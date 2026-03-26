Mật ong “đóng đường” là do đâu? Sự thật không phải ai cũng biết

Bản chất của hiện tượng kết tinh

Mật ong chứa hàm lượng đường cao, chủ yếu là glucose và fructose. Trong đó, glucose có độ hòa tan thấp hơn nên dễ tách ra khỏi dung dịch và kết tinh theo thời gian. Khi quá trình này diễn ra, mật ong có thể chuyển sang dạng đục, xuất hiện hạt nhỏ rồi dần đặc lại. Màu sắc cũng có thể nhạt hơn nhưng mùi vị đặc trưng vẫn được giữ nguyên.

Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình “đóng đường”

Tốc độ kết tinh của mật ong phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

Thành phần đường: Mật ong có tỷ lệ glucose cao thường kết tinh nhanh hơn.

Nhiệt độ bảo quản: Nhiệt độ thấp (khoảng 10-15°C) thúc đẩy quá trình này, trong khi nhiệt độ phòng giúp làm chậm lại. Vì vậy, bảo quản trong tủ lạnh dễ khiến mật nhanh “đóng đường”.

Tạp chất tự nhiên: Các hạt phấn hoa, sáp ong hoặc vi hạt có trong mật đóng vai trò “mồi” để tinh thể đường hình thành.

Hiện tượng mật ong “đóng đường” với các hạt li ti hoặc dạng đặc khiến nhiều người lo ngại về chất lượng

Cách xử lý khi mật ong bị kết tinh

Mật ong “đóng đường” vẫn có thể sử dụng bình thường. Nếu muốn đưa về dạng lỏng, có thể áp dụng một số cách đơn giản:

Ngâm hũ mật ong trong nước ấm khoảng 40-50°C, khuấy nhẹ để tinh thể tan dần.

Nếu mật đặc nhiều, có thể thay nước ấm vài lần để duy trì nhiệt độ ổn định.

Tránh dùng nước quá nóng hoặc đun trực tiếp vì nhiệt độ cao có thể làm giảm chất lượng và hương vị tự nhiên.

Bảo quản đúng cách để hạn chế kết tinh

Để mật ong giữ trạng thái ổn định lâu hơn, nên lưu ý:

Bảo quản trong hũ sạch, khô, đậy kín nắp.

Đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng và nguồn nhiệt cao.

Không để trong tủ lạnh.

Hạn chế mở nắp lâu trong môi trường ẩm để tránh hút ẩm từ không khí.

Nếu mật ong có dấu hiệu sủi bọt, mùi chua hoặc vị lạ, có thể đã bị lên men và không nên tiếp tục sử dụng.

Mật ong kết tinh có dùng được không?

Mật ong đã kết tinh vẫn an toàn và có thể dùng như bình thường. Nhiều người còn ưa chuộng dạng này vì dễ phết lên bánh mì hoặc trộn với sữa chua, phô mai. Khi pha với nước ấm hoặc đồ uống, các tinh thể sẽ tan ra, trả lại trạng thái lỏng ban đầu.

Khi sử dụng, nên dùng thìa sạch, khô để tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng mật ong, đồng thời hạn chế làm ấm cả hũ nhiều lần.