Làm thế nào để cải thiện lưu thông máu tự nhiên?

Quả mọng: Ăn các quả mọng thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để cải thiện lưu thông máu. Các quả này là một nguồn giàu chất dinh dưỡng khác nhau kích thích sự hình thành của các tế bào máu mới và làm sạch máu của bạn. Trong số các loại hạt, quả hạnh và quả óc chó là loại thực phẩm tốt nhất để tăng cường tuần hoàn máu. Cả hai đều là nguồn giàu chất chống oxy hoá làm tăng tuần hoàn máu bằng cách làm giãn mạch máu của bạn. Tỏi có chứa allicin, tính chất chống oxy hóa mạnh giúp lọc máu và tăng cung cấp máu. Nó cũng có tính chất chống viêm giúp giảm viêm trong cơ thể. Ớt bột cải thiện chức năng của mạch máu và tăng cường động mạch của bạn. Điều này chủ yếu là do tính chất kích thích của nó. Gừng không chỉ giải quyết vấn đề tiêu hóa và buồn nôn mà còn là một lựa chọn tuyệt vời để cải thiện lưu thông máu. Chất chống oxy hoá và chống viêm của gừng làm sạch máu của bạn và bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương. Dưa hấu: Lycopene trong dưa hấu giúp tăng tuần hoàn máu do tính chất chống oxy hóa của nó. Trái cây có múi giàu vitamin C, chất chống oxy hoá. Chúng cũng có tính chống viêm mạnh giúp giảm viêm bên trong cơ thể. Sự kết hợp của các tính chất này sẽ giúp làm sạch máu của bạn và tăng tuần hoàn máu. Yến mạch có tác dụng kỳ diệu trong việc cải thiện tuần hoàn máu. Chúng có tính chất chống viêm và chống oxy hoá giúp làm giãn mạch máu của bạn và bảo vệ cơ thể bạn khỏi những tổn thương cơ bản. Sôcôla đen là một nguồn cacao giàu chất chứa các flavonoid có khả năng chống oxy hoá cao và làm tăng lưu lượng máu.

