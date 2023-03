Nên ăn bao nhiêu đường ngọt mỗi ngày?

Hội chứng xơ gan có thể gây ra do nghiện rượu bia, nhưng cũng có thể do chế độ ăn quá thừa đường. Bệnh gan nhiễm mỡ không do cồn (bệnh NASH) là nguyên nhân hàng đầu cần ghép gan, biến chứng xơ gan, ung thư gan.