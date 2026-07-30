Tưởng mất khả năng đi lại, cụ bà phục hồi thần kì sau thay khớp gối

Một năm sống chung với tình trạng thoái hóa khớp gối nặng, cụ M. (85 tuổi) gần như mất khả năng đi lại, sinh hoạt hằng ngày khó khăn. Sau 10 ngày phẫu thuật thay khớp gối với sự hỗ trợ của robot CORI cùng phác đồ điều trị cá thể hóa tại Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, người bệnh từng bước phục hồi vận động và có thể tự đi lại trong nhà.

Cá thể hóa từng ca thay khớp gối

Trước khi nhập viện, cụ M. bị thoái hóa khớp gối giai đoạn nặng, khớp biến dạng, đau kéo dài và gần như mất khả năng tự đi lại. Thời gian bất động khiến sức cơ suy giảm, khả năng giữ thăng bằng kém, trong khi tuổi cao và tình trạng loãng xương làm tăng độ phức tạp của ca phẫu thuật. Mục tiêu điều trị không chỉ là thay thế phần khớp tổn thương mà còn phải bảo tồn tối đa phần xương còn tốt để hỗ trợ quá trình phục hồi sau mổ.

Sau khi đánh giá toàn diện cấu trúc khớp, trục chi, chất lượng xương, sức cơ và các nguy cơ liên quan đến tuổi tác, ThS.BSCKII Lê Quang Minh cùng ê-kíp Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch điều trị cá thể hóa và lựa chọn phẫu thuật thay khớp gối với sự hỗ trợ của robot CORI. Phương pháp này nhằm tối ưu độ chính xác trong từng thao tác, đồng thời phù hợp với đặc điểm giải phẫu và tình trạng của người bệnh.

Theo ThS.BSCKII Lê Quang Minh, đặc điểm giải phẫu của mỗi người bệnh đều khác nhau, từ cấu trúc xương, trục chân đến mức độ tổn thương sụn khớp và tình trạng dây chằng. Vì vậy, kế hoạch phẫu thuật cần được xây dựng dựa trên đánh giá cụ thể của từng trường hợp.

“Điều quan trọng không chỉ là đặt khớp nhân tạo đúng vị trí mà còn phải phù hợp với cấu trúc xương, phần mềm và khả năng vận động của từng người bệnh để sau mổ có thể đi lại ổn định hơn”, bác sĩ Minh cho biết.

Trong quá trình phẫu thuật, robot CORI hỗ trợ thu thập dữ liệu trực tiếp trên bàn mổ, ghi nhận các mốc giải phẫu, trục vận động và độ căng dây chằng để xây dựng mô hình ba chiều của khớp gối. Dữ liệu này giúp bác sĩ đánh giá tình trạng biến dạng, lựa chọn kích thước khớp nhân tạo, xác định vị trí cắt xương và đặt khớp phù hợp với từng người bệnh, đặc biệt ở các trường hợp loãng xương cần hạn chế tối đa lượng xương phải cắt bỏ.

“Robot CORI chỉ hỗ trợ kiểm soát thao tác theo kế hoạch, không tự quyết định phương án phẫu thuật hay thay thế vai trò của bác sĩ. Việc phân tích dữ liệu, lựa chọn vị trí cắt xương, góc đặt khớp và cân bằng dây chằng vẫn dựa trên kinh nghiệm lâm sàng và khả năng xử lý trong mổ của phẫu thuật viên”, bác sĩ Minh nhấn mạnh.

ThS.BSCKII cùng ekip bác sĩ Trung tâm YHTT – CTCH và PHCN đang thực hiện ca thay khớp gối bằng robot Cori

Thành công được đo bằng những bước chân sau mổ

Theo ThS.BSCKII Lê Quang Minh, hiệu quả của phẫu thuật thay khớp gối không chỉ được đánh giá qua hình ảnh sau mổ mà còn thông qua khả năng giảm đau, phục hồi vận động và sinh hoạt của người bệnh.

Trước phẫu thuật, người bệnh được đánh giá nguy cơ gây mê, tình trạng loãng xương, sức cơ và các bệnh lý nền để xây dựng kế hoạch điều trị. Sau mổ, chương trình kiểm soát đau và phục hồi chức năng được triển khai theo từng giai đoạn. Do bất động trong thời gian dài, người bệnh được tập từ các bài vận động khớp, tăng cường sức cơ, luyện thăng bằng đến tập đứng và đi với dụng cụ hỗ trợ.

Cụ M. đang tập phục hồi chức năng đi lại sau khi thay khớp gối 7 ngày

Sau khoảng 10 ngày điều trị, cụ M. đã có thể tự đi lại trong nhà với sự hỗ trợ phù hợp, cải thiện khả năng vận động và giảm mức độ phụ thuộc vào người thân trong sinh hoạt hằng ngày.

“Chúng tôi không chỉ đánh giá kết quả qua hình ảnh X-quang sau mổ mà còn dựa trên khả năng người bệnh đứng dậy, đi lại và từng bước trở lại sinh hoạt thường ngày”, bác sĩ Minh chia sẻ.

Theo bác sĩ, công nghệ hỗ trợ nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật nhưng hiệu quả điều trị còn phụ thuộc vào đánh giá đúng chỉ định, kỹ thuật của phẫu thuật viên và quá trình phục hồi chức năng sau mổ.

Trường hợp trên cũng cho thấy tuổi cao không phải là chống chỉ định tuyệt đối với phẫu thuật thay khớp gối. Người bệnh vẫn có thể được chỉ định nếu được đánh giá toàn diện và điều trị theo mô hình phối hợp đa chuyên khoa giữa chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, nội khoa và phục hồi chức năng.

Tại Vinmec Đà Nẵng, việc làm chủ robot CORI giúp ThS.BSCKII Lê Quang Minh có thêm công cụ để nâng cao độ chính xác và cá thể hóa kế hoạch phẫu thuật. Tuy nhiên, kết quả điều trị vẫn phụ thuộc vào chuyên môn của phẫu thuật viên và sự phối hợp của ê-kíp trong toàn bộ quá trình điều trị và phục hồi.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên thăm khám khi xuất hiện các triệu chứng như đau khớp gối kéo dài, cứng khớp, khó đứng lên ngồi xuống, đau khi leo cầu thang hoặc khả năng vận động giảm dần. Việc phát hiện và điều trị sớm có thể giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, hạn chế tiến triển của bệnh và cải thiện chức năng vận động.