Lá sung là loại rau gia vị giúp làm tăng hương vị cho các món nem chua, gỏi cá và nhiều món cuốn khác. Nó giúp giảm độ ngán, độ tanh và làm dịu vị chua của món ăn. Nhưng tác dụng của nó không chỉ có vậy.

Lá sung có những công dụng gì?

Theo BS Nguyễn Thùy Trang - Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec Sao Phương Đông, trong Đông y, lá sung có nốt sần được xem là tốt hơn những lá bình thường, có thể chữa bệnh gan, nhức đầu, làm thuốc bổ cho người ốm...

Lá sung có nốt sần được xem là tốt hơn những lá bình thường

Những nốt sần này xuất hiện do loài sâu P.syllidae ký sinh; tuy con sâu đã bỏ đi rất lâu trước khi những nốt này phồng to, trong đó không có trứng hay sâu ký sinh sót lại. Những nốt sần chỉ hình thành ở những lá mới mọc từ chồi, do đó bác sỹ Trang khuyên nếu muốn ăn lá sung, mọi người cứ mạnh dạn chọn những lá có nốt sần.

Vậy lá sung có những công dụng gì? Theo Đông y, lá sung tính mát, vị ngọt hơi chát, có tác dụng thông huyết, giảm đau, lợi tiểu, tiêu viêm, tiêu đờm, sát trùng, bổ huyết. Dân gian còn dùng lá sung để chữa tê thấp, lợi sữa.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gợi ý, có thể sử dụng lá sung để hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường do nó có tác dụng giảm glucose. Một nghiên cứu nhỏ thực hiện năm 1998 cho thấy chất chiết xuất từ lá sung giúp giảm lượng đường trong máu sau ăn của những người tham gia, liều lượng insulin họ cần dùng cũng thấp hơn.

Nhiều nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy lá sung và nhựa mủ cây sung có hoạt tính kháng u, chống lại các tế bào ung thư ruột kết ở người, ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư gan. Lá sung cũng có thể cải thiện huyết áp và lượng mỡ trong máu.

Bài thuốc đơn giản từ lá sung

Trong bài viết đăng trên báo Sức khỏe và Đời sống, Lương y Hoài Vũ nêu một số bài thuốc từ lá sung:

Lá sung cũng được dùng để chế thuốc bổ cho người mới ốm dậy

- Lợi sữa: Lá sung vú (lá có nốt sần) 100gr, chân giò lợn 1 cái, quả mít non 50gr, quả đu đủ non 50gr, lõi thông thảo 10gr, hạt mùi 5gr, gạo nếp 100gr, nấu thành cháo, ăn 2 lần trong ngày. Dùng 3 ngày liền.

- Chữa nổi cục đỏ ở lưng ngực, có đau và sốt: Lá sung vú 40gr, huyền sâm, huyết giác, ngưu tất, mỗi vị 20gr, thái nhỏ, sắc uống 2 lần trong ngày.

- Chữa gan nóng, vàng da: Lá sung vú 30gr, nhân trần 30gr, kê huyết đằng 20gr, rau má 50gr, sâm đại hành 20gr, sắc uống trong ngày thay trà.

- Chữa sốt, cảm cúm: Lá sung vú 16gr, lá chanh 16gr, nghệ 16gr, tỏi 6gr, sắc lấy nước đặc, uống. Nếu mồ hôi ra nhiều thì uống nguội, ngược lại thì uống nóng, rồi đắp chăn cho ra mồ hôi.

- Chữa bong gân, sai khớp: Lá sung vú, lá bàng, lá mua, lá cỏ xước, lá cứt lợn giã nhỏ, thêm ít rượu và đắp vào chỗ đau.

- Chữa nổi mụn trên mặt: Lá sung vú đem nấu nước, xông và rửa hàng ngày.

Ngoài ra, lá sung cũng được dùng để chế thuốc bổ cho người mới ốm dậy, kém ăn, mất ngủ: Lá sung vú 200gr, củ mài, hạt sen, đảng sâm, thục địa, hà thủ ô, táo nhân, ngải cứu mỗi vị 100gr. Lá sung phơi trong râm cho khô, tán bột, củ mài đồ chín, sao vàng, tán bột.

Thục địa tẩm nước gừng, sao thơm, giã nhuyễn. Ngải cứu tươi nấu kỹ lấy nước đặc. Hà thủ ô tẩm nước đậu đen, sao kỹ, tán bột. Táo nhân sao đen, tán bột. Hạt sen, đảng sâm, đều sấy khô, tán bột.

Tất cả trộn đều thêm mật làm viên bằng hạt ngô, sấy khô. Người lớn mỗi lần uống 18 viên. Trẻ em tùy tuổi mỗi lần dùng 2-6 viên, ngày 2 lần.