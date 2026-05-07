中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lá nhàu chữa được bệnh gì? Có nên ăn sống loại lá này?

Thứ Năm, 11:34, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lá nhàu từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền nhờ nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu loại lá này có thể ăn sống hay cần chế biến trước khi dùng để đảm bảo an toàn. Thực tế, lá nhàu có thể sử dụng theo nhiều cách nhưng cần dùng đúng cách để tránh tác dụng không mong muốn.

Lá nhàu có tác dụng gì?

Theo Đông y, lá nhàu có tác dụng thanh nhiệt, an thần, hạ sốt, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe gân cốt. Lá có thể dùng để sắc uống hoặc giã đắp ngoài da giúp hỗ trợ làm lành vết thương. Một số nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận chiết xuất lá nhàu có đặc tính kháng khuẩn, nhưng cần thêm bằng chứng để khẳng định hiệu quả điều trị.

Dưới đây là một số công dụng phổ biến của lá nhàu:

Hỗ trợ giảm đau xương khớp

Trong dân gian, lá nhàu thường được sử dụng để hỗ trợ giảm đau lưng, đau nhức xương khớp, viêm khớp hoặc tình trạng đau vai gáy. Lá có thể được sắc nước uống, nấu canh hoặc dùng với lượng phù hợp trong bữa ăn.

la nhau chua duoc benh gi co nen an song loai la nay hinh anh 1
Lá nhàu từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền nhờ nhiều lợi ích cho sức khỏe

Hỗ trợ cải thiện tiêu hóa và cảm sốt

Lá nhàu được dùng trong một số bài thuốc dân gian nhằm hỗ trợ giảm triệu chứng tiêu chảy, kiết lỵ hoặc cảm sốt. Tuy nhiên, người dùng nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi áp dụng thường xuyên.

Hỗ trợ kháng khuẩn

Một số nghiên cứu bước đầu ghi nhận chiết xuất lá nhàu có đặc tính kháng khuẩn. Đây được xem là hướng nghiên cứu tiềm năng trong y học, nhưng không nên tự ý thay thế thuốc điều trị bằng lá nhàu.

Hỗ trợ cải thiện mụn nhọt

Nhờ đặc tính thanh nhiệt và kháng khuẩn, lá nhàu đôi khi được sử dụng để hỗ trợ giảm mụn nhọt. Người dân thường giã nát lá để đắp ngoài da hoặc dùng nước sắc để uống.

Lá nhàu có ăn sống được không?

Đọt lá nhàu non có thể ăn sống như một loại rau ăn kèm hoặc dùng để nấu canh. Tuy nhiên, lá già thường có vị đắng đậm nên phù hợp hơn khi chế biến chín.

Dù có thể ăn sống, người dùng không nên lạm dụng lá nhàu hoặc sử dụng với số lượng lớn. Để đảm bảo an toàn, nên dùng với lượng vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y học cổ truyền nếu muốn sử dụng thường xuyên.

qua nhau (15).jpg

Quả “nhà nghèo” xuất ngoại thành hàng đắt giá

VOV.VN - Trước đây, trái nhàu là loại quả dân dã thường mọc hoang dại, nhưng mấy năm gần đây nhiều người bất ngờ khi trên chợ mạng có rao bán trái nhàu ở 2 dạng: Quả tươi và quả khô. Quả nhàu tươi có giá 70.000-90.000 đồng/kg, quả nhàu khô có giá khoảng 150.000-180.000 đồng/kg.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: lá nhàu chữa bệnh ăn sống lá nhàu lợi ích của lá nhàu tác dụng của lá nhàu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công dụng của lá bàng và những bài thuốc dân gian
Công dụng của lá bàng và những bài thuốc dân gian

VOV.VN - Từ lâu, lá bàng đã được sử dụng trong dân gian như một vị thuốc hỗ trợ điều trị các chứng viêm nhiễm thường gặp. Với thành phần giàu hoạt chất sinh học, lá bàng được đánh giá có nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng đúng cách.

