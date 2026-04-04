Giải độc gan không cần thuốc: Bí quyết bất ngờ ngay trong căn bếp của bạn

Thứ Bảy, 09:26, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gan giữ vai trò then chốt trong chuyển hóa và thải độc, nhưng dễ bị quá tải bởi thói quen ăn uống, sinh hoạt. Việc tận dụng đúng cách các thực phẩm quen thuộc trong gian bếp có thể giúp hỗ trợ và bảo vệ chức năng gan hiệu quả hơn.

Tỏi - gia vị nhỏ, lợi ích lớn

Không chỉ giúp tăng hương vị món ăn, tỏi còn được đánh giá cao nhờ khả năng kích hoạt các enzyme trong gan, từ đó thúc đẩy quá trình đào thải độc tố. Việc bổ sung tỏi trong khẩu phần ăn hàng ngày là cách đơn giản để hỗ trợ bảo vệ gan.

Trà xanh - thức uống giàu chất chống oxy hóa

Trà xanh là loại đồ uống quen thuộc, dễ tìm và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các hợp chất chống oxy hóa trong trà xanh được cho là có khả năng hỗ trợ chức năng gan, đồng thời góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Bưởi - nguồn vitamin C dồi dào

Bưởi chứa hàm lượng lớn vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ quá trình thanh lọc tự nhiên của gan. Nước ép bưởi không chỉ tốt cho gan mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Rau xanh đậm - “lá chắn” cho gan

Các loại rau như súp lơ xanh, rau chân vịt… chứa nhiều dưỡng chất có lợi, giúp làm sạch gan. Những thực phẩm này có thể chế biến linh hoạt như luộc, nấu canh hoặc ép nước.

Cà rốt và củ cải - hỗ trợ cải thiện chức năng gan

Đây là hai loại củ phổ biến trong bữa ăn gia đình. Nhờ chứa nhiều beta-carotene và flavonoid, cà rốt và củ cải góp phần hỗ trợ hoạt động của gan.

Táo - làm sạch cơ thể từ bên trong

Táo không chỉ là loại trái cây dễ ăn mà còn giàu pectin - một hợp chất giúp cơ thể loại bỏ độc tố, hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn.

Dầu ô liu - giảm gánh nặng cho gan

Các loại dầu hữu cơ ép lạnh như dầu ô liu khi sử dụng với lượng hợp lý có thể giúp cơ thể hấp thụ và đào thải chất độc, qua đó giảm áp lực cho gan.

Ngũ cốc nguyên hạt - nguồn vitamin B thiết yếu

Thay vì sử dụng tinh bột tinh chế, các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, lúa mì cung cấp vitamin nhóm B, hỗ trợ quá trình chuyển hóa và giải độc của gan.

Quả bơ - hỗ trợ sản sinh chất chống oxy hóa

Bơ chứa nhiều dưỡng chất, đặc biệt là các hợp chất giúp cơ thể sản sinh glutathione -chất quan trọng trong quá trình làm sạch gan.

Rau họ cải - tăng cường enzyme giải độc

Các loại rau họ cải như bắp cải, súp lơ… có khả năng kích thích sản xuất enzyme trong gan, từ đó hỗ trợ thải độc và giảm nguy cơ mắc bệnh.

Quả óc chó - giàu dưỡng chất tốt cho gan

Quả óc chó cung cấp arginine, omega-3 và glutathione - những thành phần giúp hỗ trợ quá trình thanh lọc gan. Để hấp thu tốt hơn, nên nhai kỹ khi sử dụng.

Chanh - thói quen tốt mỗi buổi sáng

Các loại trái cây họ cam quýt, đặc biệt là chanh, giàu vitamin C và giúp cơ thể đào thải độc tố qua đường nước tiểu. Uống nước chanh ấm vào buổi sáng là thói quen được nhiều người duy trì.

Bắp cải - thực phẩm quen thuộc, lợi ích bất ngờ

Bắp cải dễ chế biến và giàu hợp chất hỗ trợ kích thích enzyme gan, giúp tăng hiệu quả thải độc.

Nghệ - gia vị hỗ trợ bảo vệ gan

Không chỉ tạo màu sắc và hương vị cho món ăn, nghệ còn chứa các hoạt chất có lợi cho gan, góp phần hỗ trợ làm sạch và bảo vệ cơ quan này.

Bên cạnh chế độ ăn phù hợp, cần hạn chế rượu bia, đồ nhiều dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn để giảm gánh nặng cho gan. Đồng thời, duy trì lối sống lành mạnh, tập luyện đều đặn, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng. Khi có dấu hiệu bất thường, nên thăm khám sớm để kịp thời điều trị.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Uống nước đậu đen rang có giải độc gan?
Uống nước đậu đen rang có giải độc gan?

VOV.VN - Nước đậu đen rang được nhiều người xem là “thần dược” giải độc gan, song bác sĩ cảnh báo chỉ nên dùng đúng cách, đúng liều để tránh phản tác dụng.

Uống nước đậu đen rang có giải độc gan?

Uống nước đậu đen rang có giải độc gan?

VOV.VN - Nước đậu đen rang được nhiều người xem là “thần dược” giải độc gan, song bác sĩ cảnh báo chỉ nên dùng đúng cách, đúng liều để tránh phản tác dụng.

7 “siêu thực phẩm” giải độc gan cực tốt, cực nhiều ở chợ Việt lại ít người biết
7 “siêu thực phẩm” giải độc gan cực tốt, cực nhiều ở chợ Việt lại ít người biết

VOV.VN - Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đóng vai trò như "nhà máy" thải độc. Một lá gan khỏe mạnh là chìa khóa cho sức khỏe tổng thể. Dù gan có khả năng tự phục hồi, việc bổ sung các thực phẩm giúp giải độc gan tự nhiên sẽ hỗ trợ quá trình này hiệu quả hơn.

7 “siêu thực phẩm” giải độc gan cực tốt, cực nhiều ở chợ Việt lại ít người biết

7 “siêu thực phẩm” giải độc gan cực tốt, cực nhiều ở chợ Việt lại ít người biết

VOV.VN - Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đóng vai trò như "nhà máy" thải độc. Một lá gan khỏe mạnh là chìa khóa cho sức khỏe tổng thể. Dù gan có khả năng tự phục hồi, việc bổ sung các thực phẩm giúp giải độc gan tự nhiên sẽ hỗ trợ quá trình này hiệu quả hơn.

Loại lá được gọi là sâm, giúp giải độc, mát gan, chống lão hoá
Loại lá được gọi là sâm, giúp giải độc, mát gan, chống lão hoá

VOV.VN - Theo Đông y, lá sương sâm có tính mát, vị đắng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu trừ các triệu chứng nóng trong người.

Loại lá được gọi là sâm, giúp giải độc, mát gan, chống lão hoá

Loại lá được gọi là sâm, giúp giải độc, mát gan, chống lão hoá

VOV.VN - Theo Đông y, lá sương sâm có tính mát, vị đắng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu trừ các triệu chứng nóng trong người.

