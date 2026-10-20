Măng tây có gì đặc biệt mà được nhiều người ưa chuộng?

Tác dụng của măng tây

Làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa

Hàm lượng vitamin A và C trong măng tây rất dồi dào. Hai chất chống oxy hóa cao này giúp bảo vệ da trước sự tấn công của các gốc tự do. Vitamin C còn hỗ trợ quá trình tổng hợp các collagen trong da, giúp da trở nên săn chắc, sáng đẹp và mịn màng hơn.

Bên cạnh đó, ăn măng tây còn bổ sung cho cơ thể hợp chất chống oxy hóa glutathione. Nhờ đó, bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời đồng thời cải thiện những dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, đồi mồi và giúp kéo dài tuổi xuân của phụ nữ.

Tăng cường hệ miễn dịch

Măng tây không chỉ giàu vitamin C, E và D mà còn là một loại thực phẩm giàu protein và chất xơ. Đây đều là những chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Chính vì thế, những người thường xuyên sử dụng măng tây sẽ có khả năng miễn dịch rất tốt và ít mắc phải những bệnh vặt.

Măng tây ngày càng được ưa chuộng nhờ hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao

Tốt cho mẹ bầu và thai nhi

Thành phần acid folic có trong măng tây rất cần thiết cho sự phát triển các cơ quan và hệ thống thần kinh trong cơ thể của thai nhi. Ngoài ra, các loại vitamin khác nhau trong loại rau này giúp tăng cường đề kháng, bảo vệ mẹ bầu khỏi chất độc, ô nhiễm. Bên cạnh đó, chất xơ trong măng tây không chỉ giúp thai phụ cải thiện hệ tiêu hóa mà còn ngăn ngừa bệnh ung thư vú.

Bảo vệ thị lực

Vitamin A trong măng tây rất cần thiết giúp cho thị lực khỏe mạnh. Nhờ chứa các chất chống oxy hóa, loại “rau hoàng đế” này còn bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của các gốc tự do gây ra. Bên cạnh đó, măng tây còn chứa acid amin glutathione giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như quáng gà hay đục thủy tinh thể.

Giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Kali và folate dồi dào trong măng tây giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim khỏe mạnh. Chất xơ có trong măng tây cũng giúp đào thải các chất cholesterol dư thừa trong máu. Ngoài ra do chứa nhiều rutin, nên thực phẩm này còn có tác dụng giúp bảo vệ mao mạch máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch và cải thiện hoạt động của hệ tuần hoàn.

Ngăn ngừa ung thư

Ngoài lợi ích bảo vệ da, chất glutathione có trong măng tây còn có tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ chữa trị các bệnh ung thư. Saponin được tìm thấy trong chồi măng tây cũng có khả năng gây chết tế bào ung thư, ngăn ngừa khối u phát triển. Nhờ đó, ăn nhiều măng tây sẽ giúp bạn hạn chế nguy cơ mắc phải các bệnh ung thư và những căn bệnh liên quan.

Ngăn ngừa trầm cảm

Măng tây chứa folate và vitamin B12, những dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh. Bên cạnh đó, loại rau này còn có thể hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu, nhuận tràng, kiểm soát cân nặng và bổ sung dưỡng chất giúp duy trì sức khỏe xương. Tuy nhiên, không nên xem măng tây là thực phẩm có tác dụng điều trị trầm cảm hay các bệnh lý khác.

Lưu ý khi ăn măng tây

Măng tây có nhiều lợi ích nhưng cần sử dụng hợp lý. Ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó chịu đường tiêu hóa và làm thay đổi mùi cơ thể; người dị ứng cần tránh dùng. Người mắc bệnh gout, suy thận hoặc suy tim nên tham khảo ý kiến bác sĩ về khẩu phần phù hợp. Người bị tăng huyết áp đang dùng thuốc cũng cần thận trọng, không tự ý kiêng măng tây hoặc thay đổi chế độ ăn khi chưa có tư vấn y tế. Ngoài ra, nên tránh dùng nồi sắt để luộc măng tây nếu chưa xác định được tính phù hợp của dụng cụ nấu.