Công dụng của lá bàng và những bài thuốc dân gian

Công dụng của lá bàng và những bài thuốc dân gian

VOV.VN - Từ lâu, lá bàng đã được sử dụng trong dân gian như một vị thuốc hỗ trợ điều trị các chứng viêm nhiễm thường gặp. Với thành phần giàu hoạt chất sinh học, lá bàng được đánh giá có nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng đúng cách.

Công dụng tuyệt vời của lá chanh không thể bỏ qua
Công dụng tuyệt vời của lá chanh không thể bỏ qua

VOV.VN - Lá chanh từ lâu đã trở thành gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn Việt Nam nhờ hương thơm đặc trưng. Không chỉ tăng thêm hương vị, lá chanh còn được xem là vị thuốc dân gian có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, đặc biệt trong các bài thuốc trị cảm.

Công dụng tuyệt vời của lá chanh không thể bỏ qua

Công dụng tuyệt vời của lá chanh không thể bỏ qua

VOV.VN - Lá chanh từ lâu đã trở thành gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn Việt Nam nhờ hương thơm đặc trưng. Không chỉ tăng thêm hương vị, lá chanh còn được xem là vị thuốc dân gian có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, đặc biệt trong các bài thuốc trị cảm.

Hàng loạt công dụng chữa bệnh bất ngờ của lá sen
Hàng loạt công dụng chữa bệnh bất ngờ của lá sen

VOV.VN - Nhiều người nghĩ lá sen chỉ dùng để gói xôi, gói cốm... nhưng không biết rằng lá sen còn là vị thuốc chữa bệnh rất hiệu quả.

Hàng loạt công dụng chữa bệnh bất ngờ của lá sen

Hàng loạt công dụng chữa bệnh bất ngờ của lá sen

VOV.VN - Nhiều người nghĩ lá sen chỉ dùng để gói xôi, gói cốm... nhưng không biết rằng lá sen còn là vị thuốc chữa bệnh rất hiệu quả.

Vị thuốc đa năng Việt Nam có cực nhiều, tưởng ăn cho vui miệng lại siêu bổ dưỡng
Vị thuốc đa năng Việt Nam có cực nhiều, tưởng ăn cho vui miệng lại siêu bổ dưỡng

VOV.VN - Quất hồng bì là loại trái cây nhiệt đới chứa đựng hàm lượng dinh dưỡng phong phú như vitamin C, vitamin B, kali và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc mà loại quả này mang lại.

Vị thuốc đa năng Việt Nam có cực nhiều, tưởng ăn cho vui miệng lại siêu bổ dưỡng

Vị thuốc đa năng Việt Nam có cực nhiều, tưởng ăn cho vui miệng lại siêu bổ dưỡng

VOV.VN - Quất hồng bì là loại trái cây nhiệt đới chứa đựng hàm lượng dinh dưỡng phong phú như vitamin C, vitamin B, kali và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc mà loại quả này mang lại.

Loại gia vị Việt được ví như "thuốc quý", ăn vài lát mỗi ngày cũng lợi đủ đường
Loại gia vị Việt được ví như "thuốc quý", ăn vài lát mỗi ngày cũng lợi đủ đường

VOV.VN - Hành tím là nguyên liệu không thể thiếu trong căn bếp của người Việt, nhưng ít ai biết rằng loại gia vị này có thể mang lại những tác động tích cực đến sức khỏe từ bên trong ra bên ngoài.

Loại gia vị Việt được ví như "thuốc quý", ăn vài lát mỗi ngày cũng lợi đủ đường

Loại gia vị Việt được ví như "thuốc quý", ăn vài lát mỗi ngày cũng lợi đủ đường

VOV.VN - Hành tím là nguyên liệu không thể thiếu trong căn bếp của người Việt, nhưng ít ai biết rằng loại gia vị này có thể mang lại những tác động tích cực đến sức khỏe từ bên trong ra bên ngoài.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe