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Lươn kỵ rau củ gì? Những điều không phải ai cũng biết khi chế biến

Thứ Năm, 14:59, 17/09/2026
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VOV.VN - Lươn giàu protein, vitamin và khoáng chất, được chế biến thành nhiều món ăn quen thuộc. Tuy nhiên, việc lựa chọn nguyên liệu kết hợp và chế biến đúng cách là cần thiết để bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế vấn đề tiêu hóa.

Lươn kỵ rau củ gì?

Cải bó xôi: Cải bó xôi chứa axit oxalic, trong khi lươn cung cấp canxi. Theo quan niệm phổ biến, hai thực phẩm này khi dùng cùng nhau có thể tạo thành canxi oxalat, từ đó gây đầy bụng hoặc khó tiêu. Tuy nhiên, nguy cơ hình thành sỏi thận chủ yếu liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau và không nên quy kết chỉ do một bữa ăn kết hợp hai loại thực phẩm.

Cải xoăn (cải kale): Cải xoăn giàu chất xơ và nhiều dưỡng chất, nhưng một số nguồn khuyến cáo không nên dùng cùng lươn vì có thể gây đầy hơi, khó tiêu ở một số người. Việc ăn chung cũng được cho là có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số dưỡng chất.

Mướp đắng: Mướp đắng có vị đắng đặc trưng và chứa nhiều hợp chất thực vật, trong đó có tannin. Theo quan niệm dân gian, tannin có thể tương tác với protein và khoáng chất trong thực phẩm, khiến một số người cảm thấy khó tiêu, đầy bụng khi ăn cùng lươn. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên cân nhắc khi kết hợp hai loại thực phẩm này.

Rau má: Rau má cũng được một số tài liệu dân gian xếp vào nhóm thực phẩm nên hạn chế kết hợp với lươn. Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, đang đau dạ dày hoặc gặp vấn đề về đường ruột càng nên thận trọng khi sử dụng.

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Lươn giàu protein, vitamin và khoáng chất, được chế biến thành nhiều món ăn quen thuộc

Hồng: Quả hồng chứa tannin. Khi ăn với lượng lớn cùng các thực phẩm giàu protein, tannin có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và gây cảm giác khó chịu ở dạ dày. Vì vậy, không nên ăn quá nhiều hồng ngay cùng bữa có lươn.

Sơn trà: Sơn trà chứa axit hữu cơ, trong đó có axit citric. Theo một số khuyến cáo, ăn sơn trà cùng các thực phẩm giàu protein như lươn có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa ở một số người. Do đó, nên sử dụng hai loại thực phẩm này với khoảng cách phù hợp thay vì ăn quá nhiều cùng lúc.

Nên kết hợp lươn với những thực phẩm nào tốt cho sức khỏe?

Rau ngổ: Rau ngổ có mùi thơm đặc trưng, thường được sử dụng để tăng hương vị và giảm mùi tanh của lươn. Loại rau này phù hợp với nhiều món như lươn om chuối đậu hoặc lươn om sả ớt.

Sả: Sả giúp tạo mùi thơm và làm món lươn hấp dẫn hơn, đồng thời thường được dùng để khử mùi tanh. Lươn xào sả ớt, lươn chiên sả ớt hay lươn kho sả ớt đều là những cách chế biến quen thuộc.

Miến: Lươn kết hợp với miến tạo thành món ăn phổ biến như miến lươn nước, miến lươn xào hoặc miến lươn trộn. Miến cung cấp carbohydrate, trong khi lươn là nguồn protein, giúp bữa ăn đa dạng hơn.

Nghệ: Nghệ chứa curcumin, một hợp chất được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Khi chế biến cùng lươn, nghệ vừa tạo màu vàng đẹp mắt vừa giúp món ăn có hương vị đặc trưng. Có thể dùng nghệ trong các món lươn kho nghệ, lươn xào nghệ hoặc lươn xào lăn.

Cá diêu hồng: Cá diêu hồng có thịt mềm, vị ngọt và có thể kết hợp với lươn trong một số món ăn. Tuy nhiên, việc kết hợp hai nguồn thực phẩm giàu protein cần cân đối khẩu phần, đặc biệt với trẻ em và người lớn tuổi.

Những lưu ý khi chế biến lươn

Lươn cần được chọn và sơ chế đúng cách để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng và bảo đảm an toàn thực phẩm. Nên chọn lươn còn sống, khỏe, không có dấu hiệu ươn; tránh sử dụng lươn đã chết lâu vì chất lượng có thể giảm nhanh. Khi sơ chế, cần làm sạch nhớt, bỏ nội tạng, chú ý loại bỏ xương và có thể dùng muối hoặc chanh để hỗ trợ làm sạch trước khi rửa kỹ. Lươn phải được nấu chín hoàn toàn, không ăn thịt còn tái hoặc chưa chín kỹ. Dù giàu dinh dưỡng, chỉ nên ăn với khẩu phần vừa phải; người mắc gout hoặc tăng axit uric cần kiểm soát lượng ăn do lươn chứa purin. Phụ nữ mang thai cũng nên tránh lươn sống, tái và chưa chín kỹ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng.

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Việt Nam có loại thịt được ví như nhân sâm, bổ máu, chắc xương lại ít người biết

VOV.VN - Thịt lươn từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, nổi tiếng với các món như cháo lươn Nghệ An, miến lươn hay lươn om chuối đậu. Không chỉ hấp dẫn bởi vị ngọt và hương thơm đặc trưng, lươn còn được dinh dưỡng học hiện đại đánh giá là thực phẩm "vàng" cho sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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