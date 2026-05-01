Gia Lai ghi nhận ca mắc Whitmore đầu tiên năm 2026

Bệnh nhân là chị Ksor H’P (39 tuổi, trú tại làng Mook Trang, xã Ia Dom) làm nghề nông. Bệnh khởi phát từ ngày 16/4 với triệu chứng sốt, đau nhức, sau đó diễn tiến nặng và nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, sốc nhiễm trùng.

Bệnh nhân mắc bệnh Whitmore đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, tiên lượng nặng.

Bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Đức Cơ thăm khám. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai để tiếp tục điều trị. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei – tác nhân gây bệnh Whitmore. Hiện bệnh nhân đang thở máy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, tiên lượng nặng.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc thường xuyên với đất, nước bùn do làm nông, sinh hoạt tại khu vực rừng và tắm giặt ở sông. Đây là những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến nhiễm bệnh.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thêm ca mắc trong cộng đồng. Ngành y tế đã triển khai giám sát, theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần và tăng cường truyền thông phòng bệnh.

Người dân được khuyến cáo sử dụng đồ bảo hộ khi lao động, hạn chế tiếp xúc với nguồn nước ô nhiễm, xử lý tốt vết thương hở và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ để được khám, điều trị kịp thời.

Bệnh Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cấp tính do vi khuẩn gram âm có tên Burkholderia Pseudomallei gây nên. Vi khuẩn này sống trên bề mặt nước và trong đất, đặc biệt là bùn đất, lây sang người qua vết trầy xước trên da hoặc qua đường hô hấp khi hít phải các hạt bụi đất hoặc giọt nước li ti trong không khí có chứa vi khuẩn, nhất là vào mùa mưa.

Vi khuẩn có thể làm hoại tử và chết các mô trong cơ thể, ở da thì viêm loét hay áp xe, ở phổi thì gây viêm phổi, trong máu thì gây nhiễm trùng máu... Người nhiễm bệnh Whitmore có tỷ lệ tử vong cao (từ 40 - 60%) nên thường gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”. Trường hợp nhiễm khuẩn cấp có thể tử vong trong vòng 1 tuần kể từ khi phát bệnh.