English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tưởng mất khả năng đi lại, cụ bà phục hồi thần kì sau thay khớp gối

Thứ Năm, 12:03, 30/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 10 ngày phẫu thuật thay khớp gối với sự hỗ trợ của robot CORI cùng phác đồ điều trị cá thể hóa tại Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, người bệnh từng bước phục hồi vận động và có thể tự đi lại trong nhà.

Một năm sống chung với tình trạng thoái hóa khớp gối nặng, cụ M. (85 tuổi) gần như mất khả năng đi lại, sinh hoạt hằng ngày khó khăn. Sau 10 ngày phẫu thuật thay khớp gối với sự hỗ trợ của robot CORI cùng phác đồ điều trị cá thể hóa tại Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, người bệnh từng bước phục hồi vận động và có thể tự đi lại trong nhà.

Cá thể hóa từng ca thay khớp gối

Trước khi nhập viện, cụ M. bị thoái hóa khớp gối giai đoạn nặng, khớp biến dạng, đau kéo dài và gần như mất khả năng tự đi lại. Thời gian bất động khiến sức cơ suy giảm, khả năng giữ thăng bằng kém, trong khi tuổi cao và tình trạng loãng xương làm tăng độ phức tạp của ca phẫu thuật. Mục tiêu điều trị không chỉ là thay thế phần khớp tổn thương mà còn phải bảo tồn tối đa phần xương còn tốt để hỗ trợ quá trình phục hồi sau mổ.

Sau khi đánh giá toàn diện cấu trúc khớp, trục chi, chất lượng xương, sức cơ và các nguy cơ liên quan đến tuổi tác, ThS.BSCKII Lê Quang Minh cùng ê-kíp Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch điều trị cá thể hóa và lựa chọn phẫu thuật thay khớp gối với sự hỗ trợ của robot CORI. Phương pháp này nhằm tối ưu độ chính xác trong từng thao tác, đồng thời phù hợp với đặc điểm giải phẫu và tình trạng của người bệnh.

Theo ThS.BSCKII Lê Quang Minh, đặc điểm giải phẫu của mỗi người bệnh đều khác nhau, từ cấu trúc xương, trục chân đến mức độ tổn thương sụn khớp và tình trạng dây chằng. Vì vậy, kế hoạch phẫu thuật cần được xây dựng dựa trên đánh giá cụ thể của từng trường hợp.

“Điều quan trọng không chỉ là đặt khớp nhân tạo đúng vị trí mà còn phải phù hợp với cấu trúc xương, phần mềm và khả năng vận động của từng người bệnh để sau mổ có thể đi lại ổn định hơn”, bác sĩ Minh cho biết.

Trong quá trình phẫu thuật, robot CORI hỗ trợ thu thập dữ liệu trực tiếp trên bàn mổ, ghi nhận các mốc giải phẫu, trục vận động và độ căng dây chằng để xây dựng mô hình ba chiều của khớp gối. Dữ liệu này giúp bác sĩ đánh giá tình trạng biến dạng, lựa chọn kích thước khớp nhân tạo, xác định vị trí cắt xương và đặt khớp phù hợp với từng người bệnh, đặc biệt ở các trường hợp loãng xương cần hạn chế tối đa lượng xương phải cắt bỏ.

“Robot CORI chỉ hỗ trợ kiểm soát thao tác theo kế hoạch, không tự quyết định phương án phẫu thuật hay thay thế vai trò của bác sĩ. Việc phân tích dữ liệu, lựa chọn vị trí cắt xương, góc đặt khớp và cân bằng dây chằng vẫn dựa trên kinh nghiệm lâm sàng và khả năng xử lý trong mổ của phẫu thuật viên”, bác sĩ Minh nhấn mạnh.

tuong mat kha nang di lai, cu ba phuc hoi than ki sau thay khop goi hinh anh 1
ThS.BSCKII cùng ekip bác sĩ Trung tâm YHTT – CTCH và PHCN đang thực hiện ca thay khớp gối bằng robot Cori

Thành công được đo bằng những bước chân sau mổ

Theo ThS.BSCKII Lê Quang Minh, hiệu quả của phẫu thuật thay khớp gối không chỉ được đánh giá qua hình ảnh sau mổ mà còn thông qua khả năng giảm đau, phục hồi vận động và sinh hoạt của người bệnh.

Trước phẫu thuật, người bệnh được đánh giá nguy cơ gây mê, tình trạng loãng xương, sức cơ và các bệnh lý nền để xây dựng kế hoạch điều trị. Sau mổ, chương trình kiểm soát đau và phục hồi chức năng được triển khai theo từng giai đoạn. Do bất động trong thời gian dài, người bệnh được tập từ các bài vận động khớp, tăng cường sức cơ, luyện thăng bằng đến tập đứng và đi với dụng cụ hỗ trợ.

tuong mat kha nang di lai, cu ba phuc hoi than ki sau thay khop goi hinh anh 2
Cụ M. đang tập phục hồi chức năng đi lại sau khi thay khớp gối 7 ngày

Sau khoảng 10 ngày điều trị, cụ M. đã có thể tự đi lại trong nhà với sự hỗ trợ phù hợp, cải thiện khả năng vận động và giảm mức độ phụ thuộc vào người thân trong sinh hoạt hằng ngày.

“Chúng tôi không chỉ đánh giá kết quả qua hình ảnh X-quang sau mổ mà còn dựa trên khả năng người bệnh đứng dậy, đi lại và từng bước trở lại sinh hoạt thường ngày”, bác sĩ Minh chia sẻ.

