  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Không cần nhịn ăn, 8 thực phẩm này vẫn giúp giảm mỡ hiệu quả

Thứ Sáu, 15:11, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giảm mỡ không nhất thiết phải nhịn ăn hay tập luyện quá khắt khe. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp no lâu, hạn chế thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát calo hiệu quả. Dưới đây là 8 thực phẩm tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm mỡ tự nhiên.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn giảm cân nhờ hàm lượng protein cao và lượng đường thấp. Ngoài ra, thực phẩm này còn chứa lợi khuẩn giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Điểm nổi bật của sữa chua Hy Lạp là khả năng tạo cảm giác no lâu, từ đó giúp hạn chế ăn vặt và kiểm soát cơn đói hiệu quả. Có thể kết hợp cùng quế hoặc các loại quả mọng như việt quất, dâu tây để tăng hương vị mà vẫn giữ lượng calo ở mức hợp lý.

Dưa chuột muối

Dưa chua là món ăn có lượng calo thấp nhưng vẫn tạo cảm giác “đã miệng”, phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng. Nhờ độ giòn và vị chua mặn đặc trưng, thực phẩm này có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn.

Nên ưu tiên các loại dưa chua lên men tự nhiên, ít đường và không chứa nhiều chất bảo quản để đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, men vi sinh trong dưa chua còn hỗ trợ hoạt động tiêu hóa.

 Dưa chuột muối là một trong những thực phẩm giúp giảm mỡ hiệu quả

Thạch không đường

Với những người thường xuyên thèm đồ ngọt, thạch không đường là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn kiêng. Món ăn này có vị ngọt nhẹ, kết cấu mềm mịn và gần như không chứa nhiều calo.

Có thể dùng thạch không đường như món tráng miệng sau bữa ăn hoặc bữa phụ vào buổi chiều để giảm cảm giác thèm ngọt mà không lo tăng cân.

Nước hầm xương

Nước dùng xương chứa collagen, axit amin và nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể. Không chỉ tốt cho da và xương khớp, món ăn này còn giúp tăng cảm giác no, đặc biệt khi dùng giữa các bữa ăn.

Một bát nước dùng ấm nóng có thể giúp giảm cảm giác đói mà không làm tăng đáng kể lượng calo nạp vào.

Khoai lang

Khoai lang là nguồn tinh bột giàu chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp, phù hợp với người muốn giảm cân hoặc kiểm soát mỡ bụng.

Loại củ này giúp duy trì cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ ổn định đường huyết. Để giữ nguyên dưỡng chất, nên ưu tiên cách chế biến như hấp hoặc nướng thay vì chiên rán.

Các loại quả mọng

Việt quất, dâu tây hay mâm xôi đều là những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa và chất xơ.

Nhóm thực phẩm này giúp hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no và góp phần bảo vệ cơ thể trước tác động của các gốc tự do. Có thể dùng quả mọng như món ăn nhẹ hoặc kết hợp cùng yến mạch, sữa chua trong bữa sáng.

Phô mai tươi

Phô mai tươi chứa nhiều protein casein - loại protein tiêu hóa chậm giúp kéo dài cảm giác no. Đây là thực phẩm phù hợp dùng vào buổi tối hoặc sau khi tập luyện để hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Ngoài ra, phô mai tươi cũng dễ kết hợp với trái cây, các loại hạt hoặc rau củ để tạo thành bữa ăn nhẹ giàu dinh dưỡng.

Bí ngòi

Bí ngòi ít calo nhưng giàu nước và chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu mà không nạp nhiều năng lượng. Thực phẩm này có thể chế biến thành nhiều món như salad, mì rau củ hay món xào. Để giảm mỡ hiệu quả, cần kết hợp ăn uống lành mạnh với vận động và nghỉ ngơi hợp lý.

8 cách giảm mỡ thừa an toàn, dễ áp dụng cho người bận rộn

VOV.VN - Hiểu đúng cách giảm mỡ thừa là bước quan trọng giúp cải thiện vóc dáng và nâng cao sức khỏe lâu dài. Vậy đâu là những phương pháp giảm mỡ an toàn có thể áp dụng hàng ngày? Dưới đây là 8 cách đơn giản, dễ thực hiện giúp bạn kiểm soát mỡ thừa hiệu quả.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Muốn giảm mỡ bụng hiệu quả cần tránh những thói quen này
VOV.VN - Giảm mỡ bụng trên không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Để xử lý vùng mỡ cứng đầu này, cần kết hợp chế độ ăn hợp lý, tập luyện phù hợp và duy trì lối sống khoa học.

Muốn giảm mỡ bụng, đừng bỏ qua thói quen đi bộ buổi tối
VOV.VN - Giảm mỡ bụng không nhất thiết phải ăn kiêng khắt khe hay tập luyện cường độ cao. Đi bộ buổi tối là thói quen đơn giản, dễ thực hiện nhưng vẫn hỗ trợ đốt mỡ, cải thiện tiêu hóa, giấc ngủ và góp phần kiểm soát cân nặng hiệu quả nếu duy trì đều đặn.

Bí quyết giảm cân với 6 bữa ăn mỗi ngày
VOV.VN - Các loại thực phẩm giàu năng lượng, chứa chất béo bão hòa như đồ chế biến sẵn, tinh bột tinh chế hay nước ngọt có đường thường khiến cân nặng tăng nhanh và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Để giảm cân hiệu quả, chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung nhiều protein và chất xơ.

