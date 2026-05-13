Kỹ sư Nigeria vượt 10.000km sang Việt Nam thay khớp háng

Thứ Tư, 09:06, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau cuộc mổ thay khớp háng tại BVĐK Hồng Ngọc, nam bệnh nhân người Nigeria lần đầu có thể đặt gót chân chạm đất, đi lại bình thường sau 10 năm phải "đi bằng mũi chân" vì hoại tử chỏm xương đùi.

Chàng kỹ sư Nigeria với hành trình 10 năm tìm lại đôi chân bình thường

Từ nhỏ, anh Atueyi (Nigeria) đã mắc hoại tử chỏm xương đùi khiến anh đau đớn, chỉ có thể đi bằng mũi chân do chân trái ngắn hơn chân phải khoảng 5cm. Sau khi thăm khám tại nhiều bệnh viện địa phương, anh được chỉ định thay khớp háng. 

Dù đã thăm khám và được chỉ định thay khớp háng tại nhiều bệnh viện lớn trong nước, chàng kỹ sư trẻ vẫn chưa thể đưa ra quyết định vì lo ngại những rủi ro của ca phẫu thuật sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động sau này. Từ phương pháp phẫu thuật, chuyên môn bác sĩ đến điều kiện chăm sóc sau mổ, mọi yếu tố đều khiến anh lo lắng. Cơn đau khớp háng ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày, thôi thúc chàng kỹ sư trẻ quyết tâm tìm lại khả năng vận động bình thường.

ky su nigeria vuot 10.000km sang viet nam thay khop hang hinh anh 1
Khớp háng bệnh nhân trước và sau phẫu thuật

Từ buổi tư vấn trực tuyến với chuyên gia BVĐK Hồng Ngọc đến hành trình vượt 10.000 km sang Việt Nam thay khớp háng

Trong khi  vẫn chưa tìm được hướng điều trị phù hợp, anh Atueyi được anh trai đang làm việc tại Việt Nam giới thiệu về BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh và TS.BS Lê Quang Huy, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não. Sau khi tìm hiểu, anh quyết định đặt lịch tư vấn trực tuyến với bác sĩ. 

Buổi tư vấn trực tuyến đã giúp anh Atueyi hiểu rõ tình trạng bệnh, hướng can thiệp phù hợp. “Điều khiến tôi yên tâm sang Việt Nam thay khớp háng không chỉ là chuyên môn của bác sĩ, mà còn là sự tận tâm, minh bạch trong quá trình tư vấn. Bác sĩ phân tích kỹ những rủi ro có thể gặp, xây dựng kế hoạch phẫu thuật chi tiết bằng phương pháp SuperPATH với tỷ lệ thành công tới 90%. Đặc biệt, bác sĩ sẽ trực tiếp phẫu thuật và theo sát quá trình hồi phục của tôi. Đây là điều tôi chưa từng nhận được khi thăm khám tại Nigeria”, anh chia sẻ. 

Sau khi  vượt 10.000 km đến BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, anh được TS.BS Lê Quang Huy trực tiếp thăm khám, bác sĩ cho biết: “Bệnh nhân bị hoại tử chỏm xương đùi độ IV, chỏm xương đùi, ổ cối biến dạng, chênh lệch chiều dài chi khoảng 5cm, không thể chạm gót chân trái xuống đất, chỉ có thể đi bằng mũi chân. Tình trạng này kéo dài dẫn đến teo cơ vùng đùi, cẳng, bàn chân, khối cơ khép co rút, cứng khớp háng. Vì vậy, mục tiêu của cuộc mổ là giải quyết đồng thời 2 vấn đề: thay thế phần khớp tổn thương và đưa khớp về lại vị trí giải phẫu, giúp hai chân cân bằng, đi lại tự nhiên. Thông thường các phẫu thuật viên sẽ lựa chọn đường mổ ít xâm lấn, giảm nguy cơ trật khớp. Chúng tôi lên kế hoạch tiếp cận với đường mổ nhỏ, không cắt cơ SuperPATH, tối ưu hiệu quả phẫu thuật, giúp bệnh nhân có thể đi lại sau 24 giờ.”

ky su nigeria vuot 10.000km sang viet nam thay khop hang hinh anh 2
TS.BS Lê Quang Huy thực hiện thay khớp háng bằng phương pháp SuperPATH

Sau hội chẩn, anh Atueyi được thực hiện thay khớp háng toàn phần bằng đường mổ SuperPATH. Chỉ sau 24 giờ, bệnh nhân đã giảm đau rõ rệt, có thể đi lại và sinh hoạt cá nhân. “Trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày gót chân mình được chạm đất, cảm giác như đôi chân được tái sinh”, anh Atueyi bộc bạch.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, kỹ thuật hiện đại và quy trình điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế, BVĐK Hồng Ngọc ngày càng được nhiều bệnh nhân nước ngoài lựa chọn để điều trị các bệnh lý xương khớp phức tạp, góp phần khẳng định chất lượng y tế Việt Nam trong khu vực.

Thông tin dịch vụ: Phẫu thuật thay khớp háng tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh. Khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ hotline: 0912002131 hoặc 0949646556

Nguồn: BVĐK Hồng Ngọc

CTV An An/VOV.VN
Tag: kỹ sư Nigeria BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh 10.000km khớp háng
Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford hợp tác đổi mới sáng tạo trong y tế

VOV.VN - Ngày 28/10, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Anh, Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Đại học Oxford đã công bố hợp tác trao đổi đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong y tế.

Bệnh viện Tâm Anh xây dựng thêm bệnh viện đa khoa 1000 giường công nghệ cao

VOV.VN - Sáng 17/4, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh công bố triển khai xây dựng Bệnh viện Đa khoa và Ung bướu Công nghệ cao Tâm Anh quy mô 1.000 giường bệnh tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Quận 7, TP.HCM).

