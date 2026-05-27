English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mùa hè dùng điều hòa kiểu này cực hại sức khỏe nhiều người vẫn hay mắc phải

Thứ Tư, 14:00, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mùa hè oi bức khiến điều hòa (máy lạnh) trở thành "vật bất ly thân" của mọi gia đình. Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị này không đúng cách vô tình biến nó thành "con dao hai lưỡi" bào mòn sức khỏe. Dưới đây là 5 sai lầm khi sử dụng điều hòa nhiều người vẫn hay mắc phải.

Sử dụng điều hòa ngay khi vừa ra ngoài về

Khi vừa từ ngoài trời nắng nóng bước vào phòng, cơ thể chúng ta đang tiết ra nhiều mồ hôi và các mạch máu đang giãn nở. Việc bật điều hòa ở mức nhiệt độ quá thấp (dưới 20°C) ngay lập tức sẽ gây ra hiện tượng sốc nhiệt.

Cơ thể không kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, dẫn đến co mạch máu, dễ gây cảm lạnh, đau đầu, viêm họng, thậm chí là đột quỵ cực kỳ nguy hiểm.

Nên bật quạt gió trước, lau khô mồ hôi và để cơ thể hạ nhiệt tự nhiên khoảng 5-10 phút rồi mới bật điều hòa ở mức 25°C-28°C.

mua he dung dieu hoa kieu nay cuc hai suc khoe nhieu nguoi van hay mac phai hinh anh 1
5 sai lầm khi sử dụng điều hòa nhiều người vẫn hay mắc phải. (Ảnh minh họa)

Đóng kín cửa phòng điều hòa 24/24

Nhiều người có thói quen đóng chặt tất cả các cửa từ ngày này qua ngày khác để tránh thất thoát hơi lạnh và tiết kiệm điện. Tuy nhiên, điều này khiến không khí trong phòng không được lưu thông.

Phòng kín và ẩm thấp là môi trường lý tưởng cho nấm mốc, vi khuẩn và bụi mịn tích tụ. Cứ sau 3-4 tiếng sử dụng, bạn nên mở cửa phòng khoảng 5-10 phút để "đổi gió", giúp không khí tươi mới từ bên ngoài tràn vào phòng.

Ngồi trực tiếp dưới hướng gió điều hòa thổi

Thiết kế của cánh đảo gió điều hòa thường tập trung thổi hơi lạnh về một hướng cố định. Nếu bạn kê giường ngủ hoặc bàn làm việc ngay dưới hướng gió này, cơ thể sẽ bị nhiễm lạnh rất nhanh.

Đối với người lớn, điều này còn dễ bị khô da, đau nhức xương khớp, đau cổ vai gáy. Trong khi đó, hệ hô hấp của trẻ em còn non nớt, gió lạnh thổi thẳng vào đầu, mũi, ngực sẽ dễ gây viêm phổi, viêm phế quản cấp tính.

Không vệ sinh điều hòa định kỳ

Lưới lọc điều hòa là nơi giữ lại bụi bẩn, lông thú cưng, phấn hoa và cũng là ổ tích tụ của hàng triệu loại vi khuẩn, nấm mốc. Khi bạn lười vệ sinh, những tác nhân độc hại này sẽ theo luồng gió lạnh thổi ngược trở lại không khí và đi thẳng vào hệ hô hấp của người dùng.

Đây chính là nguyên nhân hàng đầu khởi phát các cơn hen suyễn, viêm mũi dị ứng dai dẳng và các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp khác. Hãy chủ động tháo lưới lọc ra rửa sạch mỗi 2 tuần một lần và gọi thợ bảo dưỡng toàn diện máy từ 3 đến 6 tháng một lần.

Bật điều hòa hoạt động liên tục suốt 24 giờ

Việc ở trong phòng máy lạnh liên tục quá 8 tiếng mỗi ngày sẽ làm giảm khả năng thích nghi của cơ thể với nhiệt độ tự nhiên. Hơi lạnh nhân tạo duy trì liên tục làm khô tuyến nước bọt, giảm độ ẩm của niêm mạc mũi, từ đó khiến hệ miễn dịch suy yếu và dễ bị virus tấn công hơn.

Ngoài ra, việc ép block máy lạnh hoạt động quá tải không nghỉ cũng khiến thiết bị nhanh hỏng và làm hóa đơn tiền điện nhà bạn tăng vọt. Bạn nên tận dụng những khoảng thời gian thời tiết dịu mát như sáng sớm hoặc chiều tối để tắt máy và mở cửa đón gió trời.

