Hoa hậu Lương Kỳ Duyên, MC Phí Linh chọn SMILE Pro DND để “chia tay” kính cận

Cận thị không chỉ gây ra nhiều trở ngại trong cuộc sống, công việc mà còn tác động xấu đến sức khỏe đôi mắt

Sau một thời gian tìm hiểu và cân nhắc, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 Lương Kỳ Duyên quyết định lựa chọn mổ cận tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND. Tuy nhiên trong quá trình thăm khám chuyên sâu trước phẫu thuật, cô nàng được bác sĩ chẩn đoán là bị viêm giác mạc do sử dụng kính áp tròng trong thời gian dài và phải dùng thuốc theo chỉ định, hẹn 10 ngày sau đến khám lại. Những tưởng sau 10 ngày, tình trạng mắt của Kỳ Duyên đã ổn định và có thể mổ luôn nhưng do tình trạng viêm quá nặng nên cô nàng vẫn phải tiếp tục điều trị thêm 14 ngày nữa. Nàng hoa hậu chia sẻ: “Thực sự mình không ngờ công cuộc chia tay cặp kính cận của mình lại gian nan đến vậy. Do lịch trình công việc dày đặc mà không thể đeo kính gọng, có những ngày mình phải đeo kính áp tròng tận mười mấy giờ đồng hồ. Dù biết như vậy không tốt cho mắt nhưng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Giờ chỉ hy vọng mắt sớm ổn trở lại để mình có thể thực hiện phẫu thuật".

Hoa hậu Lương Kỳ Duyên quyết định lựa chọn mổ cận bằng phương pháp SMILE pro tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Rất may mắn, sau khoảng thời gian gần một tháng điều trị viêm giác mạc, mắt của Kỳ Duyên đã khỏe trở lại và đủ điều kiện mổ phương pháp SMILE pro DND. Cuối cùng thì cô nàng cũng đã đạt được mong ước bấy lâu nay - tìm lại đôi mắt sáng khỏe để luôn xinh đẹp, tự tin và cháy hết mình với công việc.

Phẫu thuật tật khúc xạ là giải pháp an toàn và hiệu quả để có được thị lực sắc nét mà không cần phụ thuộc vào kính gọng hay kính áp tròng

Tầm nhìn mới, trải nghiệm cuộc sống mới sau khi mổ cận

Nhắc tới MC Phí Linh, chúng ta sẽ nhớ ngay đến một nữ MC duyên dáng, xinh đẹp với đôi mắt hút hồn cùng sự thông minh. Bén duyên với nghề MC từ khá sớm, cô nhanh chóng trở thành một trong những người dẫn chương trình được yêu thích trên sóng truyền hình.

“Là sinh viên báo chí, mình thường xuyên phải viết bài. Thị lực không tốt ảnh hưởng đến kết quả học tập khiến mình cũng phải cố gắng nhiều lắm. Sau này cũng làm việc với máy tính nhiều nên độ cận tăng nhanh, bỏ kính ra nhìn rất mờ cận thị khiến Linh không thể thoải mái tham gia các môn thể thao yêu thích và gặp rất nhiều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều khi còn nhận nhầm người quen vì quên mang kính. Đặc biệt, mỗi lần lên hình Linh đều phải sử dụng kính áp tròng để hình ảnh của mình đẹp hơn. Tuy nhiên việc đeo kính áp tròng trong thời gian quá lâu khiến mắt của mình mỏi, khô và yếu hơn hẳn. Do vậy mà dù nhiều khán giả nhận xét đeo kính đẹp hơn nhưng Linh thấy việc mổ cận vẫn mang lại nhiều lợi ích hơn nên quyết định mổ luôn", nữ MC tâm sự.

Để được hỗ trợ tốt nhất, MC Phí Linh đã đến thăm khám tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND. Sau khi trải qua quy trình khám chuyên sâu 8 bước chuẩn Quốc tế, cô được ThS.BS Phạm Thị Hằng - Trưởng khoa Khúc xạ Bệnh viện Mắt Quốc tế DND chỉ định phương pháp phẫu thuật SMILE pro DND. Theo ThS. BS Phạm Thị Hằng, SMILE pro DND là phương pháp phẫu thuật tật khúc xạ có độ an toàn cao: đường mổ siêu nhỏ chỉ 2mm, không dùng dao, không tạo vạt giác mạc. Do đó, phương pháp này sẽ có thời gian phẫu thuật và phục hồi thị lực nhanh hơn, đặc biệt phù hợp với những bệnh nhân bận rộn cần quay trở lại công việc trong thời gian sớm nhất.

MC Phí Linh đến thăm khám tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND để quyết định tháo kính

Đến tận bây giờ khi nhắc lại, MC Phí Linh vẫn còn nhớ như in cảm giác phấn khích sau khi được “giải thoát” khỏi cặp kính cận: “Mổ cận xong, cả thế giới của mình dường như đã thay đổi hoàn toàn. Chưa bao giờ mình nhìn mọi thứ được sắc nét đến thế, tươi sáng đến thế. Mình cảm thấy bản thân trở nên đẹp hơn, yêu đời hơn, thoải mái make up và tự tin hơn trong mọi hoàn cảnh. Quá trình phẫu thuật cũng diễn ra rất nhanh và suôn sẻ, tuy nhiên để được như vậy thì mình nghĩ quan trọng là mọi người phải lựa chọn được một bệnh viện chuyên khoa Mắt uy tín, có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm chuyên môn như ở DND vậy”.

Phẫu thuật SMILE pro DND giúp bệnh nhân tiết kiệm tối đa thời gian và có thể quay trở lại công việc trong thời gian sớm nhất

Làm thế nào để lựa chọn được phương pháp phẫu thuật tật khúc xạ phù hợp?

Việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau: độ khúc xạ, chiều dày giác mạc… do đó, bệnh nhân cần đến thăm khám tại các bệnh viện chuyên khoa Mắt để được bác sĩ đánh giá và tư vấn lựa chọn phương pháp phù hợp nhất. Tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, quy trình khám chuyên sâu trước phẫu thuật luôn được tiến hành theo 8 bước chuẩn Quốc tế với hệ thống máy móc hiện đại hàng đầu. Đặc biệt, DND còn là một trong những bệnh viện đầu tiên trang bị hệ thống máy phẫu thuật VISUMAX 800 và ứng dụng công nghệ SMILE pro DND vào điều trị tật khúc xạ, giúp bệnh nhân có thể tiếp cận được với những công nghệ hiện đại nhất mà không cần ra nước ngoài.

