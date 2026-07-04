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Mẹ sau sinh đang cho con bú có nên uống tinh bột nghệ và mật ong mỗi ngày?

Thứ Bảy, 09:19, 04/07/2026
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VOV.VN - Nhiều mẹ sau sinh truyền tai nhau uống tinh bột nghệ kết hợp với mật ong để bồi bổ sức khỏe và nhanh phục hồi cơ thể. Tuy nhiên, phụ nữ đang cho con bú có nên sử dụng thức uống này hay không, mang lại lợi ích gì và cần lưu ý những gì?

Tác dụng của việc uống tinh bột nghệ và mật ong sau sinh

Hỗ trợ lấy lại vóc dáng

Hoạt chất curcumin trong nghệ được cho là có khả năng hạn chế sự hình thành mô mỡ, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể. Khi kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, thức uống này có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giúp mẹ sớm lấy lại vóc dáng sau sinh.

Hỗ trợ làm lành vết mổ

Từ lâu, nghệ đã được sử dụng trong y học dân gian để hỗ trợ làm lành vết thương. Việc bổ sung tinh bột nghệ với lượng phù hợp có thể góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi các vết mổ sau sinh, giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn.

Hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề hậu sản

Theo kinh nghiệm dân gian, tinh bột nghệ kết hợp với mật ong có thể hỗ trợ cải thiện một số tình trạng thường gặp sau sinh như ứ huyết hay huyết hư. Hoạt chất trong nghệ được cho là giúp tăng co bóp tử cung, hỗ trợ đào thải sản dịch và góp phần giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.

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Nhiều mẹ sau sinh truyền tai nhau uống tinh bột nghệ kết hợp với mật ong để bồi bổ sức khỏe và nhanh phục hồi cơ thể

Cải thiện làn da

Sau sinh, nhiều phụ nữ gặp tình trạng da sạm màu, nổi mụn hoặc xuất hiện nám. Nhờ đặc tính chống oxy hóa, nghệ kết hợp với mật ong có thể giúp làn da trở nên sáng khỏe hơn, hỗ trợ làm mờ các vết thâm và mang lại vẻ hồng hào tự nhiên nếu sử dụng đều đặn.

Hỗ trợ cải thiện táo bón

Táo bón là tình trạng khá phổ biến ở phụ nữ sau sinh. Hỗn hợp tinh bột nghệ và mật ong có thể hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, từ đó góp phần cải thiện tình trạng táo bón và giảm cảm giác đầy bụng, khó chịu.

Tăng cường sức đề kháng

Mật ong chứa nhiều vitamin như B1, B2, B6, C, E, K cùng axit folic, carbohydrate và nhiều vi chất dinh dưỡng khác. Trong khi đó, curcumin trong nghệ nổi tiếng với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Sự kết hợp của hai nguyên liệu này có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh, đồng thời giúp mẹ ăn ngon, ngủ ngon và có sức khỏe tốt hơn để chăm sóc em bé.

Hỗ trợ bổ máu và phục hồi sức khỏe

Một số nghiên cứu cho thấy curcumin có khả năng hỗ trợ quá trình tạo hồng cầu, góp phần cải thiện tình trạng thiếu máu sau sinh. Nhờ đó, mẹ có thể giảm cảm giác mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt và phục hồi thể trạng nhanh hơn.

Cách uống tinh bột nghệ và mật ong sau sinh

Nếu muốn sử dụng tinh bột nghệ kết hợp với mật ong sau sinh, mẹ có thể pha 2 thìa cà phê tinh bột nghệ nguyên chất với 1-2 thìa cà phê mật ong, thêm khoảng 150 ml nước ấm rồi khuấy đều đến khi hỗn hợp hòa tan hoàn toàn. Thức uống này nên dùng 2 lần mỗi ngày, trước bữa ăn khoảng 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ để cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn.

Ngoài cách pha trực tiếp, mẹ cũng có thể lựa chọn các sản phẩm viên nghệ mật ong. Tuy nhiên, cần ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất bởi đơn vị uy tín để đảm bảo chất lượng và an toàn khi sử dụng.

Đang cho con bú có nên uống tinh bột nghệ và mật ong không?

Tinh bột nghệ chứa curcumin có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ gan và tăng cường sức khỏe. Trong khi đó, mật ong giàu carbohydrate, vitamin, khoáng chất và enzyme tự nhiên, giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa và nâng cao sức đề kháng. Khi kết hợp, hai nguyên liệu này có thể góp phần thúc đẩy trao đổi chất và cải thiện khả năng hấp thu dưỡng chất. Tuy nhiên, phụ nữ đang cho con bú chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải, lựa chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bệnh lý nền, tiền sử dị ứng hoặc đang dùng thuốc điều trị để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

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Cách uống tinh bột nghệ giúp da sáng mịn: Bí quyết ít người biết

VOV.VN - Tinh bột nghệ được nhiều người sử dụng để làm đẹp da, nhưng không phải ai cũng biết cách uống đúng để đạt hiệu quả. Theo chuyên gia, dùng tinh bột nghệ với liều lượng và cách kết hợp phù hợp có thể giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, hỗ trợ da sáng khỏe và mịn màng hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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