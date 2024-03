Không cần dùng thuốc, 7 thực phẩm này có thể kích thích mọc tóc, giảm gãy rụng

Rụng tóc là một vấn đề mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt vào một thời điểm nào đó trong đời. Một số lý do gây rụng tóc bao gồm gen di truyền, chế độ ăn uống kém, căng thẳng, thay đổi nội tiết tố do mang thai, sinh con, mãn kinh, các vấn đề về tuyến giáp và thậm chí là do nhiệt độ khi làm tóc.

Mặc dù chế độ ăn giàu chất sắt, vitamin và axit béo thiết yếu có thể giúp tăng cường sức khỏe của tóc nhưng bạn cũng nên cân nhắc bổ sung thêm thực phẩm chứa beta-carotene.

Beta carotene là sắc tố màu đỏ cam được tìm thấy trong nhiều loại trái cây và rau củ, đặc biệt là cà rốt, khoai lang và rau bina. Nó hoạt động như một chất chống oxy hóa chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Ngoài lợi ích duy trì làn da, thị lực và chức năng miễn dịch khỏe mạnh, beta-carotene cũng đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển của tóc và sức khỏe tổng thể.

Ảnh: Towfiqu ahamed barbhuiya/ Shutterstock

7 thực phẩm giàu beta-carotene giúp mọc tóc

Khoai lang

Ngoài chất beta carotene được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, khoai lang còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi như protein, sắt và vitamin C. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của da đầu và thúc đẩy sự phát triển của tóc. Cũng giàu chất chống oxy hóa, khoai lang giúp chống lại stress oxy hóa, ngăn ngừa tổn thương nang tóc, đồng thời kiểm soát các vấn đề rụng tóc.

Ảnh: Adobe Stock

Ớt chuông

Ớt chuông, đặc biệt là ớt chuông đỏ, rất giàu beta carotene và vitamin C, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời để thúc đẩy sự phát triển của tóc. Beta carotene trong ớt chuông thúc đẩy sản xuất bã nhờn, giữ ẩm cho da đầu và kích thích mọc tóc. Vitamin C cũng hỗ trợ sản xuất collagen, giúp củng cố các nang tóc, ngăn ngừa gãy rụng.

Rau bina (rau chân vịt)

Kết hợp các loại rau lá xanh như rau bina vào chế độ ăn uống hàng ngày cũng tăng lượng beta-carotene và hỗ trợ sức khỏe tổng thể của tóc. Loại rau này cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết khác như sắt, vitamin C và E, tất cả đều thúc đẩy mọc tóc.

Ảnh: Adobe Stock

Cà rốt

Cà rốt nổi tiếng với hàm lượng beta-carotene cao, vừa kích thích mọc tóc vừa tăng cường sức khỏe da đầu nói chung. Beta carotene bảo vệ da đầu khỏi các gốc tự do, đảm bảo môi trường thuận lợi cho nang tóc phát triển.

Cải xoăn

Cải xoăn là một loại rau lá xanh khác có nhiều beta carotene, vitamin C, sắt và canxi. Thêm cải xoăn vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp tóc khỏe mạnh hơn.

Thực phẩm giàu vitamin C

Hàm lượng vitamin C cao trong các loại trái cây họ cam quýt sẽ thúc đẩy sự phát triển của tóc và giảm nguy cơ rụng tóc. Chúng cũng chứa nhiều magie, chất xơ, beta-carotene, flavonoid và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ nang tóc khỏi bị hư tổn.

Dưa lưới

Dưa lưới là một loại trái cây mọng nước, giàu beta carotene, vitamin C và chất chống oxy hóa, khiến nó trở thành một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống nhằm thúc đẩy phát triển tóc.

Ảnh: Adobe Stock

Ai nên tránh thực phẩm chứa nhiều beta carotene?

Những người mắc bệnh di truyền hiếm gặp có tên là erythropoietic protoporphyria (EPP) nên tránh thực phẩm giàu beta carotene. Những thực phẩm này có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh, bao gồm da nhạy cảm với ánh sáng, ngứa và đỏ. Beta carotene làm tăng độ nhạy cảm với ánh sáng ở bệnh nhân EPP, dẫn đến cảm giác khó chịu và các biến chứng tiềm ẩn.