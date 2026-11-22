Bí quyết 1: Ưu tiên gạo lứt và cá trong bữa ăn chính

Ở tuổi trung niên, việc thường xuyên tiêu thụ tinh bột tinh chế và thực phẩm siêu chế biến có thể khiến đường huyết tăng nhanh, thúc đẩy viêm mạn tính và rối loạn chuyển hóa. Thay cơm trắng bằng gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt giúp bổ sung chất xơ, hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Bên cạnh đó, ăn cá giàu omega-3 còn góp phần bảo vệ tế bào thần kinh, hỗ trợ chức năng não bộ và kiểm soát phản ứng viêm khi tuổi tác tăng lên.

Bí quyết 2: Uống nước sau khi thức dậy và bổ sung chất xơ

Uống một cốc nước sau khi thức dậy giúp bù lượng nước cơ thể mất đi trong đêm, nhưng để duy trì sức khỏe lâu dài, cần kết hợp uống đủ nước với chế độ ăn đa dạng. Chất xơ từ rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, góp phần điều hòa miễn dịch và phản ứng viêm thông qua trục ruột - não. Bên cạnh đó, bổ sung đủ magiê giúp duy trì chức năng thần kinh, cơ bắp, đồng thời hỗ trợ điều hòa đường huyết và huyết áp.

Bí quyết 3: Ăn trứng để bổ sung dưỡng chất cho não và cơ bắp

Tuổi tác tăng lên khiến khối lượng và sức mạnh cơ bắp dần suy giảm, làm tăng nguy cơ yếu cơ, hạn chế vận động và té ngã. Để phòng ngừa thiểu cơ, người cao tuổi cần bổ sung đủ protein, khoảng 1-1,2g/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày theo một số khuyến nghị, đồng thời phân bổ hợp lý trong các bữa ăn. Trứng là nguồn đạm chất lượng cao, giàu axit amin thiết yếu, nhưng cần kết hợp với cá, thịt nạc, sữa và các loại đậu. Bên cạnh dinh dưỡng, duy trì vận động, nhất là các bài tập tăng sức mạnh cơ, cũng rất quan trọng để bảo toàn khối lượng và chức năng cơ bắp.

Bí quyết 4: Hạn chế đồ ngọt và lựa chọn cà phê hoặc trà phù hợp

Thay vì dùng bánh kẹo để lấy lại sự tỉnh táo, người trung niên có thể chọn trà hoặc cà phê ít đường, vừa hạn chế đường bổ sung vừa cung cấp polyphenol có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào và chức năng ty thể. Theo các bác sĩ, nên điều chỉnh chế độ ăn từ từ, ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, bổ sung đủ protein và thực phẩm giàu omega-3. Bên cạnh đó, cần duy trì giấc ngủ 7-9 tiếng mỗi đêm, điều chỉnh khẩu phần phù hợp với khả năng tiêu hóa và thận trọng khi sử dụng thực phẩm bổ sung, đặc biệt là kali liều cao ở người mắc bệnh thận hoặc đang dùng thuốc có nguy cơ làm tăng kali máu.