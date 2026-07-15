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Muốn cải thiện da mặt bị rỗ tại nhà, đừng bỏ qua những cách này

Thứ Tư, 09:14, 15/07/2026
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VOV.VN - Phục hồi sẹo rỗ tại nhà có thể mang lại hiệu quả với sẹo mới hình thành hoặc mức độ nhẹ, nhưng khó cải thiện hoàn toàn các vết sẹo lâu năm. Dưới đây là những phương pháp được chuyên gia khuyến nghị cùng các lưu ý giúp chăm sóc da an toàn, hiệu quả.

Sẹo rỗ là gì và hình thành do đâu?

Sẹo rỗ hình thành khi lớp trung bì bị tổn thương, làm đứt gãy collagen và elastin khiến da không thể tái tạo đầy đủ mô mới, tạo nên các vết lõm. Nguyên nhân phổ biến gồm mụn trứng cá, mụn viêm nặng, nặn mụn sai cách, sẹo sau thủy đậu hoặc điều trị viêm da quá muộn. Theo các bác sĩ da liễu, sẹo rỗ được chia thành ba dạng chính là sẹo đáy nhọn, sẹo đáy vuông và sẹo đáy tròn, mỗi loại có đặc điểm và phương pháp điều trị khác nhau.

Có thể phục hồi da mặt bị rỗ tại nhà không?

Theo chuyên gia da liễu, rất khó điều trị dứt điểm sẹo rỗ chỉ bằng các phương pháp tại nhà. Mỹ phẩm hay nguyên liệu tự nhiên chủ yếu tác động lên bề mặt da, giúp cải thiện độ mềm mịn và hỗ trợ quá trình tái tạo, nhưng không thể phục hồi cấu trúc mô sẹo nằm sâu dưới da.

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Các chuyên gia khuyến cáo việc tự điều trị sẹo rỗ sai cách có thể khiến da tổn thương nặng hơn

Hiệu quả chăm sóc tại nhà thường cao nhất trong khoảng ba tháng đầu sau khi sẹo hình thành, khi quá trình tái tạo collagen vẫn diễn ra mạnh mẽ. Với những vết sẹo lâu năm, đã xơ hóa và co kéo, các biện pháp này chỉ mang tính hỗ trợ, người bệnh thường cần kết hợp các phương pháp điều trị chuyên sâu tại cơ sở da liễu.

Các cách phục hồi da mặt bị rỗ tại nhà

Sử dụng các hoạt chất chăm sóc da

Theo khuyến nghị của chuyên gia, một số hoạt chất có thể hỗ trợ cải thiện sẹo rỗ. Trong đó, retinoid giúp thúc đẩy tái tạo tế bào, kích thích sản sinh collagen và elastin, còn AHA/BHA hỗ trợ loại bỏ tế bào chết, làm sạch lỗ chân lông và tạo điều kiện để da tái tạo tốt hơn.

Dùng serum và kem hỗ trợ phục hồi sẹo

Các sản phẩm chăm sóc da chứa hoạt chất phục hồi có thể hỗ trợ cải thiện sẹo rỗ nếu sử dụng đúng cách. Nên ưu tiên sản phẩm chứa vitamin C, peptide, axit hyaluronic (HA) hoặc EGF. Kem trị sẹo giúp làm mềm mô sẹo, giảm viêm và thúc đẩy tái tạo da, trong khi serum chứa vitamin C, peptide hoặc chiết xuất rau má hỗ trợ chống oxy hóa, kích thích sản sinh collagen và cải thiện vùng da sẹo.

Tận dụng nguyên liệu tự nhiên

Một số nguyên liệu thiên nhiên có thể hỗ trợ dưỡng ẩm và phục hồi da giai đoạn đầu, dù hiệu quả chậm hơn các hoạt chất chuyên dụng. Rau má giúp kích thích sản sinh collagen; mật ong kết hợp lòng đỏ trứng gà có tác dụng kháng viêm, dưỡng ẩm và nuôi dưỡng da; còn nha đam giàu vitamin A, E, giúp làm dịu da, cấp ẩm và hỗ trợ tái tạo collagen.

Những rủi ro cần tránh khi điều trị sẹo tại nhà

Các chuyên gia khuyến cáo, việc tự điều trị sẹo rỗ sai cách có thể khiến da tổn thương nặng hơn. Không nên bôi trực tiếp chanh, tỏi hoặc nguyên liệu có tính axit mạnh lên da; tránh tự lăn kim bằng dụng cụ không đảm bảo vô trùng và không sử dụng kem lột tẩy không rõ nguồn gốc. Với sẹo rỗ tồn tại trên một năm, diện tích lớn hoặc chân sẹo đã xơ cứng, các phương pháp tại nhà thường ít hiệu quả. Khi đó, nên đến cơ sở da liễu uy tín để được tư vấn và điều trị bằng các kỹ thuật chuyên sâu phù hợp.

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Vì sao da ngày càng sạm màu? Cách lấy lại làn da sáng khỏe

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Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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