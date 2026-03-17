Mắt đau ngứa đi khám, hoảng hốt phát hiện rận mu bám dày đặc trên lông mi

Thứ Ba, 08:15, 17/03/2026
VOV.VN - Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, các bác sĩ đã tiếp nhận và xử lý một trường hợp khá hy hữu khi phát hiện rận mu ký sinh trên mí mắt bệnh nhân.

Ngay 16/3, bệnh nhân N.T.H (sinh năm 1972, trú tại huyện Tân Kỳ) đến khám trong tình trạng ngứa mắt, cộm, sưng đỏ quanh mí mắt và chảy nước mắt kéo dài.

Bệnh nhân N.T.H đến khám tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ.

Theo BSCKI Phan Thanh Hải, bác sĩ điều trị Khoa Mắt, Trung tâm Y tế Tân Kỳ, qua thăm khám và soi mắt bệnh nhân dưới kính hiển vi, các bác sĩ bất ngờ phát hiện dưới lớp vảy ở mi mắt có nhiều rận mu bám dày đặc trên lông mi. Đáng chú ý, trứng rận bám thành từng chuỗi dọc theo các sợi lông mi của người bệnh.

Rận mu là loại côn trùng ký sinh hút máu, thường sống ở vùng lông mu và vùng sinh dục. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, chúng có thể ký sinh ở các vùng lông khác trên cơ thể như lông mi, lông mày, nách hoặc râu.

Khi ký sinh trên cơ thể người, rận mu có thể gây ra các triệu chứng như ngứa ngáy khó chịu, cộm mắt, chảy nước mắt, viêm bờ mi và có nguy cơ gây viêm nhiễm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Phát hiện rận mu đẻ trứng ký sinh trên mí mắt  bệnh nhân bệnh nhân N.T.H.

Ngay sau khi phát hiện, các bác sĩ và điều dưỡng Chuyên khoa Mắt – Khoa Liên chuyên khoa đã tiến hành vệ sinh vùng mí mắt, loại bỏ rận và trứng rận bám trên lông mi, đồng thời kê đơn thuốc điều trị, hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh cá nhân và hẹn tái khám để theo dõi định kỳ.

Các bác sĩ khuyến cáo nếu xuất hiện các dấu hiệu như ngứa, cộm mắt, chảy nước mắt kéo dài hoặc ngứa ở các vùng lông trên cơ thể, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh kéo dài gây biến chứng và nguy cơ lây lan.

Bá Thăng/VOV.VN
Dầu gấc tốt cho mắt và làn da, sử dụng thế nào cho đúng?
Ăn gì bổ mắt? Top 10 thực phẩm giúp tăng cường thị lực

VOV.VN - Nhiều nghiên cứu cho thấy, một chế độ ăn cân bằng, giàu vitamin và khoáng chất không chỉ làm chậm quá trình lão hóa mắt mà còn giúp phòng ngừa các bệnh thường gặp như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể hay khô mắt.

Quan niệm sai lầm về ung thư khiến người bệnh mất cơ hội sống

VOV.VN - Những định kiến sai lầm về ung thư có thể ảnh hưởng đến việc chấp nhận và tuân thủ quá trình điều trị. Đôi khi, khiến người bệnh phải trả giá bằng tính mạng, không còn cơ hội sửa chữa.

