Việt Nam có sẵn một loại thảo dược quý nhưng hay bị ngó lơ vì nghĩ không ăn được

Thứ Ba, 14:00, 17/03/2026
VOV.VN - Lá xoài nhiều người tưởng bỏ đi lại là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền nhờ chứa hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa, flavonoid và phenol. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe bất ngờ của lá xoài mà bạn không nên bỏ qua.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Lá xoài chứa các hợp chất gọi là anthocyanidins, có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường ở giai đoạn đầu. Nước sắc từ lá xoài giúp hạ đường huyết, cải thiện khả năng bài tiết insulin và phân bổ glucose, từ đó giúp ổn định chỉ số đường huyết một cách tự nhiên và an toàn.

Hạ huyết áp và bảo vệ mạch máu

Nhờ đặc tính hạ huyết áp, lá xoài giúp tăng cường độ bền của các mạch máu và hỗ trợ điều trị chứng giãn tĩnh mạch. Các hoạt chất trong lá xoài hoạt động bằng cách làm giảm áp lực máu lên thành mạch, giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm liên quan đến tim mạch cho người cao tuổi.

viet nam co san mot loai thao duoc quy nhung hay bi ngo lo vi nghi khong an duoc hinh anh 1
Lá xoài nhiều người tưởng bỏ đi lại là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. (Ảnh minh họa)

Cải thiện hệ tiêu hóa

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, lá xoài đóng vai trò là nguồn prebiotics lý tưởng, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn và cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Nhờ khả năng tăng cường nhu động ruột, loại thảo dược này không chỉ hỗ trợ tiêu hóa thức ăn trơn tru, ngăn ngừa táo bón mà còn ức chế hiệu quả các vi khuẩn có hại, từ đó nâng cao hệ miễn dịch tự nhiên cho cơ thể.

Đặc biệt, lá xoài còn chứa các enzym tiêu hóa thiết yếu như amylase, lipase và protease, giúp tối ưu hóa quá trình phân giải thức ăn và hấp thụ dưỡng chất. Việc sử dụng lá xoài đúng cách sẽ giúp bạn loại bỏ nhanh chóng cảm giác đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu, mang lại sự nhẹ nhàng và khỏe mạnh cho hệ tiêu hóa mỗi ngày.

Kháng viêm và hỗ trợ làm lành vết thương

Chiết xuất từ lá xoài có khả năng làm dịu các vết bỏng nhẹ hoặc vết thương trên da. Bạn có thể đốt lá xoài thành tro rồi đắp lên vùng da bị tổn thương để giảm đau tức thì và đẩy nhanh quá trình tái tạo da, ngăn ngừa nhiễm trùng hiệu quả.

Hỗ trợ điều trị sỏi mật và sỏi thận 

Nhờ hàm lượng axit citric dồi dào, lá xoài hoạt động như một dung môi tự nhiên giúp hòa tan các khoáng chất, làm mềm sỏi và kích thích quá trình đào thải chúng ra ngoài qua đường tiết niệu. Sự kết hợp giữa các hợp chất polyphenol chống oxy hóa mạnh mẽ và khoáng chất kali không chỉ giúp kháng viêm, bảo vệ gan thận khỏi tổn thương mà còn mang lại tác dụng lợi tiểu vượt trội. Việc sử dụng lá xoài đúng cách giúp thanh lọc độc tố, loại bỏ cặn bã tích tụ, từ đó hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa sự hình thành các khối sỏi mới một cách hiệu quả.

Làm đẹp da và tóc

Lá xoài chứa tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe làn da. Chiết xuất lá xoài có thể làm giảm nếp nhăn, dấu hiệu lão hóa và khô da đồng thời cũng giúp sản xuất collagen có thể làm giảm nếp nhăn và nếp nhăn trên khuôn mặt. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng như vitamin C và A trong lá xoài cũng có tác dụng làm cho mái tóc của bạn trở nên bóng mượt. 

Để sử dụng lá xoài hiệu quả, cách phổ biến nhất là hãm trà lá xoài tươi hoặc phơi khô. Ngoài ra, đối với các vấn đề ngoài da như bỏng nhẹ hay mẩn ngứa, có thể đun nước lá đặc để tắm sẽ giúp sát khuẩn và làm lành da nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rửa sạch nhựa (mủ) lá để tránh kích ứng và không nên lạm dụng quá liều để tránh tác dụng phụ cho sức khỏe. Nên tham khảo ý khiến bác sĩ trước khi sử dụng lá xoài.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Ăn măng có hại cho dạ dày? Không phải ai cũng biết điều này
VOV.VN - Măng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Tuy giàu dinh dưỡng và dễ chế biến, nhưng không phải ai cũng phù hợp với loại thực phẩm này, đặc biệt là những người có vấn đề về dạ dày.

Sốt, viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi bị “siêu vi khuẩn” tấn công não, tim
VOV.VN - Từ những triệu chứng viêm họng và sốt cao tưởng chừng đơn giản, một nữ sinh 16 tuổi ở Sơn La rơi vào tình trạng nguy kịch khi “siêu vi khuẩn” tụ cầu vàng kháng thuốc tấn công hàng loạt cơ quan gây viêm phổi, tổn thương não và hở van tim nặng.

Cụ ông phải đi cấp cứu sau khi kẹp con rắn cắn mình về nhà
VOV.VN - Cụ ông 79 tuổi ở Đà Nẵng bị rắn hổ mang cắn vào khuỷu tay nhưng vẫn kẹp theo con rắn mang về nhà. Sau đó, nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu.

