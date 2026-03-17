Mắt đau ngứa đi khám, hoảng hốt phát hiện rận mu bám dày đặc trên lông mi

Ngay 16/3, bệnh nhân N.T.H (sinh năm 1972, trú tại huyện Tân Kỳ) đến khám trong tình trạng ngứa mắt, cộm, sưng đỏ quanh mí mắt và chảy nước mắt kéo dài.

Theo BSCKI Phan Thanh Hải, bác sĩ điều trị Khoa Mắt, Trung tâm Y tế Tân Kỳ, qua thăm khám và soi mắt bệnh nhân dưới kính hiển vi, các bác sĩ bất ngờ phát hiện dưới lớp vảy ở mi mắt có nhiều rận mu bám dày đặc trên lông mi. Đáng chú ý, trứng rận bám thành từng chuỗi dọc theo các sợi lông mi của người bệnh.

Rận mu là loại côn trùng ký sinh hút máu, thường sống ở vùng lông mu và vùng sinh dục. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, chúng có thể ký sinh ở các vùng lông khác trên cơ thể như lông mi, lông mày, nách hoặc râu.

Khi ký sinh trên cơ thể người, rận mu có thể gây ra các triệu chứng như ngứa ngáy khó chịu, cộm mắt, chảy nước mắt, viêm bờ mi và có nguy cơ gây viêm nhiễm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ngay sau khi phát hiện, các bác sĩ và điều dưỡng Chuyên khoa Mắt – Khoa Liên chuyên khoa đã tiến hành vệ sinh vùng mí mắt, loại bỏ rận và trứng rận bám trên lông mi, đồng thời kê đơn thuốc điều trị, hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh cá nhân và hẹn tái khám để theo dõi định kỳ.

Các bác sĩ khuyến cáo nếu xuất hiện các dấu hiệu như ngứa, cộm mắt, chảy nước mắt kéo dài hoặc ngứa ở các vùng lông trên cơ thể, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh kéo dài gây biến chứng và nguy cơ lây lan.