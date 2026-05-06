Vị thuốc đa năng Việt Nam có cực nhiều, tưởng ăn cho vui miệng lại siêu bổ dưỡng

Trị ho và làm dịu các bệnh đường hô hấp

Lợi ích phổ biến nhất của quất hồng bì chính là khả năng trị ho, tiêu đờm cực kỳ hiệu quả. Vỏ quả hồng bì chứa nhiều tinh dầu giúp làm ấm đường hô hấp, giảm tình trạng co thắt phế quản và giúp long đờm nhanh chóng. Đối với những cơn ho gió, ho khan hay ho có đờm do thay đổi thời tiết, việc ngậm quất hồng bì ngâm đường phèn hoặc muối được xem là phương pháp tự nhiên an toàn và lành tính cho cả người lớn lẫn trẻ em.

Hỗ trợ tiêu hóa và kích thích vị giác

Quất hồng bì có vị chua ngọt đặc trưng và mùi thơm nồng, có tác dụng kích thích tiết dịch vị và tăng cường hoạt động của nhu động ruột. Các axit hữu cơ trong quả giúp giải quyết tình trạng đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu sau những bữa ăn nhiều đạm.

Việc sử dụng hồng bì như một món tráng miệng hoặc mứt giúp bạn lấy lại cảm giác ngon miệng, đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên bị chán ăn hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ.

Quất hồng bì là loại trái cây nhiệt đới chứa đựng hàm lượng dinh dưỡng phong phú như vitamin C, vitamin B, kali và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. (Ảnh minh họa)

Tăng cường miễn dịch

Quất hồng bì là nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào, đóng vai trò như một "lá chắn" tự nhiên giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu và tăng cường sức đề kháng mạnh mẽ. Các hoạt chất chống oxy hóa trong quả giúp bảo vệ tế bào, ngăn ngừa viêm nhiễm và đặc biệt hiệu quả trong việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm theo mùa như cúm, cảm lạnh hay viêm họng.

Việc duy trì thói quen bổ sung loại quả này không chỉ giúp cơ thể đẩy lùi tác nhân gây bệnh mà còn hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng, mang lại nền tảng thể lực dẻo dai.

Kiểm soát cân nặng và hỗ trợ giảm béo

Mặc dù có vị ngọt nhưng quất hồng bì lại có hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, rất phù hợp cho những ai đang thực hiện chế độ ăn kiêng. Chất xơ trong hồng bì giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn vặt, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo diễn ra hiệu quả hơn. Các hợp chất flavonoid trong quả cũng góp phần ngăn chặn sự tích tụ mỡ thừa, giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ vitamin cho cơ thể.

Chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa

Quất hồng bì chứa một lượng lớn polyphenol và vitamin C – những "chiến binh" chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào. Việc tiêu thụ hồng bì thường xuyên giúp bảo vệ cấu trúc collagen, làm chậm quá trình xuất hiện nếp nhăn và giúp làn da luôn tươi trẻ, săn chắc. Ngoài ra, khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ của nó còn giúp cơ thể phòng ngừa các bệnh mãn tính liên quan đến sự thoái hóa tế bào do tuổi tác.

Ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch

Các nghiên cứu chỉ ra rằng quất hồng bì có tác dụng tích cực trong việc điều hòa lượng đường trong máu nhờ khả năng ức chế một số enzyme gây tăng đường huyết sau ăn. Bên cạnh đó, hàm lượng kali và các chất chống viêm trong quả giúp bảo vệ thành mạch máu, hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn và giảm áp lực lên tim.

Đây là loại quả lý tưởng để bổ sung vào thực đơn nhằm bảo vệ hệ tim mạch và phòng ngừa tình trạng xơ vữa động mạch.