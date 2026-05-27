Mùa hè dùng điều hòa kiểu này cực hại sức khỏe nhiều người vẫn hay mắc phải

Sử dụng điều hòa ngay khi vừa ra ngoài về

Khi vừa từ ngoài trời nắng nóng bước vào phòng, cơ thể chúng ta đang tiết ra nhiều mồ hôi và các mạch máu đang giãn nở. Việc bật điều hòa ở mức nhiệt độ quá thấp (dưới 20°C) ngay lập tức sẽ gây ra hiện tượng sốc nhiệt.

Cơ thể không kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, dẫn đến co mạch máu, dễ gây cảm lạnh, đau đầu, viêm họng, thậm chí là đột quỵ cực kỳ nguy hiểm.

Nên bật quạt gió trước, lau khô mồ hôi và để cơ thể hạ nhiệt tự nhiên khoảng 5-10 phút rồi mới bật điều hòa ở mức 25°C-28°C.

5 sai lầm khi sử dụng điều hòa nhiều người vẫn hay mắc phải. (Ảnh minh họa)

Đóng kín cửa phòng điều hòa 24/24

Nhiều người có thói quen đóng chặt tất cả các cửa từ ngày này qua ngày khác để tránh thất thoát hơi lạnh và tiết kiệm điện. Tuy nhiên, điều này khiến không khí trong phòng không được lưu thông.

Phòng kín và ẩm thấp là môi trường lý tưởng cho nấm mốc, vi khuẩn và bụi mịn tích tụ. Cứ sau 3-4 tiếng sử dụng, bạn nên mở cửa phòng khoảng 5-10 phút để "đổi gió", giúp không khí tươi mới từ bên ngoài tràn vào phòng.

Ngồi trực tiếp dưới hướng gió điều hòa thổi

Thiết kế của cánh đảo gió điều hòa thường tập trung thổi hơi lạnh về một hướng cố định. Nếu bạn kê giường ngủ hoặc bàn làm việc ngay dưới hướng gió này, cơ thể sẽ bị nhiễm lạnh rất nhanh.

Đối với người lớn, điều này còn dễ bị khô da, đau nhức xương khớp, đau cổ vai gáy. Trong khi đó, hệ hô hấp của trẻ em còn non nớt, gió lạnh thổi thẳng vào đầu, mũi, ngực sẽ dễ gây viêm phổi, viêm phế quản cấp tính.

Không vệ sinh điều hòa định kỳ

Lưới lọc điều hòa là nơi giữ lại bụi bẩn, lông thú cưng, phấn hoa và cũng là ổ tích tụ của hàng triệu loại vi khuẩn, nấm mốc. Khi bạn lười vệ sinh, những tác nhân độc hại này sẽ theo luồng gió lạnh thổi ngược trở lại không khí và đi thẳng vào hệ hô hấp của người dùng.

Đây chính là nguyên nhân hàng đầu khởi phát các cơn hen suyễn, viêm mũi dị ứng dai dẳng và các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp khác. Hãy chủ động tháo lưới lọc ra rửa sạch mỗi 2 tuần một lần và gọi thợ bảo dưỡng toàn diện máy từ 3 đến 6 tháng một lần.

Bật điều hòa hoạt động liên tục suốt 24 giờ

Việc ở trong phòng máy lạnh liên tục quá 8 tiếng mỗi ngày sẽ làm giảm khả năng thích nghi của cơ thể với nhiệt độ tự nhiên. Hơi lạnh nhân tạo duy trì liên tục làm khô tuyến nước bọt, giảm độ ẩm của niêm mạc mũi, từ đó khiến hệ miễn dịch suy yếu và dễ bị virus tấn công hơn.

Ngoài ra, việc ép block máy lạnh hoạt động quá tải không nghỉ cũng khiến thiết bị nhanh hỏng và làm hóa đơn tiền điện nhà bạn tăng vọt. Bạn nên tận dụng những khoảng thời gian thời tiết dịu mát như sáng sớm hoặc chiều tối để tắt máy và mở cửa đón gió trời.

Nguyên tắc "vàng" giúp sử dụng điều hòa an toàn cho sức khỏe

Để vừa được tận hưởng không gian mát mẻ, vừa bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, bạn hãy nằm lòng các quy tắc sau:

Quy tắc 26 độ C: Đây là mức nhiệt độ lý tưởng nhất được các chuyên gia y tế khuyến cáo, vừa đủ mát vừa không gây hại cho bề mặt da và hệ hô hấp.

Chênh lệch nhiệt độ hợp lý: Nhiệt độ trong phòng chỉ nên lệch từ 5°C-7°C so với nhiệt độ ngoài trời.

Tăng cường độ ẩm: Đặt một chậu nước nhỏ hoặc sử dụng máy phun sương trong phòng để tránh khô da và khô cổ họng.

Uống đủ nước: Đừng quên bổ sung nước ấm thường xuyên khi ngồi phòng điều hòa lâu.