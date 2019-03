Mẹo giảm cân nhanh trong 2 tuần - Khoa học và hiệu quả

Sử dụng thực phẩm toàn phần ( Whole food): Whole food là từ để chỉ những loại thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chế biến ở dạng ít nhất có thể và không được chế biến cùng những thành phần khác như muối đường, chất béo… do đó sẽ mang lại tác dụng tốt nhất cho cơ thể./.