English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe đến đâu? Những điều cần biết trước khi ăn

Chủ Nhật, 11:35, 04/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mộc nhĩ cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhưng sử dụng không đúng cách, nhất là ngâm quá lâu hoặc dùng nấm kém chất lượng, có thể gây hại cho sức khỏe.

Mộc nhĩ còn được gọi là nấm tai mèo, mộc nhu, mộc tung, mộc nga, vân nhĩ, hắc mộc nhĩ hoặc nấm mèo. Đây là một loại nấm thường mọc trên thân cây gỗ, được dùng làm thực phẩm hoặc nguyên liệu trong một số bài thuốc y học cổ truyền.

Trong Đông y, mộc nhĩ được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Nấm có bề mặt màu nâu, cấu trúc mềm và dai, bên trong chứa các chất dạng keo. Khi trưởng thành, bề mặt nấm có thể xuất hiện lớp bột trắng do bào tử phát tán.

Mộc nhĩ có tác dụng gì với sức khỏe?

Mộc nhĩ được sử dụng phổ biến trong chế biến thực phẩm. Với thành phần dinh dưỡng đa dạng, loại nấm này có thể góp phần bổ sung chất xơ, protein và một số khoáng chất cho khẩu phần ăn. Trong y học cổ truyền, mộc nhĩ cũng được sử dụng kết hợp với các dược liệu khác.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Mộc nhĩ chứa chất xơ và các thành phần dạng keo, có thể góp phần tăng lượng chất xơ trong khẩu phần, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, chưa có đủ cơ sở để khẳng định mộc nhĩ có tác dụng “thanh lọc” hay loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

moc nhi tot cho suc khoe den dau nhung dieu can biet truoc khi an hinh anh 1
Mộc nhĩ được sử dụng phổ biến trong chế biến thực phẩm

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Mộc nhĩ cung cấp chất xơ và một số hợp chất đang được nghiên cứu về tác động đến chuyển hóa lipid, sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, chưa có cơ sở xem mộc nhĩ là thực phẩm có thể phòng ngừa nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay làm tan huyết khối; lợi ích còn phụ thuộc vào chế độ ăn và lối sống tổng thể.

Công dụng trong việc giảm cân

Mộc nhĩ ít chất béo, giàu chất xơ, có thể bổ sung vào thực đơn kiểm soát năng lượng nhưng không trực tiếp giúp giảm cân. Hiệu quả phụ thuộc vào tổng lượng ăn uống và vận động; nên hạn chế dầu mỡ, đường, nước sốt nhiều năng lượng khi chế biến.

Các đối tượng không nên ăn mộc nhĩ

Người mang thai nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu dùng mộc nhĩ với lượng lớn hoặc mục đích chữa bệnh; người bị tiêu chảy, đầy bụng cần điều chỉnh khẩu phần. Với trẻ nhỏ, cần chú ý nguồn gốc, cách chế biến và nguy cơ dị ứng. Người vừa phẫu thuật, đang chảy máu, mắc bệnh về máu hoặc rối loạn đông máu, đặc biệt đang dùng thuốc chống đông, chống kết tập tiểu cầu, nên tham khảo bác sĩ trước khi ăn thường xuyên hoặc với lượng lớn.

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng nấm mộc nhĩ

Để hạn chế rủi ro, nên dùng mộc nhĩ khô từ nguồn uy tín, tránh tự ý sử dụng nấm tươi không rõ nguồn gốc vì có thể gây phản ứng trên da ở một số người. Mộc nhĩ cần được ngâm bằng nước sạch, rửa kỹ và chế biến ngay; không ngâm qua đêm hoặc để lâu ở nhiệt độ phòng vì dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Nếu nấm có mùi lạ, nhớt hoặc dấu hiệu bất thường, cần bỏ đi.

moc_nhi.jpg

Ăn mộc nhĩ sao cho đúng để tốt cho sức khỏe

VOV.VN - Mộc nhĩ là thực phẩm quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt, không chỉ tạo hương vị mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai cách hoặc kết hợp không phù hợp, mộc nhĩ có thể tiềm ẩn những ảnh hưởng không tốt cho cơ thể.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mộc nhĩ được ví như "nhân sâm đen", giá rẻ bèo ăn vào cực bổ
Mộc nhĩ được ví như "nhân sâm đen", giá rẻ bèo ăn vào cực bổ

VOV.VN - Mộc nhĩ không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn ngon của ẩm thực châu Á mà còn được xem là một "siêu thực phẩm" với vô vàn lợi ích sức khỏe.

Mộc nhĩ được ví như "nhân sâm đen", giá rẻ bèo ăn vào cực bổ

Mộc nhĩ được ví như "nhân sâm đen", giá rẻ bèo ăn vào cực bổ

VOV.VN - Mộc nhĩ không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn ngon của ẩm thực châu Á mà còn được xem là một "siêu thực phẩm" với vô vàn lợi ích sức khỏe.

Chỉ ngâm mộc nhĩ trong nước, coi chừng bạn đang ăn phải trứng côn trùng
Chỉ ngâm mộc nhĩ trong nước, coi chừng bạn đang ăn phải trứng côn trùng

VOV.VN - Nhiều người chỉ ngâm mộc nhĩ bằng nước trước khi đem chế biến, cách làm này khiến mộc nhĩ không sạch kỹ, đôi vẫn còn bám nhiều bụi bẩn và trứng côn trùng.

Chỉ ngâm mộc nhĩ trong nước, coi chừng bạn đang ăn phải trứng côn trùng

Chỉ ngâm mộc nhĩ trong nước, coi chừng bạn đang ăn phải trứng côn trùng

VOV.VN - Nhiều người chỉ ngâm mộc nhĩ bằng nước trước khi đem chế biến, cách làm này khiến mộc nhĩ không sạch kỹ, đôi vẫn còn bám nhiều bụi bẩn và trứng côn trùng.

Loại nấm được ví như "nhân sâm đen", siêu bổ dưỡng lại bán cực rẻ đầy chợ Việt
Loại nấm được ví như "nhân sâm đen", siêu bổ dưỡng lại bán cực rẻ đầy chợ Việt

VOV.VN - Mộc nhĩ không chỉ là nguyên liệu chế biến nhiều món ăn ngon mà còn được biết đến như một vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và các hoạt chất sinh học có lợi, mộc nhĩ mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Loại nấm được ví như "nhân sâm đen", siêu bổ dưỡng lại bán cực rẻ đầy chợ Việt

Loại nấm được ví như "nhân sâm đen", siêu bổ dưỡng lại bán cực rẻ đầy chợ Việt

VOV.VN - Mộc nhĩ không chỉ là nguyên liệu chế biến nhiều món ăn ngon mà còn được biết đến như một vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và các hoạt chất sinh học có lợi, mộc nhĩ mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe