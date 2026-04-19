Thái Lan ban hành cảnh báo bệnh Whitmore sau khi ghi nhận 23 ca tử vong

Chủ Nhật, 11:45, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giới chức Thái Lan hôm qua (18/4) phát đi cảnh báo kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác đối với bệnh Whitmore, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp từ đầu năm 2026 đến nay.

Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Lalida Periswiwatana hôm qua (18/4) cho biết, từ tháng 1 - tháng 4/2026, nước này đã ghi nhận 732 ca mắc bệnh Whitmore, trong đó có 23 trường hợp tử vong.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Theo số liệu được công bố, bệnh Whitmore hiện xuất hiện phổ biến nhất tại khu vực Đông Bắc Thái Lan. Văn phòng kiểm soát dịch bệnh khu vực số 7 (phụ trách các tỉnh Khon Kaen, Maha Sarakham, Roi Et và Kalasin) đã ghi nhận 68 ca mắc bệnh và 2 trường hợp tử vong từ đầu năm tới nay. Trong đó, nhóm người từ 50 tuổi trở lên có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất.

Bộ Y tế Thái Lan đánh giá diễn biến dịch bệnh ở mức đáng lo ngại và đang theo dõi sát tình hình. Giới chức nước này cho biết, bệnh Whitmore do một loại vi khuẩn tồn tại trong đất và nước gây ra, có thể xâm nhập cơ thể qua vết thương hở, qua đường hô hấp khi hít phải bụi nhiễm khuẩn hoặc uống nước bị ô nhiễm. Triệu chứng của bệnh bao gồm sốt cao, khó thở, tức ngực cùng các vết thương sưng tấy hoặc nhiễm trùng. Trường hợp vi khuẩn xâm nhập vào máu, người bệnh có thể bị nhiễm trùng huyết nặng và tử vong.

Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan cảnh báo nhóm người có nguy cơ cao gồm nông dân và lao động thường xuyên phải tiếp xúc với đất và nước, người có hệ miễn dịch suy yếu hoặc mắc một số bệnh mạn tính. Giới chức Thái Lan khuyến cáo người dân sử dụng đồ bảo hộ như ủng và găng tay khi tiếp xúc với đất và nước; không chủ quan trước các dấu hiệu của bệnh, đồng thời khẩn trương đi thăm khám và điều trị khi xuất hiện triệu chứng để ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng.

Cảnh sát Thái Lan triệt phá các đường dây ma túy lớn trong dịp lễ Songkran

VOV.VN - Trong dịp Tết cổ truyền té nước Songkran, lực lượng chức năng Thái Lan đã liên tiếp triển khai các chiến dịch cao điểm trấn áp tội phạm ma túy. Cảnh sát Thái Lan hôm qua (16/4) thông báo tiếp tục triệt phá một đường dây lớn, thu giữ số ma túy trị giá hơn 300 triệu Baht, tương đương khoảng 9,3 triệu USD.

PV/VOV-Bangkok
Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan công bố chiến lược toàn diện nhằm ổn định miền Nam
VOV.VN - Nhằm tái thiết an ninh và niềm tin công chúng tại các tỉnh biên giới phía Nam, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul mới đây đã có chuyến thị sát khu vực và công bố lộ trình phát triển mới, kết hợp giữa việc thắt chặt kiểm soát biên giới và triển khai mạng lưới cai nghiện ma túy sâu rộng đến cấp huyện.

Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương với Myanmar hậu bầu cử
VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Myanmar vào ngày 22/4. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhằm thảo luận về tương lai quan hệ song phương trong bối cảnh cả hai quốc gia vừa kiện toàn bộ máy Nội các mới.

Cảnh sát Thái Lan triệt phá các đường dây ma túy lớn trong dịp lễ Songkran
VOV.VN - Trong dịp Tết cổ truyền té nước Songkran, lực lượng chức năng Thái Lan đã liên tiếp triển khai các chiến dịch cao điểm trấn áp tội phạm ma túy. Cảnh sát Thái Lan hôm qua (16/4) thông báo tiếp tục triệt phá một đường dây lớn, thu giữ số ma túy trị giá hơn 300 triệu Baht, tương đương khoảng 9,3 triệu USD.

