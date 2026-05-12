Triệu chứng nhiễm virus Hanta dễ nhầm với các bệnh khác, làm gì để phòng ngừa?

Virus Hanta có triệu chứng giống COVID-19, cúm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) virus Hanta là loại virus lây truyền từ động vật sang người, thường lây nhiễm tự nhiên ở loài gặm nhấm và đôi khi lây sang người. Thuộc họ Hantaviridae trong bộ Bunyavirales, mỗi chủng thường gắn với một loài vật chủ riêng, nơi chúng tồn tại nhưng gần như không gây biểu hiện rõ rệt.

Tùy theo khu vực địa lý, virus Hanta có thể gây ra những hội chứng khác nhau ở người bệnh. Tại châu Mỹ, người nhiễm virus Hanta thường mắc hội chứng tim phổi do Hanta (HCPS), tiến triển nhanh, ảnh hưởng nặng nề đến phổi và tim. Tại châu Âu và châu Á, virus này lại gây sốt xuất huyết kèm hội chứng thận (HFRS), tấn công hệ mạch máu và thận, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.

Việc chẩn đoán sớm trường hợp nhiễm virus Hanta có thể khó khăn vì các triệu chứng ban đầu rất giống với các bệnh sốt hoặc bệnh đường hô hấp khác, chẳng hạn như cúm, COVID-19, viêm phổi do virus, bệnh leptospirosis, sốt xuất huyết hoặc nhiễm trùng huyết.

Do đó, việc khai thác tiền sử bệnh cẩn thận là rất cần thiết, đặc biệt chú ý đến khả năng tiếp xúc với động vật gặm nhấm, các nguy cơ nghề nghiệp và môi trường, lịch sử du lịch và tiếp xúc với các trường hợp đã được xác nhận ở những khu vực có virus Hanta.

Việc xác nhận trong phòng thí nghiệm dựa vào xét nghiệm huyết thanh để phát hiện kháng thể IgM đặc hiệu với virus Hanta hoặc sự gia tăng nồng độ IgG, cũng như các phương pháp phân tử như phản ứng chuỗi polymerase phiên mã ngược (RT-PCR) trong giai đoạn cấp tính của bệnh, khi RNA virus có thể được phát hiện trong máu.

Làm gì để phòng ngừa virus Hanta?

Hiện chưa phương pháp điều trị đặc hiệu nào chữa khỏi bệnh do virus Hanta gây ra, song việc chăm sóc y tế hỗ trợ sớm là chìa khóa để cải thiện tỷ lệ sống sót và tập trung vào việc theo dõi lâm sàng chặt chẽ và quản lý các biến chứng về hô hấp, tim mạch và thận. Phòng ngừa chủ yếu phụ thuộc vào việc giảm tiếp xúc giữa người và các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh.

Kiểm soát loài gặm nhấm là chiến lược chính để ngăn ngừa virus Hanta. Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, văn phòng, kho bãi sạch sẽ, khô thoáng để hạn chế nơi trú ẩn của chuột.

Chăm sóc chuột cảnh an toàn có thể giúp ngăn ngừa virus Hanta. Chủ nuôi có thể tham khảo ý kiến ​​bác sĩ thú y về việc xét nghiệm virus Hanta cho chuột mới trước khi đưa chúng vào nhà mới, đặc biệt nếu chúng sẽ sống chung với những con chuột khác trong nhà hoặc cơ sở nhân giống. Giữ chuột hoang xa chuột cảnh bằng cách thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự xâm nhập của loài gặm nhấm .

Nên sử dụng các loại trang bị bảo hộ khác nhau cho những người nuôi chuột làm thú cưng và những người dọn dẹp sau khi bị chuột xâm nhập nghiêm trọng. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi dọn dẹp, xử lý rác thải, tiếp xúc với chuột hoặc làm việc trong môi trường có nguy cơ. Đây là biện pháp đơn giản nhưng rất quan trọng để ngăn ngừa lây nhiễm gián tiếp.

Sau khi tiếp xúc với chuột hoặc nơi ở của chúng, nếu có biểu hiện sốt, đau cơ, buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa, hãy đến ngay cơ sở y tế. Đừng quên thông báo cho bác sĩ về việc tiếp xúc với chuột để được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời.