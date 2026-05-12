  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Triệu chứng nhiễm virus Hanta dễ nhầm với các bệnh khác, làm gì để phòng ngừa?

Thứ Ba, 06:30, 12/05/2026
VOV.VN - Việc chẩn đoán sớm trường hợp nhiễm virus Hanta có thể khó khăn vì các triệu chứng ban đầu rất giống với các bệnh sốt hoặc bệnh đường hô hấp khác, chẳng hạn như cúm, COVID-19.

Virus Hanta có triệu chứng giống COVID-19, cúm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) virus Hanta là loại virus lây truyền từ động vật sang người, thường lây nhiễm tự nhiên ở loài gặm nhấm và đôi khi lây sang người. Thuộc họ Hantaviridae trong bộ Bunyavirales, mỗi chủng thường gắn với một loài vật chủ riêng, nơi chúng tồn tại nhưng gần như không gây biểu hiện rõ rệt.

Tùy theo khu vực địa lý, virus Hanta có thể gây ra những hội chứng khác nhau ở người bệnh. Tại châu Mỹ, người nhiễm virus Hanta thường mắc hội chứng tim phổi do Hanta (HCPS), tiến triển nhanh, ảnh hưởng nặng nề đến phổi và tim. Tại châu Âu và châu Á, virus này lại gây sốt xuất huyết kèm hội chứng thận (HFRS), tấn công hệ mạch máu và thận, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.

Việc chẩn đoán sớm trường hợp nhiễm virus Hanta có thể khó khăn vì các triệu chứng ban đầu rất giống với các bệnh sốt hoặc bệnh đường hô hấp khác, chẳng hạn như cúm, COVID-19, viêm phổi do virus, bệnh leptospirosis, sốt xuất huyết hoặc nhiễm trùng huyết.

Do đó, việc khai thác tiền sử bệnh cẩn thận là rất cần thiết, đặc biệt chú ý đến khả năng tiếp xúc với động vật gặm nhấm, các nguy cơ nghề nghiệp và môi trường, lịch sử du lịch và tiếp xúc với các trường hợp đã được xác nhận ở những khu vực có virus Hanta.

Việc xác nhận trong phòng thí nghiệm dựa vào xét nghiệm huyết thanh để phát hiện kháng thể IgM đặc hiệu với virus Hanta hoặc sự gia tăng nồng độ IgG, cũng như các phương pháp phân tử như phản ứng chuỗi polymerase phiên mã ngược (RT-PCR) trong giai đoạn cấp tính của bệnh, khi RNA virus có thể được phát hiện trong máu.

Làm gì để phòng ngừa virus Hanta?

Hiện chưa phương pháp điều trị đặc hiệu nào chữa khỏi bệnh do virus Hanta gây ra, song việc chăm sóc y tế hỗ trợ sớm là chìa khóa để cải thiện tỷ lệ sống sót và tập trung vào việc theo dõi lâm sàng chặt chẽ và quản lý các biến chứng về hô hấp, tim mạch và thận. Phòng ngừa chủ yếu phụ thuộc vào việc giảm tiếp xúc giữa người và các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh.

Kiểm soát loài gặm nhấm là chiến lược chính để ngăn ngừa virus Hanta. Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, văn phòng, kho bãi sạch sẽ, khô thoáng để hạn chế nơi trú ẩn của chuột.

Chăm sóc chuột cảnh an toàn có thể giúp ngăn ngừa virus Hanta. Chủ nuôi có thể tham khảo ý kiến ​​bác sĩ thú y về việc xét nghiệm virus Hanta cho chuột mới trước khi đưa chúng vào nhà mới, đặc biệt nếu chúng sẽ sống chung với những con chuột khác trong nhà hoặc cơ sở nhân giống. Giữ chuột hoang xa chuột cảnh bằng cách thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự xâm nhập của loài gặm nhấm .

Nên sử dụng các loại trang bị bảo hộ khác nhau cho những người nuôi chuột làm thú cưng và những người dọn dẹp sau khi bị chuột xâm nhập nghiêm trọng. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi dọn dẹp, xử lý rác thải, tiếp xúc với chuột hoặc làm việc trong môi trường có nguy cơ. Đây là biện pháp đơn giản nhưng rất quan trọng để ngăn ngừa lây nhiễm gián tiếp.

Sau khi tiếp xúc với chuột hoặc nơi ở của chúng, nếu có biểu hiện sốt, đau cơ, buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa, hãy đến ngay cơ sở y tế. Đừng quên thông báo cho bác sĩ về việc tiếp xúc với chuột để được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời.

Virus Hanta dễ nhầm với cúm thông thường nhưng có thể chuyển nặng rất nhanh

VOV.VN - Sự xuất hiện của chùm 3 ca tử vong liên quan Hantavirus trên du thuyền MV Hondius của Hà Lan khiến nhiều người lo ngại về căn bệnh có thể lây từ chuột sang người. Virus Hanta dễ bị nhầm với cảm cúm thông thường nhưng có thể diễn tiến nhanh, gây suy hô hấp cấp và tử vong trong thời gian ngắn nếu phát hiện muộn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: virus Hanta bệnh truyền nhiễm bệnh truyền nhiễm lây qua chuột triệu chứng của virus Hanta cách phòng ngừa virus Hanta
Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta
VOV.VN - Một căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta gây ra, thường lây truyền qua việc tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm nhiễm bệnh, được cho là liên quan đến cái chết của 3 người sau khi một ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương.

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"
VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/5 khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch Covid-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.

Bộ Y tế cảnh báo khẩn virus Hanta lây truyền từ chuột
VOV.VN - Bộ Y tế vừa phát cảnh báo khẩn về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta từ chuột, tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính nặng và tỷ lệ tử vong rất cao với thời gian ủ bệnh thường từ 2-4 tuần, có thể tới 8 tuần kèm sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy.

