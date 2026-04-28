中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Không chỉ giòn mát dễ ăn, hạt đác còn mang lại 6 lợi ích cho sức khỏe

Thứ Ba, 09:36, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hạt đác là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải nhiệt nhờ vị giòn mát, dễ ăn. Không chỉ là món tráng miệng, hạt đác còn chứa một số dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Hạt đác có tác dụng gì?

Giải nhiệt và bổ sung nước

Hạt đác có kết cấu mềm, thanh mát, giúp làm dịu cảm giác oi nóng. Loại thực phẩm này thường xuất hiện trong các món giải khát nhằm hỗ trợ bổ sung nước cho cơ thể, từ đó góp phần giảm cảm giác mệt mỏi trong thời tiết nắng nóng.

Cung cấp năng lượng nhẹ

Trong hạt đác có carbohydrate tự nhiên, giúp bổ sung năng lượng ở mức vừa phải. Điều này phù hợp với người cần ăn nhẹ giữa các bữa nhưng không muốn nạp quá nhiều calo. Khi dùng đúng cách, hạt đác có thể trở thành món ăn nhẹ tiện lợi trong ngày.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Hạt đác có lượng calo tương đối thấp, đồng thời tạo cảm giác no nhẹ sau khi ăn. Nhờ đó, thực phẩm này có thể giúp hạn chế tình trạng ăn vặt. Tuy nhiên, hiệu quả kiểm soát cân nặng còn phụ thuộc vào khẩu phần và cách chế biến.

Hạt đác là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải nhiệt nhờ vị giòn mát, dễ ăn

Tốt cho hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong hạt đác góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Việc bổ sung chất xơ giúp cải thiện nhu động ruột, hạn chế táo bón và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Giúp duy trì độ ẩm cho da

Nhờ chứa nhiều nước, hạt đác có thể góp phần bổ sung độ ẩm cho cơ thể. Khi kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, làn da có thể được cải thiện, hạn chế tình trạng khô ráp.

Phù hợp với chế độ ăn lành mạnh

Hạt đác ít chất béo, dễ kết hợp trong nhiều món ăn khác nhau. Điều này giúp người dùng linh hoạt hơn khi xây dựng thực đơn, đặc biệt phù hợp với chế độ ăn cân bằng. Bạn có thể bổ sung hạt đác vào thực đơn hàng ngày như một món ăn nhẹ nhằm đa dạng khẩu phần và hỗ trợ sức khỏe.

Ăn hạt đác có béo không?

Nhiều người lo ngại ăn hạt đác có thể gây tăng cân, tuy nhiên điều này phụ thuộc vào khẩu phần và cách chế biến. Hạt đác có lượng calo khá thấp, nhưng khi kết hợp với đường, sữa đặc hoặc siro, năng lượng có thể tăng lên đáng kể. Nếu ăn với lượng vừa phải, không thay thế bữa chính và kết hợp chế độ ăn đa dạng, hạt đác thường không gây béo. Bạn nên dùng vào buổi trưa hoặc chiều và hạn chế ăn quá muộn để tránh ảnh hưởng đến cân nặng.

Cách ăn hạt đác tốt cho sức khỏe

Cách chế biến ảnh hưởng lớn đến giá trị dinh dưỡng của hạt đác. Nên luộc hoặc ngâm nước sạch trước khi dùng, đồng thời hạn chế thêm nhiều đường. Hạt đác có thể kết hợp trong các món như chè, sữa chua hoặc trà giải nhiệt. Ngoài ra, cần tránh ăn quá nhiều, không sơ chế kỹ hoặc sử dụng hạt kém chất lượng để đảm bảo an toàn và giữ trọn dinh dưỡng.

Loại hạt từng bị lãng quên thành đặc sản giải nhiệt hút khách

VOV.VN - Từng mọc hoang và ít được khai thác, hạt đác – loại hạt lấy từ quả đác ở các tỉnh miền Trung – nay trở thành đặc sản giải nhiệt được người tiêu dùng thành thị ưa chuộng, với giá bán lên tới 130.000 đồng/kg và nhiều sản phẩm chế biến luôn trong tình trạng “cháy hàng” mỗi mùa nắng nóng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: lợi ích của hạt đác hạt đác tốt cho sức khỏe sử dụng hạt đác đúng cách
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Loại hạt được ví như "thịt không xương", vô vàn lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc
Loại hạt được ví như "thịt không xương", vô vàn lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc

VOV.VN - Loại hạt này không chỉ là nguồn cung cấp protein tuyệt vời mà còn mang đến vô vàn lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Loại hạt được ví như "thịt không xương", vô vàn lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc

Loại hạt được ví như "thịt không xương", vô vàn lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc

VOV.VN - Loại hạt này không chỉ là nguồn cung cấp protein tuyệt vời mà còn mang đến vô vàn lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Việt Nam có loại hạt "vạn người mê", giúp giảm mỡ máu lại ngừa cả đột quỵ
Việt Nam có loại hạt "vạn người mê", giúp giảm mỡ máu lại ngừa cả đột quỵ

VOV.VN - Hạt dẻ cười, hay còn gọi là quả hồ trăn, từ lâu đã được biết đến là một món ăn vặt thơm ngon và bổ dưỡng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại hạt nhỏ bé này lại chứa đựng vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Việt Nam có loại hạt "vạn người mê", giúp giảm mỡ máu lại ngừa cả đột quỵ

Việt Nam có loại hạt "vạn người mê", giúp giảm mỡ máu lại ngừa cả đột quỵ

VOV.VN - Hạt dẻ cười, hay còn gọi là quả hồ trăn, từ lâu đã được biết đến là một món ăn vặt thơm ngon và bổ dưỡng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại hạt nhỏ bé này lại chứa đựng vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe