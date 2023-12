Lá kinh giới cay mang lại hiệu quả từ chống ung thư đến điều trị bệnh tiểu đường

Tổng quan về lá kinh giới cay

Lá kinh giới cay là một loại thảo dược thuộc họ bạc hà. Loại lá này chứa một số chất dinh dưỡng quan trọng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đó là vitamin A, C, E và K, chất xơ, carbohydrate và cũng là nguồn cung cấp khoáng chất tốt như folate, sắt, magiê, canxi và kali.

Lá kinh giới cay được biết đến nhiều nhất vì giàu terpen như thymol, ocimene, carvacrol, limonene, caryophyllene và terpinene. Các hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Lá kinh giới cay mang đến hiệu quả từ chống ung thư đến điều trị bệnh tiểu đường

Tác dụng không ngờ của lá kinh giới cay

Tác dụng chống ung thư

Sự tích tụ gốc tự do trong cơ thể bạn sẽ gây ra các bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư. Lá kinh giới cay là một loại thảo dược cung cấp các hợp chất chống oxy hóa giúp chống lại các tổn thương do các gốc tự do gây ra, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư.

Điều trị bệnh tiểu đường

Sự tích tụ các gốc tự do cũng có thể gây ra stress oxy hóa, dẫn đến tổn thương tế bào và bệnh tiểu đường. Nhưng đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của lá kinh giới cay giúp giảm bớt chứng rối loạn viêm tự miễn là nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường loại 1. Ngoài ra, một nghiên cứu cho thấy chiết xuất origanum từ loại thảo dược này có thể giúp: Cải thiện tình trạng kháng insulin; Phục hồi các mô gan và thận bị tổn thương.

Cải thiện tiêu hóa

Cách tốt nhất để giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh là ăn nhiều chất xơ. Trong lá kinh giới cay chứa nhiều chất xơ, có lợi cho bệnh tiêu chảy và táo bón. Do đó khi ăn nó thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ thống tiêu hóa của bạn.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Trong lá kinh giới cay có hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa và nhiều chất dinh dưỡng khác như vitamin và khoáng chất. Những chất dinh dưỡng này góp phần đáng kể vào việc tăng cường khả năng miễn dịch của con người.

Giảm viêm

Viêm mãn tính được coi là tác nhân rất lớn dẫn đến sự xuất hiện của các bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh tim và một số rối loạn tự miễn dịch. Trong lá kinh giới cay có chứa chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm, giúp kiểm soát tình trạng viêm rất hiệu quả.

Đặc tính kháng khuẩn

Kinh giới cay cũng có đặc tính kháng khuẩn tốt. Ngoài việc chống lại vi khuẩn, lá này còn có thể bảo vệ chống lại một số bệnh nhiễm trùng và virus.