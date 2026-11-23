“Bác sĩ ơi, nhà em không đủ tiền dùng thuốc đích, thuốc miễn dịch. Vậy bệnh của bố em còn chữa được không?”. Đây là câu hỏi bác sĩ Nguyễn Tiến Đồng, Bệnh viện Đại học Phenikaa, thường xuyên nhận được tại phòng khám ung bướu.

Với nhiều gia đình, nỗi lo sau khi nhận chẩn đoán ung thư không chỉ là bệnh tình mà còn là chi phí điều trị. Những loại thuốc được xem là tiến bộ của y học hiện đại, với mức giá hàng chục triệu đồng mỗi tháng, đôi khi vượt quá khả năng chi trả của người bệnh.

Một bệnh nhân nam 50 tuổi đến khám vì ho khan kéo dài, đau tức ngực lan ra sau lưng. Kết quả chẩn đoán hình ảnh phát hiện khối u gần 5,5cm ở đỉnh phổi trái, xâm lấn màng phổi, kèm nhiều hạch trong lồng ngực. Sinh thiết xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến phổi.

Biết kết quả, gia đình tìm hiểu các phương pháp điều trị, đặc biệt quan tâm đến thuốc đích và thuốc miễn dịch. Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế ở mức vừa phải, chi phí của những liệu pháp này trở thành gánh nặng lớn. Người thân không khỏi băn khoăn liệu nếu không có tiền sử dụng thuốc đắt đỏ, bệnh nhân còn cơ hội điều trị hay không.

Không đủ tiền mua thuốc đích, nhiều gia đình lo người thân mắc ung thư sẽ mất cơ hội điều trị. (Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ Đồng, trước khi lựa chọn phác đồ, điều quan trọng nhất là xác định đặc điểm sinh học của khối u và mức độ tiến triển của bệnh. Người bệnh được thực hiện sinh thiết, hóa mô miễn dịch và xét nghiệm đột biến gene nhằm tìm các dấu ấn cần thiết cho việc lựa chọn thuốc.

Kết quả cho thấy bệnh nhân không phát hiện đột biến gene phù hợp với các thuốc điều trị đích được khảo sát, trong khi chỉ số PD-L1 dưới 1%. Đây là những thông tin quan trọng để bác sĩ cân nhắc phương án điều trị.

Thuốc đích chỉ phát huy tác dụng khi khối u có đột biến gene tương ứng. Với PD-L1 âm tính, khả năng hưởng lợi từ liệu pháp miễn dịch đơn trị thường thấp hơn, dù kết quả này không đồng nghĩa người bệnh hoàn toàn không có chỉ định sử dụng thuốc miễn dịch.

Không phải thuốc càng đắt tiền, hiệu quả càng cao

Bác sĩ Nguyễn Tiến Đồng cho rằng, một trong những hiểu lầm phổ biến của bệnh nhân ung thư là mặc định thuốc đích, thuốc miễn dịch luôn tốt hơn hóa trị hay xạ trị.

Thực tế, các liệu pháp mới mang lại nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư, nhưng không phải ai cũng phù hợp hoặc đạt được hiệu quả như nhau. Việc lựa chọn thuốc phụ thuộc vào đặc điểm sinh học của khối u, dấu ấn phân tử, giai đoạn bệnh và tình trạng cụ thể của từng người.

Do đó, xét nghiệm đầy đủ trước điều trị có ý nghĩa quan trọng. Kết quả không chỉ giúp bác sĩ tìm ra phác đồ phù hợp mà còn tránh để người bệnh tốn kém thời gian, tiền bạc cho những loại thuốc không có chỉ định hoặc ít khả năng mang lại lợi ích.

Trong điều trị ung thư phổi, phẫu thuật, hóa trị và xạ trị vẫn giữ vai trò quan trọng. Tùy giai đoạn và đặc điểm bệnh, bác sĩ có thể chỉ định từng phương pháp riêng lẻ hoặc phối hợp với thuốc đích, thuốc miễn dịch.

“Phương pháp tốt nhất không phải lúc nào cũng là phương pháp mới nhất hay đắt tiền nhất, mà là phương pháp phù hợp nhất với từng người bệnh”, bác sĩ Đồng nói.

Sau khi đánh giá kết quả xét nghiệm và trao đổi với gia đình, bác sĩ cùng bệnh nhân thống nhất lựa chọn hóa trị. Đây là phương pháp đã được ứng dụng lâu năm, có cơ sở bằng chứng và vẫn là một phần quan trọng trong các phác đồ điều trị ung thư phổi.

Một lợi thế của phương án này là người bệnh có thể được bảo hiểm y tế thanh toán phần lớn chi phí thuốc và điều trị theo quy định, tùy danh mục, điều kiện và mức hưởng.

Sau ba chu kỳ hóa trị, bệnh nhân được kiểm tra lại. Chỉ số CEA, một chất chỉ điểm khối u, giảm từ 69,9 xuống 16,9 ng/mL, tương đương chưa đến một phần tư so với ban đầu. Chỉ số CYFRA 21-1 cũng trở về ngưỡng bình thường.

Trong quá trình điều trị, người bệnh vẫn tỉnh táo, ăn uống được và tiếp tục các chu kỳ theo kế hoạch. Những kết quả bước đầu này là tín hiệu tích cực, song bệnh nhân vẫn cần được theo dõi và đánh giá định kỳ để xác định đáp ứng điều trị lâu dài.

Với người mắc ung thư, hành trình điều trị thường kéo dài, đòi hỏi nhiều nguồn lực và sự kiên trì. Nhưng không có điều kiện sử dụng những loại thuốc đắt tiền nhất không đồng nghĩa người bệnh hết cơ hội. Điều quan trọng là được thăm khám, làm xét nghiệm cần thiết và lựa chọn phác đồ phù hợp với tình trạng bệnh cũng như khả năng chi trả.