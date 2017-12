Lý do húng quế được mệnh danh là vua của các loại thảo mộc

Tăng cường miễn dịch: Được biết đến với chất chống oxy hóa, giàu chất chống vi khuẩn, lá húng quế giúp tăng cường hệ miễn dịch. Lấy một bó húng quế, ngâm chúng qua đêm với khoảng 2 lít nước. Uống một ly nước này sớm vào buổi sáng khi bụng đói. Giúp điều trị đau cổ họng: Do tính chất kháng khuẩn phong phú của nó, húng quế giúp điều trị bệnh cảm thông thường. Tất cả bạn cần làm là lấy một vài lá húng quế, rửa chúng và đun sôi chúng cùng với nước. Bạn có thể uống nước này để giảm đau họng. Tốt cho tim: Được biết đến với tính chống viêm và chống oxy hóa, húng quế giúp thúc đẩy dòng máu đến tim và ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào liên quan đến tim. Bạn chỉ cần lấy một vài lá húng quế và nhai chúng hoặc uống nước vào buổi sáng sớm. Tốt cho gan: Được biết đến với tính chất chống oxy, húng quế giúp giải độc gan và làm giảm sự tích tụ chất béo, nếu không có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng đến gan. Dùng lá húng quế thường xuyên sẽ giúp giải độc các enzyme và bảo vệ gan. Giúp cải thiện tiêu hóa: Việc ăn lá húng quế hoặc uống trà vào sáng sớm khi bụng đói là một trong những cách tốt nhất để bạn tiêu hóa tốt hơn. Nó giúp khôi phục lại mức độ pH của cơ thể và cân bằng mức axit trong cơ thể. Giảm nguy cơ mắc tiểu đường: Húng quế là một trong những loại thảo mộc tốt nhất để phòng ngừa bệnh tiểu đường. Tinh dầu từ chiết xuất lá húng quế có chứa eugenol, methyl eugenol và caryophyllene, hỗ trợ chức năng của các tế bào beta. Điều này giúp làm tăng sự nhạy cảm insulin và lần lượt làm giảm mức đường trong máu. Giảm nguy cơ ung thư: Ăn lá húng quế thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư. Húng quế được biết đến với chất chống oxy hóa, giàu chất chống ung thư, giúp chống lại các tế bào ung thư. Húng quế đã giúp ngăn ngừa sự tiến triển của ung thư vú và ung thư miệng. Giảm căng thẳng: Húng quế chứa adaptogen, một trong những chất chống căng thẳng nổi tiếng nhất. Do đó, húng quế giúp làm dịu hệ thần kinh, điều hòa tuần hoàn máu và ngăn ngừa các gốc tự do ảnh hưởng đến cơ thể. Giúp loại bỏ sỏi thận: Húng quế đã giúp ích rất nhiều trong việc giảm lượng canxi oxalat và acid uric trong cơ thể, ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Ngoài ra, húng quế cũng giúp giảm đau do sỏi thận. Giúp chống lại hơi thở xấu: Húng quế được biết đến với tính chất kháng khuẩn phong phú. Nhai một vài lá húng quế giúp làm sạch hơi thở hiệu quả.

