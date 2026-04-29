Kích thích từ trường xuyên sọ: Bước tiến trong phục hồi chức năng sau đột quỵ

Đột quỵ não là căn bệnh đang ngày càng trẻ hóa và để lại những di chứng nặng nề như yếu liệt chân tay, rối loạn ngôn ngữ, nhận thức hoặc cảm xúc. Do đó, phục hồi chức năng là khâu rất quan trọng giúp người bệnh có thể tự chủ trong sinh hoạt cá nhân, giảm sự phụ thuộc vào người khác.

Nhằm hỗ trợ bệnh nhân tái hòa nhập cuộc sống sau đột quỵ, nhiều bệnh viện đã ứng dụng kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ trong quá trình phục hồi chức năng, giúp nâng cao chất lượng điều trị. Đây là một phương pháp hiện đại, kích thích não không xâm lấn. Nguyên lý của phương pháp này là sử dụng sóng điện từ tác động vào tế bào não để ức chế hoặc kích thích tế bào hoạt động trở lại đồng thời giúp tăng cường tín hiệu thần kinh, hỗ trợ phục hồi chức năng của các cơ quan bị ảnh hưởng bởi đột quỵ.

Kích thích từ trường xuyên sọ giúp nâng cao hiệu quả phục hồi chức năng sau đột quỵ. Ảnh minh họa do AI tạo

Bác sĩ Mai Đức Thảo – Trưởng khoa Nội Thần kinh – BV Hữu Nghị cho biết, kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ giúp cải thiện chức năng vận động, ngôn ngữ, chất lượng giấc ngủ, tình trạng rối loạn cảm xúc, trầm cảm của bệnh nhân sau đột quỵ.

“Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu tiếp về hiệu quả của kích thích từ trường xuyên sọ trên bệnh nhân bị rối loạn nuốt – một di chứng cũng rất thường gặp ở bệnh nhân đột quỵ não”, BS Mai Đức Thảo cho biết thêm.

Theo bác sĩ Mai Đức Thảo, kích thích từ trường xuyên sọ mang lại hiệu quả tốt nhất đối với người bệnh đột quỵ trong vòng 6 tháng đầu sau khi xảy ra đột quỵ. Đây là một lựa chọn điều trị hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người bệnh về một phương pháp không xâm lấn, không cần dùng thuốc và không tác dụng phụ.

Liệu trình phục hồi sau đột quỵ bằng kích thích từ trường xuyên sọ thường khoảng 10 ngày. Mỗi ngày bệnh nhân chỉ cần điều trị từ 25 đến 30 phút. Bác sĩ sẽ đánh giá thể trạng, mức độ phục hồi và phản ứng của người bệnh để xây dựng liệu trình phù hợp nhất, tối ưu hóa hiệu quả điều trị. Đa số trường hợp bệnh nhân được áp dụng kích thích từ trường xuyên sọ phục hồi sau đột quỵ có dấu hiệu cải thiện sau vài tuần:

“Chúng tôi có nghiên cứu trên nhóm 100 bệnh nhân. Trong, một nửa số bệnh nhân dùng phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ kết hợp với các phương pháp phục hồi chức năng thông thường. Còn một nửa chỉ phục hồi chức năng thông thường theo các hướng dẫn hiện tại. Chúng tôi nhận thấy nhóm được điều trị kết hợp kích thích từ trường xuyên sọ phục hồi là khá tốt, giúp bệnh nhân giảm sự phụ thuộc và các các dấu hiệu của liệt, đặc biệt là chất lượng cuộc sống thì cải thiện rõ rệt”, BS Mai Đức Thảo cho biết thêm.

Nhằm giảm thiểu di chứng và nguy cơ tử vong, bác sĩ Mai Đức Thảo nhấn mạnh, khi xảy ra đột quỵ, việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo để kịp thời can thiệp tái thông mạch máu là yếu tố sống còn. Khoảng thời gian lý tưởng để cấp cứu là trong 4,5 giờ đầu; đối với các trường hợp tắc mạch máu lớn, cửa sổ điều trị có thể mở rộng trong vòng 24 giờ.

Tùy vào tình trạng bệnh lý, các bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp tái thông mạch máu phù hợp như: sử dụng thuốc tiêu sợi huyết hoặc can thiệp hút huyết khối cơ học. Sau giai đoạn cấp cứu, bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị nội khoa phối hợp với phục hồi chức năng và phương pháp kích thích từ xuyên sọ.

Người nhà tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà bằng các phương pháp thiếu cơ sở khoa học như chích nặn máu, uống An Cung hay bất kỳ loại thuốc nào khác. Thay vào đó, cần lập tức liên hệ cấp cứu và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

Với sự hỗ trợ từ những kỹ thuật y học hiện đại như kích thích từ trường xuyên sọ, chất lượng phục hồi cho bệnh nhân đột quỵ đang ngày càng được nâng cao. Kết hợp giữa việc cấp cứu trong “giờ vàng” và kiên trì điều trị phục hồi chức năng chính là chìa khóa để người bệnh sớm tìm lại sự chủ động trong cuộc sống và vơi bớt gánh nặng cho gia đình.