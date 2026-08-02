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Loại cây vứt đâu mọc đó, có lợi đủ đường cho sức khoẻ, ít người biết tận dụng

Chủ Nhật, 05:45, 02/08/2026
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VOV.VN - Đối với người Việt Nam, dọc mùng là một loại rau quen thuộc trong các món canh chua, bún bung, bún dọc mùng hay lẩu. Không chỉ mang lại vị giòn sần sật, thanh mát cho món ăn, loại cây này còn ẩn chứa rất nhiều giá trị dinh dưỡng và công dụng chữa bệnh tuyệt vời.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, dọc mùng chính là "chân ái". Với lượng calo cực kỳ thấp nhưng lại giàu chất xơ và nước, ăn dọc mùng giúp bạn nhanh no, no lâu, từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn. Chất xơ trong dọc mùng còn giúp cản trở quá trình hấp thụ chất béo vào cơ thể.

Thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể

Theo Đông y, dọc mùng có tính mát, vị nhạt, có tác dụng tiêu ứ, giảm sưng tấy và thanh nhiệt rất tốt. Trong những ngày hè oi bức, các món ăn từ dọc mùng giúp cơ thể giải phóng nhiệt lượng, giảm tình trạng nóng trong người, mụn nhọt hay rôm sảy.

Tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Nhờ lượng chất xơ dồi dào, dọc mùng hoạt động như một chiếc "chổi quét" làm sạch đường ruột. Nó kích thích nhu động ruột co bóp hiệu quả hơn, làm mềm phân và ngăn ngừa tình trạng táo bón kinh niên một cách tự nhiên.

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Cây dọc mùng ẩn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng và công dụng chữa bệnh. (Ảnh: VTC News)

Tăng cường hệ miễn dịch và làm đẹp da

Hàm lượng Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong dọc mùng giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, tăng cường sức đề kháng để chống lại các bệnh cảm cúm thông thường. Ngoài ra, Vitamin C còn thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, mang lại làn da mịn màng, sáng khỏe.

Hỗ trợ giảm sưng, tiêu viêm và giảm đau khớp

Y học cổ truyền thường dùng dọc mùng phơi khô để làm các bài thuốc chữa chứng sưng đau do thoái hóa khớp hoặc gút (gout). Loài cây chứa các khoáng chất như kali và magiê, rất quan trọng để duy trì sức khỏe xương. Bằng cách tăng mật độ và độ chắc khỏe của xương, loại rau này giúp giảm nguy cơ loãng xương.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Dọc mùng hoàn toàn không chứa cholesterol có hại. Ngược lại, lượng chất xơ hòa tan và kali trong loại rau này giúp kiểm soát huyết áp, làm bền thành mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, xơ vữa động mạch.

Chống lại các gốc tự do

Chứa các chất chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin C và vitamin E, giúp bảo vệ cơ thể chống lại stress oxy hóa. Chất chống oxy hóa trung hòa các gốc tự do có hại, điều này có thể cực kỳ có lợi trong việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính.

Mặc dù làm một loại thảo dược lành tính, không nên lạm dụng dọc mùng khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đang điều trị bệnh, phụ nữ mang thai, người già, trẻ nhỏ.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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