Theo bác sĩ, công nghệ hỗ trợ nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật nhưng hiệu quả điều trị còn phụ thuộc vào đánh giá đúng chỉ định, kỹ thuật của phẫu thuật viên và quá trình phục hồi chức năng sau mổ.

Trường hợp trên cũng cho thấy tuổi cao không phải là chống chỉ định tuyệt đối với phẫu thuật thay khớp gối. Người bệnh vẫn có thể được chỉ định nếu được đánh giá toàn diện và điều trị theo mô hình phối hợp đa chuyên khoa giữa chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, nội khoa và phục hồi chức năng.

Tại Vinmec Đà Nẵng, việc làm chủ robot CORI giúp ThS.BSCKII Lê Quang Minh có thêm công cụ để nâng cao độ chính xác và cá thể hóa kế hoạch phẫu thuật. Tuy nhiên, kết quả điều trị vẫn phụ thuộc vào chuyên môn của phẫu thuật viên và sự phối hợp của ê-kíp trong toàn bộ quá trình điều trị và phục hồi.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên thăm khám khi xuất hiện các triệu chứng như đau khớp gối kéo dài, cứng khớp, khó đứng lên ngồi xuống, đau khi leo cầu thang hoặc khả năng vận động giảm dần. Việc phát hiện và điều trị sớm có thể giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, hạn chế tiến triển của bệnh và cải thiện chức năng vận động.

anh_1_12-6_ds.jpg

Vinmec Times City cứu sống cụ ông 81 tuổi nguy kịch vì vỡ động mạch chủ ngực

VOV.VN - Bắt đầu bằng những cơn ho ra máu dữ dội, cụ ông 81 tuổi nhanh chóng rơi vào sốc mất máu, suy hô hấp cấp và cận kề ranh giới tử vong. Tại Vinmec Times City, hệ thống báo động đỏ đa chuyên khoa lập tức được kích hoạt để giành lại sự sống cho người bệnh khỏi một trong những biến cố tim mạch nguy hiểm nhất.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vinmec Hạ Long nội soi bóc tách thành công khối u hiếm gặp, giữ trọn khả năng sinh
Vinmec Hạ Long nội soi bóc tách thành công khối u hiếm gặp, giữ trọn khả năng sinh

VOV.VN -Một phụ nữ 27 tuổi ở Quảng Ninh mang khối u hiếm nằm sâu trong dây chằng rộng – vị trí khó trong ngoại khoa tiểu khung. Các bác sĩ Vinmec Hạ Long đã phẫu thuật nội soi thành công, bóc tách khối u và bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân.

Vinmec Hạ Long nội soi bóc tách thành công khối u hiếm gặp, giữ trọn khả năng sinh

Vinmec Hạ Long nội soi bóc tách thành công khối u hiếm gặp, giữ trọn khả năng sinh

VOV.VN -Một phụ nữ 27 tuổi ở Quảng Ninh mang khối u hiếm nằm sâu trong dây chằng rộng – vị trí khó trong ngoại khoa tiểu khung. Các bác sĩ Vinmec Hạ Long đã phẫu thuật nội soi thành công, bóc tách khối u và bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân.

Công bố mới từ Global Hospital Rating: Vinmec có 7 bệnh viện cùng đạt chuẩn 4 sao
Công bố mới từ Global Hospital Rating: Vinmec có 7 bệnh viện cùng đạt chuẩn 4 sao

VOV.VN - Hệ thống xếp hạng bệnh viện toàn cầu Global Hospital Rating vừa công bố kết quả năm 2026, trong đó 7 bệnh viện thuộc Hệ thống Y tế Vinmec cùng được xếp hạng 4 sao.

Công bố mới từ Global Hospital Rating: Vinmec có 7 bệnh viện cùng đạt chuẩn 4 sao

Công bố mới từ Global Hospital Rating: Vinmec có 7 bệnh viện cùng đạt chuẩn 4 sao

VOV.VN - Hệ thống xếp hạng bệnh viện toàn cầu Global Hospital Rating vừa công bố kết quả năm 2026, trong đó 7 bệnh viện thuộc Hệ thống Y tế Vinmec cùng được xếp hạng 4 sao.

Vinmec Đà Nẵng loại bỏ thành công khối u to như thai 3 tháng gây biến dạng tử cung
Vinmec Đà Nẵng loại bỏ thành công khối u to như thai 3 tháng gây biến dạng tử cung

VOV.VN - Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vinmec Đà Nẵng điều trị thành công cho một bệnh nhân đa nhân xơ tử cung phức tạp, trong đó khối u lớn nhất có kích thước tương đương thai nhi 3 tháng. Khối u gây biến dạng toàn bộ tử cung, rong kinh kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống người bệnh.

Vinmec Đà Nẵng loại bỏ thành công khối u to như thai 3 tháng gây biến dạng tử cung

Vinmec Đà Nẵng loại bỏ thành công khối u to như thai 3 tháng gây biến dạng tử cung

VOV.VN - Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vinmec Đà Nẵng điều trị thành công cho một bệnh nhân đa nhân xơ tử cung phức tạp, trong đó khối u lớn nhất có kích thước tương đương thai nhi 3 tháng. Khối u gây biến dạng toàn bộ tử cung, rong kinh kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống người bệnh.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe