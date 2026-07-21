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Không nặn mụn nhưng vẫn bị rỗ mặt, vì sao?

Thứ Ba, 11:25, 21/07/2026
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VOV.VN - Nhiều người cho rằng, chỉ tự nặn mụn mới gây sẹo rỗ, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Mụn viêm kéo dài hoặc tổn thương ăn sâu vào da cũng có thể để lại sẹo nếu không được điều trị và chăm sóc đúng cách.

Không nặn mụn có bị rỗ không?

Theo các bác sĩ da liễu, việc không nặn mụn có bị rỗ hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại mụn, mức độ viêm, tình trạng da và cách chăm sóc trong quá trình điều trị.

Trường hợp không nặn mụn nhưng vẫn bị sẹo rỗ

Ngay cả khi không nặn mụn, sẹo rỗ vẫn có thể hình thành nếu bị mụn bọc, mụn nang hoặc mụn viêm kéo dài. Các ổ viêm sâu kết hợp với vi khuẩn P. acnes có thể phá hủy collagen và elastin, khiến da không kịp tái tạo sau khi mụn lành, từ đó tạo thành sẹo lõm. Nguy cơ này càng cao ở người bị mụn nặng hoặc kéo dài, vì vậy nên thăm khám da liễu để được điều trị đúng cách, thay vì tự xử lý tại nhà.

Trường hợp không nặn mụn sẽ tự hết và không để lại sẹo

Ngược lại, với các loại mụn không viêm như mụn đầu trắng, mụn đầu đen hay mụn cám, nốt mụn có thể tự biến mất sau một thời gian nếu da được làm sạch đúng cách và sức khỏe làn da ổn định.

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Việc không nặn mụn có bị rỗ hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại mụn, mức độ viêm, tình trạng da

Do nhân mụn nằm nông, không gây tổn thương đến lớp collagen bên dưới nên những trường hợp này thường không để lại sẹo rỗ. Việc không tự ý nặn mụn cũng giúp hạn chế nguy cơ làm tổn thương da và giảm khả năng hình thành sẹo.

Vì sao nặn mụn sai cách làm tăng nguy cơ sẹo rỗ?

Tự nặn mụn bằng tay hoặc dụng cụ là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ sẹo rỗ. Nặn khi mụn chưa chín có thể khiến vi khuẩn lan rộng, làm viêm nặng hơn; dùng lực quá mạnh dễ làm tổn thương mô da; còn nặn mụn bằng tay hoặc dụng cụ không được khử khuẩn có thể gây nhiễm trùng, phá hủy collagen và tăng nguy cơ hình thành sẹo.

Những loại mụn không nên tự ý nặn

Để hạn chế nguy cơ sẹo rỗ, các chuyên gia khuyến cáo không tự ý nặn mụn bọc, mụn nang, mụn đang sưng viêm, mụn mủ chưa gom cồi hoặc mụn ẩn không đầu. Đây đều là những loại mụn có tổn thương sâu hoặc đang viêm, nếu tự xử lý dễ khiến vi khuẩn lan rộng, ổ viêm nặng hơn, làm tổn thương mô da và tăng nguy cơ để lại sẹo lõm, vết thâm kéo dài.

Cách điều trị mụn để hạn chế sẹo rỗ

Mụn viêm càng kéo dài, nguy cơ để lại sẹo rỗ càng cao, vì vậy nên thăm khám da liễu sớm nếu mụn sưng đỏ, lan rộng hoặc tái phát nhiều lần. Trong quá trình điều trị, có thể sử dụng các hoạt chất như benzoyl peroxide, salicylic acid (BHA), clindamycin hoặc retinoids theo hướng dẫn của bác sĩ để giảm viêm và kiểm soát mụn. Việc lấy nhân mụn chỉ nên thực hiện khi mụn đã chín và tại cơ sở chuyên khoa để hạn chế tổn thương da, giảm nguy cơ hình thành sẹo.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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