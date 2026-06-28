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Loại nước thơm lừng, giúp bổ tim, tốt cho thị lực lại dưỡng nhan cực tốt

Chủ Nhật, 14:00, 28/06/2026
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VOV.VN - Nước ép dứa (thơm/khóm) không chỉ là thức uống giải nhiệt lý tưởng cho những ngày hè oi bức mà còn là "thần dược" tự nhiên cho sức khỏe. Với hương vị chua ngọt kích thích vị giác, thức uống này chứa hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ phong phú, đem lại nhiều lợi ích sức khoẻ.

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Nước ép dứa là nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào. Hàm lượng Vitamin C cùng các chất chống oxy hóa mạnh mẽ này đóng vai trò kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, tạo ra lá chắn vững chắc bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn và virus.

Uống nước ép dứa đều đặn vào các thời điểm giao mùa là liệu pháp tự nhiên tuyệt vời giúp bạn phòng ngừa hiệu quả các bệnh cảm cúm, ho và sốt thông thường.

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Nước ép dứa là nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào. Hàm lượng Vitamin C cùng các chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Điểm đặc biệt nhất của nước ép dứa chính là chứa lượng lớn Bromelain - một nhóm các enzyme có khả năng phân hủy protein cực kỳ hiệu quả. Khi đi vào cơ thể, Bromelain đóng vai trò như một chất trợ tiêu hóa tự nhiên, giúp dạ dày xử lý thức ăn nhanh hơn, từ đó làm giảm hẳn các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, đầy hơi hay táo bón.

Đối với những ai thường có hệ tiêu hóa kém hoặc vừa trải qua một bữa ăn nhiều đạm, một ly nước ép dứa sẽ là "cứu cánh" hoàn hảo để đường ruột hoạt động trơn tru hơn.

Kháng viêm và giảm đau xương khớp

Không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, enzyme Bromelain trong dứa còn được các nghiên cứu y khoa chứng minh là có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ tương đương một số loại thuốc giảm đau thông thường. Việc duy trì thói quen uống nước ép dứa giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng sưng, đau và cứng khớp ở những người mắc bệnh viêm khớp dạng thấp hoặc thoái hóa khớp.

Ngoài ra, thức uống này cũng hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ phục hồi các mô cơ bị tổn thương sau khi tập luyện thể thao cường độ cao hoặc sau các ca phẫu thuật.

Nuôi dưỡng làn da trắng sáng, mịn màng

Đối với phái đẹp, nước ép dứa chính là một loại "mỹ phẩm uống" giúp chống lão hóa và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Hàm lượng Vitamin C cao trong dứa kích thích quá trình sản sinh collagen tự nhiên, giúp duy trì độ đàn hồi, làm săn chắc da và ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Đồng thời, các chất chống oxy hóa và axit hữu cơ trong dứa còn hỗ trợ làm mờ các vết thâm nám, tàn nhang, bảo vệ da trước tác hại của tia UV và mang lại một diện mạo hồng hào, rạng rỡ.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, nước ép dứa là một gợi ý tuyệt vời nhờ chứa ít calo nhưng lại giàu chất xơ hòa tan và nước, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế cơn thèm đồ ngọt.

Đặc biệt, hoạt chất Bromelain một lần nữa phát huy tác dụng trong việc tăng cường quá trình chuyển hóa chất béo, giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa vùng bụng hiệu quả hơn. Kết hợp một ly nước ép dứa nguyên chất vào thực đơn hàng ngày cùng chế độ tập luyện hợp lý sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.

Bảo vệ và tăng cường sức khỏe tim mạch

Nước ép dứa chứa hàm lượng Kali dồi dào cùng các chất chống oxy hóa, có tác dụng làm giãn mạch máu, hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn và kiểm soát chỉ số huyết áp ở mức ổn định.

Bên cạnh đó, enzyme Bromelain trong dứa còn có khả năng ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông và hạn chế sự tích tụ mảng bám cholesterol trong thành động mạch. Nhờ những cơ chế này, việc bổ sung nước ép dứa một cách khoa học sẽ giúp bạn giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim và xơ vữa động mạch.

Cải thiện và bảo vệ thị lực

Sự kết hợp hoàn hảo giữa Vitamin C, Vitamin A và chất Beta-carotene trong nước ép dứa biến thức uống này thành một bài thuốc bổ mắt tự nhiên. Các dưỡng chất này hoạt động như những chiến binh bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của các gốc tự do và ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc tiêu thụ dứa thường xuyên giúp làm giảm tới 36% nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng – nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa ở người lớn tuổi.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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