ

VOV.VN - Những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua không chỉ gây ngập úng, sạt lở mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm. Ngành y tế tỉnh Lào Cai vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về sự trở lại của bệnh Whitmore, một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người".

Đồng Nai phát hiện ca nhiễm khuẩn Whitmore đầu tiên

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về ca nhiễm khuẩn Whitmore trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Đồng Nai phát hiện ca nhiễm khuẩn Whitmore đầu tiên

Đồng Nai phát hiện ca nhiễm khuẩn Whitmore đầu tiên

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về ca nhiễm khuẩn Whitmore trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

