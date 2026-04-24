Giao mùa dễ mệt mỏi: Bí quyết từ 3 món ăn giúp cơ thể hồi phục tức thì

Thứ Sáu, 09:17, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi khiến cơ thể dễ mệt mỏi, thiếu năng lượng và giảm sức đề kháng. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp giúp cơ thể nhanh chóng thích nghi và duy trì thể trạng ổn định, khỏe mạnh hơn.

3 món ăn giúp cơ thể bớt mệt mỏi khi thời tiết giao mùa

Dưới đây là 3 món ăn dễ chế biến, phù hợp với bữa cơm hàng ngày nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết để cơ thể nhanh chóng phục hồi năng lượng.

Cá hồi áp chảo sốt bơ chanh, măng tây

Đây là món ăn giàu dinh dưỡng, phù hợp khi cơ thể cần bổ sung năng lượng nhanh. Cá hồi giàu omega-3 giúp giảm viêm và tăng miễn dịch; bơ cung cấp chất béo lành mạnh duy trì năng lượng; măng tây giàu vitamin và chất chống oxy hóa. Sự kết hợp này giúp giảm mệt mỏi, tăng sức đề kháng, tốt cho tim mạch và dễ tiêu hóa, phù hợp khi cơ thể nhạy cảm.

Salad cầu vồng, quả bơ, trứng

Salad là lựa chọn thanh nhẹ nhưng vẫn giàu vi chất cần thiết cho cơ thể. Rau củ nhiều màu cung cấp vitamin A, C, E giúp tăng miễn dịch; trứng bổ sung protein chất lượng cao hỗ trợ phục hồi thể lực; bơ cung cấp chất béo tốt và kali giúp giảm mệt mỏi. Món ăn phù hợp khi chán ăn trong giai đoạn giao mùa, dễ tiêu hóa và giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn.

Cháo gạo, đậu xanh, gà hầm gừng

Đây là món ăn quen thuộc, đặc biệt phù hợp khi thời tiết giao mùa. Gạo và đậu xanh cung cấp năng lượng, dễ tiêu hóa; thịt gà bổ sung protein giúp phục hồi thể lực; gừng giúp làm ấm cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa. Cháo nóng không chỉ giúp giữ ấm mà còn giảm mệt mỏi, đặc biệt khi cơ thể uể oải hoặc có dấu hiệu cảm lạnh nhẹ.

Cháo là một trong những món ăn quen thuộc, đặc biệt phù hợp khi thời tiết giao mùa

Vì sao cơ thể dễ mệt mỏi khi thời tiết giao mùa?

Sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ và độ ẩm buộc cơ thể phải liên tục điều chỉnh để duy trì cân bằng, từ đó ảnh hưởng đến năng lượng và hệ miễn dịch. Cụ thể, rối loạn nhịp sinh học do thay đổi ánh sáng và nhiệt độ tác động đến giấc ngủ và hormone; miễn dịch tạm thời suy giảm khi cơ thể chưa kịp thích nghi; dễ mất nước nhẹ do nhu cầu nước bị bỏ qua; và nguy cơ thiếu dinh dưỡng khi ăn uống kém. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải và dễ mắc các bệnh như cảm lạnh, viêm họng.

Nguyên tắc ăn uống giúp giảm mệt mỏi khi giao mùa

Ăn đủ chất và đa dạng thực phẩm

Chế độ ăn cân đối là nền tảng giúp duy trì năng lượng và tăng cường sức đề kháng; Kết hợp đầy đủ các nhóm: đạm, tinh bột, chất béo tốt, vitamin; Tránh bỏ bữa hoặc ăn uống qua loa

Uống đủ nước mỗi ngày

Bổ sung đủ nước giúp duy trì trao đổi chất và hỗ trợ cơ thể thích nghi với sự thay đổi môi trường; Uống khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày; Có thể uống nước ấm, trà gừng để giữ ấm cơ thể.

Hạn chế thực phẩm gây hại

Kiểm soát chế độ ăn uống giúp giảm mệt mỏi và bảo vệ hệ tiêu hóa trong giai đoạn nhạy cảm. Nên hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, khó tiêu, đồng thời tránh lạm dụng đồ uống chứa cồn hoặc caffeine.

Bên cạnh đó, nước chanh là thức uống quen thuộc giúp thanh lọc và giải khát. Uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng được nhiều chuyên gia khuyến khích như thói quen hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Duy trì đều đặn có thể mang lại những thay đổi tích cực cho cơ thể.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
