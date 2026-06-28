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Không chỉ ngon ngọt, bưởi da xanh còn mang lại 8 lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Chủ Nhật, 15:19, 28/06/2026
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VOV.VN - Bưởi da xanh không chỉ thơm ngon mà còn giàu vitamin C, chất xơ và nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, để phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng, cần sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp.

Bưởi da xanh có nguồn gốc từ Bến Tre và được trồng rộng rãi tại nhiều địa phương trên cả nước. Đặc trưng của giống bưởi này là vỏ vẫn giữ màu xanh khi chín, cùi mỏng và múi có màu hồng đẹp mắt.

So với nhiều loại bưởi khác, bưởi da xanh có vị ngọt dịu, ít chua, tép mọng nước và dễ tách, phù hợp với nhiều đối tượng từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi. Không chỉ thơm ngon, bưởi da xanh còn giàu vitamin C, kali, chất xơ và các chất chống oxy hóa tự nhiên, vì vậy thường xuất hiện trong thực đơn ăn uống lành mạnh.

Ngoài phần múi tươi được sử dụng phổ biến, vỏ và cùi bưởi cũng được tận dụng trong chế biến thực phẩm hoặc sản xuất sản phẩm chăm sóc cá nhân, nhưng tép bưởi vẫn là phần được ưa chuộng nhất nhờ giữ trọn hương vị và giá trị dinh dưỡng.

khong chi ngon ngot, buoi da xanh con mang lai 8 loi ich bat ngo cho suc khoe hinh anh 1
Không chỉ ngon ngọt, bưởi da xanh còn mang lại 8 lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Bưởi da xanh mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe?

Khi sử dụng hợp lý trong chế độ ăn cân bằng, bưởi da xanh có thể hỗ trợ cải thiện sức khỏe nhờ giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Loại quả này giúp tăng cường sức đề kháng nhờ vitamin C, hỗ trợ tim mạch và tiêu hóa nhờ chất xơ, đồng thời góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Bưởi cũng hỗ trợ làm đẹp da nhờ thúc đẩy tổng hợp collagen, giúp kiểm soát đường huyết và cân nặng nhờ hàm lượng năng lượng thấp, đồng thời bổ sung kali giúp duy trì hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh. Tuy nhiên, dù giàu giá trị dinh dưỡng, bưởi da xanh chỉ đóng vai trò hỗ trợ sức khỏe và không thể thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp y tế chuyên môn.

Ăn bưởi da xanh đúng cách và những điều cần lưu ý

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng của bưởi da xanh và hạn chế rủi ro, nên ăn với lượng vừa phải, ưu tiên ăn nguyên múi để giữ chất xơ tự nhiên và hạn chế ép nước hoặc thêm quá nhiều đường khi chế biến. Cần đa dạng nguồn trái cây, không phụ thuộc vào một loại duy nhất, đồng thời thận trọng nếu có dạ dày nhạy cảm hoặc khi ăn lúc đói.

Người đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ do bưởi có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa một số loại thuốc. Bên cạnh đó, nên chọn bưởi có nguồn gốc rõ ràng và lưu ý rằng đây chỉ là thực phẩm hỗ trợ dinh dưỡng, không có tác dụng thay thế thuốc điều trị.

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“Siêu trái cây” cực quen mặt ở Việt Nam, vừa bổ tim vừa chống cả ung thư

VOV.VN - Quả bưởi không chỉ là loại trái cây thơm ngon, giải nhiệt mà còn là một kho tàng dinh dưỡng với vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh. Với hàm lượng vitamin C dồi dào, chất xơ và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bưởi xứng đáng là "siêu trái cây" bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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