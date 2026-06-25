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Dưa lê đang vào mùa ngon nhất năm, bán đầy chợ, ăn vào siêu bổ dưỡng

Thứ Năm, 05:45, 25/06/2026
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VOV.VN - Vào những ngày hè oi bức, dưa lê luôn là loại trái cây giải nhiệt được săn đón hàng đầu nhờ vị ngọt thanh, mọng nước và hương thơm dễ chịu. Không chỉ là một món ăn vặt ngon miệng, lợi ích sức khỏe của dưa lê còn khiến nhiều người bất ngờ.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả cực tốt

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng hoặc muốn duy trì vóc dáng thon gọn, dưa lê chính là "chân ái" trong thực đơn hàng ngày. Với hàm lượng nước cùng lượng chất xơ dồi dào, loại quả này giúp bạn nhanh chóng lấp đầy dạ dày, tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế tối đa các cơn thèm ăn vặt và hỗ trợ kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên.

Giúp làn da sáng mịn và chống lão hóa từ bên trong

Dưa lê là một nguồn cung cấp vitamin C vô cùng mạnh mẽ, đóng vai trò như một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp kích thích quá trình sản sinh collagen trong cơ thể. Việc duy trì thói quen ăn dưa lê hoặc uống nước ép dưa lê đều đặn sẽ giúp làn da của bạn tăng độ đàn hồi, luôn săn chắc, mờ các vết thâm nám do ánh nắng mặt trời và mang lại vẻ rạng rỡ, hồng hào.

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Ăn dưa lê thường xuyên thúc đẩy nhu động ruột, làm sạch đường tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn và loại bỏ triệt để các tình trạng khó chịu như táo bón, đầy bụng, khó tiêu.

Ổn định huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali vượt trội trong quả dưa lê đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát và ổn định chỉ số huyết áp của cơ thể. Khoáng chất kali giúp làm giãn nở các mạch máu, giảm áp lực co bóp lên thành mạch và hỗ trợ đào thải lượng muối dư thừa, từ đó ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ tai biến, đột quỵ cũng như các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch.

Cải thiện hệ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa lượng nước phong phú và các chất xơ hòa tan, dưa lê hoạt động như một phương thuốc tự nhiên giúp hệ tiêu hóa của bạn vận hành một cách trơn tru và khỏe mạnh hơn. Ăn dưa lê thường xuyên sẽ thúc đẩy nhu động ruột, làm sạch đường tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn và loại bỏ triệt để các tình trạng khó chịu như táo bón, đầy bụng, khó tiêu.

Tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt

Trong thành phần của dưa lê có chứa hai chất chống oxy hóa quan trọng là lutein và zeaxanthin, vốn là những hợp chất cần thiết để duy trì một đôi mắt sáng khỏe. Những dưỡng chất này tạo thành màng lọc bảo vệ các tế bào mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy tính, đồng thời giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Củng cố hệ miễn dịch giúp cơ thể ít ốm vặt

Hàm lượng vitamin C kết hợp cùng các hợp chất sinh học có trong dưa lê hoạt động giống như một tấm khiên kiên cố giúp củng cố hàng rào bảo vệ và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thêm dưa lê vào khẩu phần ăn hàng tuần là giải pháp đơn giản để kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp bạn phòng chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường và ít bị cảm cúm khi thời tiết giao mùa.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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