Lô hội rất độc nếu không sử dụng đúng cách

Các biến chứng trong thai kỳ và cho con bú: Cả gel hoặc mủ của lô hội đều có thể không an toàn cho bà mẹ mang thai và cho con bú. Lý do là lô hội có thể kích thích các cơn co thắt tử cung và gây ra các biến chứng như sẩy thai và làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh. Trong trường hợp của một người mẹ cho con bú, uống nước ép có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ.