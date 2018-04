Massage chân có thể giúp điều trị các vấn đề sức khoẻ thường gặp nhất

Làm giảm huyết áp: Huyết áp cao là nguyên nhân hàng đầu gây ra các cơn đau tim. Thay đổi lối sống và uống thuốc để giảm huyết áp và quản lý nó. Ngoài ra, theo một nghiên cứu, thường xuyên xoa bóp bàn chân cũng có thể làm giảm huyết áp. Giải quyết các triệu chứng tiền kinh nguyệt và mãn kinh: Massage hàng ngày có thể làm giảm các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt và mãn kinh bao gồm căng thẳng, mất ngủ, nhức đầu và thay đổi tâm trạng. Giảm các triệu chứng ung thư và các phản ứng phụ của hóa trị liệu: Trong một nghiên cứu do các nhà khoa học của Đại học bang Michigan tiến hành, người ta nhận thấy rằng massage chân giúp các bệnh nhân ung thư giảm bớt đau đớn và buồn nôn cũng như giảm các triệu chứng khác liên quan đến việc điều trị như hụt hơi và không có năng lượng. Đối phó với các triệu chứng của chứng đa xơ cứng: Những người bị bệnh đa xơ cứng có thể gặp một số vấn đề như suy nhược cơ, khó chịu, mệt mỏi... Massage chân giúp giảm đau, mỏi mệt và cũng giúp làm dịu các triệu chứng khác cho bệnh nhân đa xơ cứng. Giảm phù chân ở phụ nữ mang thai: Phù hay còn gọi là sưng bàn chân và mắt cá do sự tích tụ chất dịch rất phổ biến ở phụ nữ có thai, thông thường là trong 3 tháng cuối. Chúng ta có thể làm giảm triệu chứng này bằng cách xoa bóp chân khoảng 10-20 phút mỗi ngày. Mang lại lợi ích cho phụ nữ mang thai: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng liệu pháp massage chân dựa giúp cơ thể người phụ nữ hồi phục nhanh hơn và đạt được hoạt động trao đổi chất bình thường sớm hơn. Có giấc ngủ ngon: Mọi người đều thích có được một giấc ngủ ngon. Một bồn tắm ấm áp là một cách tuyệt vời để đạt được điều đó. Hãy thử kết hợp nó với massage chân và bạn sẽ nhận thấy hiệu quả tức thì. Massage chân là một cách hiệu quả để thoát khỏi đau đầu. Cho dù nhức đầu do viêm xoang hay gây ra bởi căng thẳng ở cổ và vai...; massage các vị trí khác nhau trên bàn chân của bạn có hiệu quả có thể làm giảm đau đầu.

