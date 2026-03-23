Một tuần nên ăn bao nhiêu trứng là đủ? Bí mật ít người biết

Thứ Hai, 15:11, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trứng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều trứng cũng có thể tiềm ẩn những rủi ro cho sức khỏe. Vậy mỗi tuần nên ăn bao nhiêu quả trứng là hợp lý?

Lợi ích của trứng đối với sức khỏe

Với hàm lượng dưỡng chất dồi dào, trứng mang lại nhiều lợi ích đáng kể:

Tốt cho não bộ: Trứng chứa choline - dưỡng chất quan trọng giúp phát triển và bảo vệ hệ thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng nhận thức.

Hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật: Choline trong trứng còn được cho là có vai trò giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ.

Giúp xương chắc khỏe: Trứng cung cấp canxi và vitamin D, hỗ trợ hấp thụ khoáng chất, góp phần duy trì hệ xương khỏe mạnh.

mot tuan nen an bao nhieu trung la du bi mat it nguoi biet hinh anh 1
Với hàm lượng dưỡng chất dồi dào, trứng mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho cơ thể

Giảm căng thẳng: Các axit amin trong trứng giúp điều hòa serotonin - chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác thư giãn, cải thiện tâm trạng.

Hỗ trợ giảm cân: Trứng giúp tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, đặc biệt phù hợp trong bữa sáng cho người đang kiểm soát cân nặng.

Một tuần nên ăn mấy quả trứng?

Lượng trứng nên tiêu thụ phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và chế độ ăn của mỗi người.

Người trưởng thành: Người khỏe mạnh có thể ăn khoảng 5-7 quả trứng mỗi tuần. Với chế độ ăn lành mạnh, việc dùng 1 quả trứng/ngày không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tim mạch.

Người có bệnh lý: Người mắc tiểu đường type 2: Nên ăn tối đa 5 quả/tuần.

Người có bệnh tim mạch hoặc nguy cơ cao: Chỉ nên ăn khoảng 3-4 quả/tuần, hạn chế lòng đỏ.

Người có cholesterol LDL cao: Tốt nhất không quá 3-4 quả/tuần.

Người mắc hội chứng chuyển hóa: Nên giới hạn khoảng 5-6 quả/tuần nếu theo chế độ ăn ít chất béo bão hòa.

Người cao tuổi: Người trên 65 tuổi có thể ăn khoảng 1 quả/ngày nếu sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, nên cân nhắc tổng thể tình trạng sức khỏe để điều chỉnh lượng phù hợp.

Phụ nữ mang thai: Trứng là nguồn dinh dưỡng tốt cho thai kỳ. Phụ nữ mang thai khỏe mạnh có thể ăn 3-4 quả/tuần. Trường hợp có bệnh lý cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Trẻ em

Trẻ 6-7 tháng: 2-3 bữa/tuần, mỗi lần nửa lòng đỏ.

Trẻ 8-12 tháng: tối đa 4 lòng đỏ/tuần.

Trẻ 1-2 tuổi: 3-4 quả/tuần.

Trẻ trên 2 tuổi: có thể ăn 1 quả/ngày.

Lưu ý khi ăn trứng

Không nên ăn quá nhiều trong thời gian dài để tránh ảnh hưởng đến tim mạch.

Ưu tiên chế biến lành mạnh như luộc, hấp thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ.

Kết hợp với chế độ ăn đa dạng để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
