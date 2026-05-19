Hơn 1.300 học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước trước mùa hè

Sau hợp nhất, địa bàn các phường Liên Hòa và Hà An (tỉnh Quảng Ninh) trải dài dọc theo sông Chanh và sông Bạch Đằng - những tuyến thủy nội địa có mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ em sinh sống ven sông.

Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã chỉ rõ những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn đuối nước như: tắm sông, hồ khi không có người lớn đi cùng; vui chơi gần khu vực nước sâu; tự ý bơi ra xa bờ, không sử dụng áo phao; thiếu kỹ năng xử lý khi gặp dòng nước xoáy, nước chảy mạnh hoặc sự cố khi tham gia phương tiện thủy.

Thông qua hình thức hỏi, đáp nhanh và các tình huống giả định sát thực tế, lực lượng chức năng cũng kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh về phòng chống đuối nước, đồng thời củng cố kiến thức một cách trực quan, sinh động giúp các em dễ nhớ, dễ áp dụng vào thực tế.

Thượng tá Võ Xuân Mạo, Phó Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết: “Học sinh nghỉ hè trong một thời gian dài, các cháu thường cùng gia đình tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, tham quan du lịch. Do đó, chúng tôi đã chọn thời gian này để tuyên truyền cho các cháu về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung, đặc biệt, chúng tôi tập trung vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, phòng chống đuối nước và tuyên truyền, hướng dẫn cho các con kỹ năng xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra như như sự cố sóng to, gió lớn hoặc là sự cố bất thường xảy ra để các con biết cách để xử lý, ứng cứu để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra."

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đường thủy tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa qua hệ thống các câu hỏi trực tiếp với học sinh.

Dịp này, Thủy đoàn I, Cục CSGT còn trao tặng 400 áo phao, 20 xe đạp, 100 mũ bảo hiểm và 1.000 quyển vở cho học sinh các trường. Hoạt động có ý nghĩa này là một trong những giải pháp thiết thực nhằm giúp gia đình, nhà trường chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ, đặc biệt trong dịp hè sắp tới, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em trên địa bàn.