Cây thuốc thanh nhiệt, bổ thận dưỡng gan mọc khắp vườn lại hay bị nhầm là cỏ dại

Thứ Sáu, 05:45, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cây râu mèo không chỉ nổi bật với vẻ ngoài độc đáo mà còn được coi là một vị thuốc nam có nhiều công hiệu tuyệt vời đối với sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách.

Lợi tiểu và giải độc

Nhiều thử nghiệm lâm sàng quy mô nhỏ ở Malaysia và Thái Lan (ví dụ: một nghiên cứu năm 2014 trên Tạp chí Journal of Ethnopharmacology) cho thấy rằng uống 2-3 tách trà pha từ cây râu mèo mỗi ngày giúp tăng 20-30% lượng nước tiểu và bài tiết natri ở những người tình nguyện khỏe mạnh, thúc đẩy quá trình giải độc nhẹ nhàng và giảm tình trạng giữ nước nhẹ.

Giảm viêm

Trong một nghiên cứu thí điểm năm 2018 trên bệnh nhân viêm khớp thoái hóa, chiết xuất từ cây râu mèo có thể làm giảm đáng kể chỉ số đau khớp gối trong 8 tuần, cho thấy có tác dụng hỗ trợ sức khỏe khớp. Ngoài ra, nhờ khả năng lợi tiểu và hỗ trợ hòa tan acid uric, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa và giảm các cơn đau Gout cấp tính.

cay thuoc thanh nhiet, bo than duong gan moc khap vuon lai hay bi nham la co dai hinh anh 1
Cây râu mèo không chỉ nổi bật với vẻ ngoài độc đáo mà còn được coi là một vị thuốc nam có nhiều công hiệu tuyệt vời đối với sức khỏe. (Ảnh minh hoạ).

Hỗ trợ chức năng thận

Các nghiên cứu trên bệnh nhân cho thấy, cây râu mèo khô có tác dụng làm kiềm hóa máu, sự có mặt của hoạt chất orthosiphonin và muối kali trong râu mèo có tác dụng giữ cho acid uric và muối urat ở dạng hòa tan, do đó phòng ngừa được sự lắng đọng của chúng để tạo thành sỏi thận, kết hợp với tính năng lợi tiểu thì vị này được dùng để phòng và điều trị sỏi thận.

Cân bằng chuyển hóa và quản lý cân nặng

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy sử dụng cây râu mèo có thể giúp cải thiện về chỉ số lipid và giảm tích tụ mỡ nội tạng. Điều có thể là do khả năng điều chỉnh chuyển hóa lipid của axit rosmarinic của các hợp chất trong loại cây này.

Tăng cường sức đề kháng, bảo vệ gan

Các flavonoid trong cây râu mèo có tác dụng chống oxy hóa và chống lại gốc tự do - các chất gây tổn hại cho tế bào và hệ miễn dịch của cơ thể, do đó râu mèo còn có tác dụng tăng sức đề kháng của cơ thể. Nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy axit oleanolic và ursolic trong cây rau mèo có tác dụng chống lại tổn thương gan do hóa chất gây ra.

Tác dụng trị mụn

Khi nghiên cứu hiệu quả trị mụn người ta thấy, một loại mỹ phẩm dạng nhũ tương có chứa 2% trích tinh lá râu mèo có tác dụng làm giảm chất bã nhờn và kích thước mụn trên những người da nhờn, từ đó có hiệu quả trong ngăn ngừa và điều trị mụn.

Mặc dù là thảo dược lành tính, bạn không nên sử dụng cây râu mèo khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Tuyệt đối không lạm dụng các phương pháp chưa bệnh dân gian từ loại cây này để tránh tác dụng phụ nguy hiểm cho sức khỏe.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: cây râu mèo cây râu mèo là gì lợi ích của cây râu mèo cây râu mèo có tác dụng gì cây râu mèo dùng để làm gì cây râu mèo trị bệnh gì
