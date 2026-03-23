Loài hoa người Việt chỉ trưng cho đẹp, là "thần dược" với sức khỏe và sắc đẹp

Thứ Hai, 05:45, 23/03/2026
VOV.VN - Hoa hồng không chỉ là biểu tượng của tình yêu mà còn là một dược liệu quý giá trong cả y học cổ truyền lẫn ngành làm đẹp hiện đại. Từ cánh hoa đến nụ hoa, loại hoa này chứa đựng hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào, mang lại những tác dụng bất ngờ cho sức khỏe.

Chống oxy hóa và bảo vệ tế bào

Cánh hoa hồng chứa hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như polyphenol, anthocyanin và flavonoid. Những hoạt chất này giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch hay ung thư, đồng thời giúp cơ thể duy trì sự trẻ trung từ bên trong.

Làm dịu căng thẳng và cải thiện tâm trạng

Hương thơm tự nhiên của hoa hồng có tác động tích cực đến hệ thần kinh trung ương. Sử dụng trà hoa hồng hoặc tinh dầu hoa hồng giúp giảm bớt cảm giác lo âu, căng thẳng và mệt mỏi sau một ngày làm việc. Đây là phương pháp trị liệu tự nhiên giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và mang lại tinh thần phấn chấn hơn.

(Ảnh minh họa)

Cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân

Trà hoa hồng được biết đến với khả năng thúc đẩy quá trình sản xuất mật, giúp hệ tiêu hóa phân giải chất béo hiệu quả hơn. Ngoài ra, loại trà này còn có tác dụng nhuận tràng nhẹ, giúp đào thải độc tố ra khỏi đường ruột, giảm tình trạng táo bón và hỗ trợ quá trình giảm cân diễn ra tự nhiên hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Trong cánh hoa hồng tươi chứa hàm lượng Vitamin C cực cao, đôi khi còn nhiều hơn cả các loại trái cây họ cam quýt. Vitamin C giúp tăng sinh bạch cầu, củng cố hàng rào phòng thủ của cơ thể chống lại các bệnh cảm cúm thông thường và các tác nhân gây viêm nhiễm từ môi trường.

Giảm đau bụng kinh và ổn định nội tiết

Đối với phái đẹp, trà hoa hồng là một "vị cứu tinh" trong những ngày chu kỳ. Các nghiên cứu cho thấy uống trà hoa hồng ấm thường xuyên giúp điều hòa nội tiết tố, giảm co thắt tử cung, từ đó làm dịu các cơn đau bụng kinh âm ỉ và cải thiện tâm trạng thất thường trong thời kỳ kinh nguyệt.

Chăm sóc da và trị mụn hiệu quả

Nước hoa hồng (toner tự nhiên) có đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn mạnh. Nó giúp cân bằng độ pH cho da, làm sạch sâu lỗ chân lông, giảm sưng tấy do mụn và hỗ trợ làm mờ các vết thâm. Các dưỡng chất trong hoa hồng còn giúp cấp ẩm, mang lại làn da mịn màng và trắng sáng.

Hỗ trợ giảm cân

Theo các nghiên cứu khoa học và y học cổ truyền, trà hoa hồng là liệu pháp tự nhiên tuyệt vời giúp thúc đẩy trao đổi chất, đào thải độc tố và điều hòa khí huyết. Nhờ khả năng an thần, giảm căng thẳng và kích thích lưu thông máu vùng bụng, loại trà này hỗ trợ giảm cân hiệu quả cho người thừa cân, béo phì. Duy trì thói quen uống trà hoa hồng thường xuyên, đặc biệt là vào buổi sáng, sẽ giúp bạn sở hữu vóc dáng thon gọn và làn da khỏe đẹp hơn.

Một số lưu ý khi sử dụng hoa hồng

- Nguồn gốc: Tuyệt đối không dùng hoa hồng từ các tiệm hoa tươi để ăn hoặc uống vì chúng thường chứa lượng lớn thuốc bảo quản và hóa chất kích thích.

- Cách rửa: Rửa nhẹ nhàng cánh hoa dưới vòi nước để tránh làm nát và mất đi tinh dầu quý giá.

- Đối tượng: Phụ nữ mang thai hoặc người bị dị ứng phấn hoa nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng thường xuyên.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: hoa hồng trà hoa hồng dược liệu quý cây thuốc uống trà hoa hồng có tốt không lợi ích khi uống trà hoa hồng uống trà hoa hồng có tác dụng gì
Việt Nam có sẵn một loại thảo dược quý nhưng hay bị ngó lơ vì nghĩ không ăn được

Việt Nam có sẵn một loại thảo dược quý nhưng hay bị ngó lơ vì nghĩ không ăn được

Bài thuốc từ lá tía tô nấu với gừng ai cũng cần biết

Thói quen ăn 2 quả chuối mỗi ngày giúp cơ thể thay đổi ra sao?

