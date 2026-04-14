Lần đầu tiên triển khai kỹ thuật ghép giác mạc tại tỉnh Quảng Ninh

“Đưa kỹ thuật ghép thận trở thành thường quy, đồng thời từng bước phát triển các kỹ thuật ghép đa mô, tạng nhằm mang lại cơ hội điều trị chất lượng cao cho người dân Quảng Ninh ngay tại địa phương” – đó là định hướng được Trần Anh Cường, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, nhấn mạnh khi triển khai những ca ghép thận đầu tiên.

Một năm sau ca ghép thận đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh, Ngày 14/4, Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí tiếp tục phối hợp với các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Mắt Trung ương lần đầu tiên triển khai kỹ thuật ghép giác mạc tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc từng bước triển khai kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực nhãn khoa. Đây là đơn vị đầu tiên trong tỉnh Quảng Ninh thực hiện kỹ thuật này.

Hai người bệnh triển khai ghép là nam 54 tuổi và 60 tuổi, có địa chỉ thường trú tại Quảng Ninh. Hai người bệnh được chỉ định ghép giác mạc đều mắc các bệnh lý giác mạc nặng, thị lực suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn cùng các chuyên gia bệnh viện Mắt Trung ương người bệnh đủ điều kiện để triển khai ghép giác mạc.

Các bác sĩ tiến hành khám, hội chẩn trước khi tiến hành phẫu thuật

Sau hơn 4h, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí phối hợp với các chuyên gia đầu ngành trong ghép giác mạc của Bệnh viện mắt trung ương triển khai ca phẫu thuật ghép giác mạc cho 2 người bệnh diễn ra thuận lợi, giác mạc ghép trong, bám tốt, bước đầu cho kết quả tích cực. Sau phẫu thuật người bệnh tiếp tục được chăm sóc đặc biệt.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho người bệnh

Việc liên tiếp làm chủ các kỹ thuật ghép đa tạng, đặc biệt là dấu mốc lần đầu thực hiện ghép giác mạc, là thành quả của quá trình đầu tư bài bản, đồng bộ về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoàn thiện quy trình chuyên môn trong triển khai lấy – ghép đa tạng tại Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí; cùng với đó là đội ngũ y bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, liên tục cập nhật kỹ thuật hiện đại, từng bước tiệm cận trình độ các trung tâm y học lớn, qua đó hiện thực hóa mục tiêu để người dân Quảng Ninh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Đặc biệt, kỹ thuật ghép giác mạc không chỉ mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho người bệnh mà còn góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại.

Ts.Bs. Trần Anh Cường – Giám đốc bệnh viện chia sẻ: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ, đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ người dân. Bệnh viện từng bước chuyển giao kỹ thuật và triển khai đưa ghép giác mạc và ghép thận trở thành kỹ thuật thường quy, tiến tới phát triển ghép các mô, tạng khác như gan, phổi… Qua đó, chúng tôi kỳ vọng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong tỉnh và khu vực lân cận”.