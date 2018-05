Làm thế nào để điều trị lở loét da đầu

Chăm sóc da đầu và tóc đúng cách: Chăm sóc da đầu và tóc đúng cách có thể ngăn ngừa và điều trị các vết loét da đầu. Gội đầu thường xuyên. Ngoài ra, gội đầu ngay sau khi tập thể dục để rửa sạch mồ hôi. Luôn để tóc khô hoàn toàn trước khi buộc tóc lên. Không dùng chung các vật dụng chăm sóc cá nhân như khăn tắm, mũ nón, mũ tắm, lược với người khác. Cuốn khăn ấm có thể giúp làm dịu và giảm đau do vết loét da đầu bằng cách cải thiện lưu thông máu đến vùng bị ảnh hưởng. Nó cũng có thể làm giảm ngứa và kích thích kết hợp với các vết loét. Giấm táo là một chất kháng nấm tự nhiên và giúp khôi phục sự cân bằng pH của da đầu. Điều này giúp loại bỏ nấm, vi khuẩn và virus có thể gây ra các vết loét da đầu. Giấm táo cũng rất hiệu quả trong việc làm giảm ngứa da đầu và các triệu chứng khác liên quan đến vết loét da đầu. Dầu tràm là một chất chống nấm mạnh cũng như một loại kem dưỡng ẩm. Nó giúp làm sạch và loại bỏ các sinh vật gây nhiễm từ da đầu. Tinh dầu tràm cũng có thể giết chấy trên đầu và giúp làm dịu ngứa. Dầu dừa: Để thoát khỏi vết loét da đầu, bạn cần phải ngăn ngừa khô da đầu. Massage da đầu bằng dầu dừa ấm rất hiệu quả, da đầu của bạn sẽ được dưỡng ẩm đúng cách. Dầu dừa cũng có tác dụng chống lại vi khuẩn có hại và loại bỏ chấy. Lô hội là một phương thuốc tuyệt vời cho vết loét da đầu nếu vấn đề là do da đầu khô. Nó có đặc tính giữ ẩm và tính chất kháng khuẩn và kháng nấm, giữ cho da đầu không bị vi khuẩn có hại. Thêm vào đó, lô hội giúp cân bằng lại độ pH của da đầu, do đó ngăn ngừa nhiều vấn đề về da đầu. Nước chanh rất phổ biến để điều trị các vết loét da đầu. Nó đặc biệt hiệu quả trong việc giảm ngứa do khô và lở loét. Chanh cũng rất hiệu quả khi đối phó với nấm ngoài da, một nguyên nhân phổ biến gây ra các vết loét da đầu. Tránh các sản phẩm chăm sóc tóc nhiều hoá chất: Việc chọn đúng sản phẩm chăm sóc tóc rất quan trọng để ngăn ngừa các vấn đề về vết loét da đầu. Trong thực tế, các chuyên gia tin rằng sản phẩm giàu hóa chất có thể khiến da đầu bị khô, khiến cho nang lông và da đầu dễ bị nhiễm trùng hơn. Nên sử dụng sản phẩm làm từ các thành phần tự nhiên.

