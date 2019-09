Gia tăng trẻ bị bệnh viêm đường hô hấp tại Cần Thơ

Trong 2 tuần trở lại đây, tại Bệnh viện nhi đồng thành phố Cần Thơ, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tại Khoa Hô hấp tăng lên đột biến; tăng gấp 2 đến 3 lần so với những thời điểm khác trong năm. Dự báo, số lượng bệnh nhi mắc các bệnh lý hô hấp sẽ có chiều hướng gia tăng khi mà bước vào thời điểm chuyển mùa, đặc biệt bệnh tăng cao trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 12. Do đó, việc chăm sóc đúng cách và phòng bệnh cho trẻ là điều cần thiết nhất mà các bậc cha mẹ nên làm.

Điều dưỡng đang thăm hỏi tình trạng sức khỏe của các bé tại phòng bệnh.



Tại Khu A, thuộc Khoa hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, đang chăm sóc con gái 28 tháng tuổi, Chị Mai Thị Mỹ Thanh, ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết: Bé gái nhà chị nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, và kèm theo thở khò khè. Trước khi nhập viện, gia đình có đưa đi điều trị tư ở địa phương nhưng không thấy thuyên giảm. Lần này, bé nhà chị sốt cao đột ngột và ho nhiều nên đưa vào bệnh viện Nhi đồng cấp cứu.

Hành lang là giải pháp của nhiều người khi phòng bệnh đông người.



Trường hợp hai cô con gái sinh đôi của chị Võ Ngọc Thái An, ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, chỉ mới được 2 tháng tuổi phải nhập viện vì bị viêm phổi và bé thứ hai bị viêm hô hấp trên. Chị An chia sẻ, bé nhà chị sinh đôi non tháng, cả hai đều cho bú mẹ hoàn toàn, phát triển bình thường. Nhưng những ngày gần đây, ở nhà thấy bé có biểu hiện ho nhiều, chị liền đưa bé vào bệnh viện khám, ở đây bác sĩ cho biết, bé nhà chị bị viêm phổi và yêu cầu nhập viện liền.

Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, kể từ đầu tháng 9 đến nay, số lượng bệnh nhi khám bệnh và nằm viện do bệnh lý đường hô hấp có xu hướng tăng cao. Đến nay, ghi nhận hơn 900 trường hợp trẻ nhập viện điều trị do các bệnh liên quan đến đường hô hấp; trong đó hơn 200 ca do viêm cấp đường hô hấp trên.

Trong 2 tuần trở lại đây, bệnh có tăng lên đột biến với số ca nhập viện hơn 200 ca/ngày, gây nên tình trạng quá tải tại Khoa, bệnh nhi phải nằm ghép đôi. Các y bác sĩ của bệnh viện cho biết, dự báo theo diễn tiến mọi năm, số ca mắc bệnh hô hấp sẽ tăng dần và cao điểm là vào tuần thứ 38, 39 trong năm, tức là khoảng tháng 9, tháng 10 đến tháng 12 sắp tới.

Chị Nguyễn Thị Như Mai – Điều dưỡng trưởng, Khoa hô hấp bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết: Qua tiếp nhận, chăm sóc trẻ tại Khoa, những tháng trước, lượng bệnh nhi đến khám nhập viện chỉ ở mức từ 60 đến 70 ca/ngày, tuy nhiên những ngày gần đây lượng bệnh tăng lên gấp 2 đến 3 lần và chủ yếu tập trung ở trẻ dưới 5 tuổi. Chị Mai, cho biết, các bậc phụ huynh cần lưu ý trong việc chăm sóc, đặc biệt, bước vào thời điểm giao mùa, bệnh thường tăng cao và nguy cơ lây lan cao hơn.

Các khu khám và Khoa khám trong bệnh viện đều trong tình trạng đông người.



“Chúng ta tuân thủ đúng theo lịch tiêm chủng mở rộng; giữ ấm cho trẻ. Đối với trẻ mới sinh, nên cho bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, không nên cai sữa sớm cho trẻ. Hạn chế cho bé đi lại chỗ đông người và những vùng đang có dịch bệnh đường hô hấp. Nếu cho trẻ ra ngoài, nên đeo khẩu trang cho trẻ. Cho trẻ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho trẻ.”- điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Như Mai chia sẻ.

Với điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột như hiện nay, và đây cũng chính là thời gian trẻ đi học tiếp xúc trong môi trường tập thể, các bậc phụ huynh cần quan tâm phòng bệnh cho con em mình tốt hơn. Đặc biệt, thời điểm giao mùa, không chỉ trẻ có nguy cơ mắc bệnh lý đường hô hấp mà còn có nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm khác nếu các bậc cha mẹ không có cách phòng bệnh tốt cho trẻ./.