Nguyên tắc "vàng" giúp sử dụng điều hòa an toàn cho sức khỏe

Để vừa được tận hưởng không gian mát mẻ, vừa bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, bạn hãy nằm lòng các quy tắc sau:

  • Quy tắc 26 độ C: Đây là mức nhiệt độ lý tưởng nhất được các chuyên gia y tế khuyến cáo, vừa đủ mát vừa không gây hại cho bề mặt da và hệ hô hấp.
  • Chênh lệch nhiệt độ hợp lý: Nhiệt độ trong phòng chỉ nên lệch từ 5°C-7°C so với nhiệt độ ngoài trời.
  • Tăng cường độ ẩm: Đặt một chậu nước nhỏ hoặc sử dụng máy phun sương trong phòng để tránh khô da và khô cổ họng.
  • Uống đủ nước: Đừng quên bổ sung nước ấm thường xuyên khi ngồi phòng điều hòa lâu. 
CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: điều hòa sử dụng điều hòa mùa hè mùa hè những sai lầm khi sử dụng điều hòa những lưu ý khi sử dụng điều hòa dùng điều hòa đúng cách nên bật điều hòa bao nhiêu độ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mùa hè nên ăn gì? Những loại rau vừa mát cơ thể vừa tốt cho thận
Mùa hè nên ăn gì? Những loại rau vừa mát cơ thể vừa tốt cho thận

VOV.VN - Những loại rau giàu nước, chất xơ, vitamin và khoáng chất không chỉ giúp giải nhiệt mà còn hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả hơn trong những ngày nắng nóng. Bổ sung thực phẩm phù hợp giúp cơ thể bù nước, duy trì cân bằng và bảo vệ sức khỏe mùa hè.

Mùa hè nên ăn gì? Những loại rau vừa mát cơ thể vừa tốt cho thận

Mùa hè nên ăn gì? Những loại rau vừa mát cơ thể vừa tốt cho thận

VOV.VN - Những loại rau giàu nước, chất xơ, vitamin và khoáng chất không chỉ giúp giải nhiệt mà còn hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả hơn trong những ngày nắng nóng. Bổ sung thực phẩm phù hợp giúp cơ thể bù nước, duy trì cân bằng và bảo vệ sức khỏe mùa hè.

Hơn 1.300 học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước trước mùa hè
Hơn 1.300 học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước trước mùa hè

VOV.VN - Ngày 18,19/5, Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông, BCA) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho hơn 1.300 học sinh trung học cơ sở...

Hơn 1.300 học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước trước mùa hè

Hơn 1.300 học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước trước mùa hè

VOV.VN - Ngày 18,19/5, Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông, BCA) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho hơn 1.300 học sinh trung học cơ sở...

Điều gì xảy ra với cơ thể khi thường xuyên uống chanh leo vào mùa hè?
Điều gì xảy ra với cơ thể khi thường xuyên uống chanh leo vào mùa hè?

VOV.VN - Không chỉ giúp giải nhiệt, chanh leo (chanh dây) còn là loại trái cây giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe trong mùa hè.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi thường xuyên uống chanh leo vào mùa hè?

Điều gì xảy ra với cơ thể khi thường xuyên uống chanh leo vào mùa hè?

VOV.VN - Không chỉ giúp giải nhiệt, chanh leo (chanh dây) còn là loại trái cây giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe trong mùa hè.

Thảm yoga bốc mùi mùa hè, làm sạch kiểu gì để không thành “ổ vi khuẩn”?
Thảm yoga bốc mùi mùa hè, làm sạch kiểu gì để không thành “ổ vi khuẩn”?

VOV.VN - Vệ sinh thảm Yoga hiệu quả giúp kéo dài tuổi hạn sử dụng, bảo vệ người dùng khỏi vi khuẩn, nấm gây bệnh.

Thảm yoga bốc mùi mùa hè, làm sạch kiểu gì để không thành “ổ vi khuẩn”?

Thảm yoga bốc mùi mùa hè, làm sạch kiểu gì để không thành “ổ vi khuẩn”?

VOV.VN - Vệ sinh thảm Yoga hiệu quả giúp kéo dài tuổi hạn sử dụng, bảo vệ người dùng khỏi vi khuẩn, nấm gây bệnh.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe