  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Hơn 1.300 học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước trước mùa hè

Thứ Ba, 17:37, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18,19/5, Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông, BCA) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho hơn 1.300 học sinh trung học cơ sở...

 

Sau hợp nhất, địa bàn các phường Liên Hòa và Hà An (tỉnh Quảng Ninh) trải dài dọc theo sông Chanh và sông Bạch Đằng - những tuyến thủy nội địa có mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ em sinh sống ven sông. 

Thủy đoàn I, Cục CSGT trao tặng 400 áo phao, 20 xe đạp, 100 mũ bảo hiểm và 1.000 quyển vở cho học sinh các trường THCS Hà An và Liên Hòa (Quảng Ninh).

Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã chỉ rõ những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn đuối nước như: tắm sông, hồ khi không có người lớn đi cùng; vui chơi gần khu vực nước sâu; tự ý bơi ra xa bờ, không sử dụng áo phao; thiếu kỹ năng xử lý khi gặp dòng nước xoáy, nước chảy mạnh hoặc sự cố khi tham gia phương tiện thủy. 

Thông qua hình thức hỏi, đáp nhanh và các tình huống giả định sát thực tế, lực lượng chức năng cũng kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh về phòng chống đuối nước, đồng thời củng cố kiến thức một cách trực quan, sinh động giúp các em dễ nhớ, dễ áp dụng vào thực tế.

Thượng tá Võ Xuân Mạo, Phó Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết: “Học sinh nghỉ hè trong một thời gian dài, các cháu thường cùng gia đình tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, tham quan du lịch. Do đó, chúng tôi đã chọn thời gian này để tuyên truyền cho các cháu về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung, đặc biệt, chúng tôi tập trung vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, phòng chống đuối nước và tuyên truyền, hướng dẫn cho các con kỹ năng xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra như  như sự cố sóng to, gió lớn hoặc là sự cố bất thường xảy ra để các con biết cách để xử lý, ứng cứu để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra."

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đường thủy tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa qua hệ thống các câu hỏi trực tiếp với học sinh.

Dịp này, Thủy đoàn I, Cục CSGT còn trao tặng 400 áo phao, 20 xe đạp, 100 mũ bảo hiểm và 1.000 quyển vở cho học sinh các trường. Hoạt động có ý nghĩa này là một trong những giải pháp thiết thực nhằm giúp gia đình, nhà trường chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ, đặc biệt trong dịp hè sắp tới, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em trên địa bàn.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Thầy giáo đau xót kể lại vụ 5 học sinh tử vong do đuối nước ở Phú Thọ
Thầy giáo đau xót kể lại vụ 5 học sinh tử vong do đuối nước ở Phú Thọ

VOV.VN - Không khí tang thương bao trùm các thôn Yên Phú, Yên Lương và Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ sau vụ đuối nước khiến 5 nam sinh tử vong. Thầy cô, người thân và chính quyền địa phương đang nỗ lực hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát quá lớn.

Đuối nước đặc biệt nghiêm trọng trên sông Lô ở Phú Thọ, 5 học sinh tử vong
Đuối nước đặc biệt nghiêm trọng trên sông Lô ở Phú Thọ, 5 học sinh tử vong

VOV.VN - Chiều 18/5, tại khu vực sông Lô thuộc địa bàn xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh tử vong. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị báo cáo khẩn vụ 4 trẻ tử vong do đuối nước ở Đắk Lắk
Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị báo cáo khẩn vụ 4 trẻ tử vong do đuối nước ở Đắk Lắk

VOV.VN - Sau vụ 4 học sinh tử vong do đuối nước tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế đề nghị địa phương khẩn trương báo cáo vụ việc và tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em khi dịp nghỉ hè của học sinh đang đến gần.

