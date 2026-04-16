Muốn giảm mỡ bụng hiệu quả cần tránh những thói quen này

Thứ Năm, 09:25, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giảm mỡ bụng trên không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Để xử lý vùng mỡ cứng đầu này, cần kết hợp chế độ ăn hợp lý, tập luyện phù hợp và duy trì lối sống khoa học.

Cách giảm mỡ bụng trên có thể tham khảo

Xây dựng chế độ ăn kiểm soát năng lượng và đường huyết

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến mỡ bụng trên tích tụ là dư thừa năng lượng kéo dài, kèm rối loạn chuyển hóa glucose. Do đó, chế độ ăn cần hướng đến kiểm soát lượng calo và giữ đường huyết ổn định - nền tảng quan trọng để giảm mỡ bền vững.

Ưu tiên thực phẩm giàu protein và chất xơ: Nhóm thực phẩm này giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ duy trì khối cơ. Có thể lựa chọn cá hồi, ức gà, trứng luộc, đậu phụ, các loại đậu, rau xanh, cùng ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch hoặc gạo lứt.

Hạn chế carbohydrate tinh chế và thực phẩm chế biến sẵn: Bánh mì trắng, bánh kẹo ngọt, nước ngọt có gas hay thức ăn nhanh khiến đường huyết tăng nhanh, dễ dẫn đến tích mỡ vùng bụng. Nên thay bằng carbohydrate phức hợp có chỉ số đường huyết thấp và giàu dinh dưỡng.

muon giam mo bung hieu qua can tranh nhung thoi quen nay hinh anh 1
Giảm mỡ bụng trên không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa

Tránh ăn muộn và kiểm soát khẩu phần buổi tối: Buổi tối, tốc độ trao đổi chất giảm khiến cơ thể dễ tích trữ năng lượng dư thừa. Nên ăn tối sớm trước 19h, khẩu phần nhẹ, ưu tiên món dễ tiêu như canh rau, súp gà, cá hấp ăn kèm rau luộc.

Hạn chế rượu bia và đồ uống có cồn: Cồn cung cấp năng lượng “rỗng” và ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa của gan, từ đó làm tăng tích tụ mỡ vùng bụng. Việc cắt giảm các loại đồ uống này giúp kiểm soát mỡ nội tạng hiệu quả hơn.

Tập luyện thể chất kết hợp đốt mỡ và siết cơ bụng trên

Vận động giúp tiêu hao năng lượng, cải thiện tim mạch và thúc đẩy chuyển hóa. Để giảm mỡ bụng trên, cần kết hợp bài tập cardio như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe, bơi lội hoặc nhảy dây ít nhất 30 phút mỗi ngày, cùng các bài tập cơ để làm săn chắc vùng bụng. Lưu ý, không thể giảm mỡ cục bộ, mỡ bụng trên chỉ giảm khi tổng lượng mỡ cơ thể được kiểm soát bằng luyện tập đều đặn.

Tối ưu chất lượng giấc ngủ và kiểm soát căng thẳng

Giấc ngủ và trạng thái tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển hóa mỡ. Thiếu ngủ hoặc stress kéo dài làm tăng hormone cortisol, thúc đẩy tích mỡ nội tạng, đặc biệt ở vùng bụng.

Đảm bảo ngủ đủ và sâu: Người trưởng thành nên ngủ từ 7-8 tiếng mỗi đêm. Giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể phục hồi và điều hòa hormone kiểm soát cân nặng.

Kiểm soát căng thẳng: Stress kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến trao đổi chất. Có thể áp dụng các phương pháp thư giãn như thiền, yoga, hít thở sâu, đọc sách hoặc đi dạo.

Hạn chế thiết bị điện tử trước khi ngủ: Ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính có thể làm rối loạn chu kỳ sinh học. Nên ngừng sử dụng thiết bị ít nhất 30 phút trước khi ngủ.

Một số lưu ý khi giảm mỡ bụng trên

Để giảm mỡ bụng trên hiệu quả, cần tránh kỳ vọng giảm mỡ cục bộ và duy trì thói quen lành mạnh trong thời gian dài. Đồng thời, cân bằng giữa tập luyện và nghỉ ngơi, kiểm soát khẩu phần thay vì ăn kiêng cực đoan. Việc đánh giá kết quả cũng không nên chỉ dựa vào cân nặng mà nên theo dõi vòng eo hoặc tỷ lệ mỡ cơ thể.

20230711162018275-08474181.jpg

Chạy bộ có giúp giảm mỡ bụng?

VOV.VN - Chạy bộ mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ như thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường lưu thông máu, nhưng thực tế chạy bộ có giúp giảm mỡ bụng hay không?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: giảm mỡ bụng cải thiện vóc dáng chế độ ăn hợp lý giảm mỡ bụng hiệu quả
Tin liên quan

Đi bộ trên máy mỗi ngày, mỡ bụng có giảm như nhiều người nghĩ?

VOV.VN - Đi bộ trên máy chạy bộ là hình thức tập luyện phổ biến, dễ thực hiện. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu phương pháp này có thực sự giúp giảm mỡ bụng hiệu quả hay không.

Bụng dưới tích mỡ dai dẳng ở nam giới: Nguyên nhân và cách giảm đúng cách

VOV.VN - Tình trạng tích mỡ vùng bụng dưới ở nam giới ngày càng phổ biến, khiến không ít người băn khoăn tìm cách cải thiện vóc dáng và sức khỏe. Tuy nhiên, để giảm mỡ bụng hiệu quả, cần hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các phương pháp phù hợp thay vì chỉ tập trung vào một vùng cơ thể.

Gập bụng có giúp giảm mỡ bụng? Các phương pháp tập chuẩn bạn nên biết

VOV.VN - Gập bụng là bài tập quen thuộc trong nhiều chương trình luyện tập thể hình, tác động trực tiếp vào các nhóm cơ vùng bụng. Tuy nhiên, gập bụng có thực sự giúp giảm mỡ bụng?

