Thái Lan ban hành cảnh báo bệnh Whitmore sau khi ghi nhận 23 ca tử vong

Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Lalida Periswiwatana hôm qua (18/4) cho biết, từ tháng 1 - tháng 4/2026, nước này đã ghi nhận 732 ca mắc bệnh Whitmore, trong đó có 23 trường hợp tử vong.

Theo số liệu được công bố, bệnh Whitmore hiện xuất hiện phổ biến nhất tại khu vực Đông Bắc Thái Lan. Văn phòng kiểm soát dịch bệnh khu vực số 7 (phụ trách các tỉnh Khon Kaen, Maha Sarakham, Roi Et và Kalasin) đã ghi nhận 68 ca mắc bệnh và 2 trường hợp tử vong từ đầu năm tới nay. Trong đó, nhóm người từ 50 tuổi trở lên có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất.

Bộ Y tế Thái Lan đánh giá diễn biến dịch bệnh ở mức đáng lo ngại và đang theo dõi sát tình hình. Giới chức nước này cho biết, bệnh Whitmore do một loại vi khuẩn tồn tại trong đất và nước gây ra, có thể xâm nhập cơ thể qua vết thương hở, qua đường hô hấp khi hít phải bụi nhiễm khuẩn hoặc uống nước bị ô nhiễm. Triệu chứng của bệnh bao gồm sốt cao, khó thở, tức ngực cùng các vết thương sưng tấy hoặc nhiễm trùng. Trường hợp vi khuẩn xâm nhập vào máu, người bệnh có thể bị nhiễm trùng huyết nặng và tử vong.

Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan cảnh báo nhóm người có nguy cơ cao gồm nông dân và lao động thường xuyên phải tiếp xúc với đất và nước, người có hệ miễn dịch suy yếu hoặc mắc một số bệnh mạn tính. Giới chức Thái Lan khuyến cáo người dân sử dụng đồ bảo hộ như ủng và găng tay khi tiếp xúc với đất và nước; không chủ quan trước các dấu hiệu của bệnh, đồng thời khẩn trương đi thăm khám và điều trị khi xuất hiện triệu chứng để ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng.