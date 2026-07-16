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Muốn gan khỏe, đừng bỏ qua những loại trái cây quen thuộc này

Thứ Năm, 15:11, 16/07/2026
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VOV.VN - Gan đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và đào thải độc tố. Bổ sung đúng loại trái cây giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào gan, cải thiện chức năng chuyển hóa và giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Những loại trái cây tốt cho gan

Trái cây họ cam quýt

Cam, quýt, bưởi và chanh chứa nhiều vitamin C, flavonoid cùng các chất chống oxy hóa tự nhiên. Những dưỡng chất này giúp giảm tổn thương do stress oxy hóa, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ bảo vệ tế bào gan. Riêng bưởi còn chứa naringenin và naringin - hai hoạt chất đang được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chuyển hóa mỡ tại gan.

Táo

Táo giàu pectin - một loại chất xơ hòa tan có tác dụng cải thiện hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ kiểm soát mỡ máu và đường huyết. Việc duy trì chuyển hóa ổn định góp phần giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và hội chứng chuyển hóa.

Bơ là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đơn, vitamin E và nhiều chất chống oxy hóa. Đây là lựa chọn phù hợp cho người cần kiểm soát mỡ máu và hỗ trợ chức năng gan, nhất là khi dùng thay thế các nguồn chất béo bão hòa.

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Bổ sung đúng loại trái cây giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào gan

Nho

Nho, đặc biệt là nho tím, chứa resveratrol và nhiều polyphenol có đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm. Dù chưa có đủ bằng chứng để xem đây là phương pháp điều trị gan nhiễm mỡ, việc bổ sung nho trong chế độ ăn cân đối vẫn mang lại lợi ích cho sức khỏe chuyển hóa.

Các loại quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi và phúc bồn tử chứa nhiều anthocyanin cùng polyphenol. Một số nghiên cứu cho thấy, nhóm quả này có thể giúp giảm phản ứng viêm và hạn chế tổn thương tế bào gan do stress oxy hóa.

Đu đủ

Đu đủ cung cấp vitamin A, vitamin C, folate và enzyme papain hỗ trợ tiêu hóa. Việc cải thiện chức năng tiêu hóa và bổ sung đầy đủ vi chất góp phần nâng cao hiệu quả chuyển hóa của cơ thể, trong đó có gan.

Dứa

Dứa chứa vitamin C, mangan và enzyme bromelain hỗ trợ tiêu hóa protein. Mặc dù không phải thực phẩm điều trị bệnh gan, dứa vẫn có thể được đưa vào thực đơn lành mạnh nếu ăn với lượng vừa phải và hạn chế sử dụng các loại nước ép nhiều đường.

Lựu

Lựu giàu polyphenol, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa giúp giảm phản ứng viêm, bảo vệ tế bào trước tác động của quá trình oxy hóa. Đây là loại quả phù hợp với người có nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Cần lưu ý rằng không có loại trái cây nào có thể chữa bệnh gan hoặc thay thế các phương pháp điều trị y khoa. Muốn bảo vệ gan hiệu quả cần kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý với kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia, tập luyện thường xuyên và duy trì lối sống lành mạnh.

Cần hạn chế loại trái cây nào để bảo vệ gan?

Dù giàu dinh dưỡng, một số loại trái cây chứa nhiều fructose. Ăn quá nhiều có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa và nguy cơ tích tụ mỡ trong gan. Vì vậy, nên hạn chế xoài chín, nho ngọt và anh đào do có hàm lượng đường tự nhiên cao. Thay vào đó, nên ưu tiên táo xanh, các loại quả mọng và trái cây họ cam quýt vì ít đường hơn nhưng vẫn giàu vitamin và chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe gan.

Hướng dẫn bổ sung trái cây đúng cách để gan khỏe mạnh

Để hỗ trợ sức khỏe gan, đặc biệt ở người bị gan nhiễm mỡ, cần chọn đúng loại trái cây và ăn đúng cách. Nên ăn vào buổi sáng hoặc trước khi tập luyện, tránh ăn ngay sau bữa chính (nên cách 2-3 giờ). Đồng thời, kết hợp trái cây với thực phẩm giàu protein (như hạnh nhân) hoặc chất béo lành mạnh (như sữa chua Hy Lạp) để ổn định đường huyết và tăng hiệu quả hấp thu dưỡng chất.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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