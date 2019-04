Nếu ngừng tiêm vaccine, bệnh tật sẽ quay trở lại

Sáng nay (19/4) tại Hà Tĩnh, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Tiêm chủng với chủ đề: “Chung tay cùng tiêm chủng bảo vệ cộng đồng”, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiêm chủng đầy đủ trong suốt cuộc đời.

Phát động Tuần lễ Tiêm chủng (tức là tuần cuối cùng của tháng 4 này), đại diện lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định, tiêm chủng là biện pháp phòng bệnh hiệu quả và an toàn. Đồng thời đề nghị chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 95% ở quy mô xã, phường, thực hiện tiêm chủng lưu động tại vùng khó khăn.

Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Tiêm chủng. (Ảnh: Thanh Niên)

Giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: “Ngoài những điểm tiêm chủng tại trạm y tế xã, phường, tại vùng khó khăn, điều kiện đi lại không thuận lợi, chúng tôi yêu cầu tiêm chủng lưu động. Cán bộ y tế sẽ đưa vaccine tận gia đình để tiêm cho các cháu ngay tại nhà để nâng tỷ lệ tiêm chủng cho các cháu ở vùng sâu vùng xa”.

Hiện mỗi năm, Việt Nam vẫn có ít nhất gần 90.000 trẻ em dưới một tuổi chưa được tiêm chủng đầy đủ, đa phần là con em của những gia đình dân tộc thiểu số nghèo hoặc các gia đình khó khăn ở nông thôn và những hộ dân di cư sống ở thành thị. Từ thực tế này ông Nihal Singh, chuyên gia về tiêm chủng của Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cho rằng, khoảng trống này là nguy cơ lây truyền các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.

“Chúng tôi muốn nhắc nhở các bạn 5 sự thật về tiêm chủng. Thứ nhất vaccine an toàn và hiệu quả. Thứ 2, vaccine phòng bệnh chết người. Thứ 3, vaccine cung cấp khả năng miễn dịch tốt hơn so với nhiễm trùng tự nhiên. Thứ 4, các loại vaccine phối hợp đều an toàn và hiệu quả. Thứ 5, nếu chúng ta ngừng tiêm vaccine, bệnh tật sẽ quay trở lại”- ông Nihal Singh cho biết.

Sau lễ mít tinh, đoàn diễu hành đã truyền đi thông điệp tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch để phòng chống bệnh truyền nhiễm cho trẻ em. Các đại biểu cũng thị sát buổi tiêm chủng tại trạm y tế xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà.

“Hôm nay tôi cho cháu đi tiêm vaccine viêm não Nhật Bản. Sau khi tiêm chủng thì ở lại trạm theo dõi 30 phút, sau đó, về nhà theo dõi sức khỏe của cháu từ 1-2 ngày. Theo tôi tiêm chủng rất có lợi cho trẻ em, phòng được rất nhiều bệnh ”- Chị Nguyễn Thị Lài ở xã Tượng Sơn cho biết.

Cũng tại lễ mít tinh, Bộ Y tế cho biết, để chủ động nguồn vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, thời gian tới sẽ đưa thêm một vaccine 5 trong 1 vào sử dụng song song với vaccine ComBE Five. Đây cũng là vaccine được sản xuất tại Ấn Độ, đạt tiêu chuẩn tiền kiểm định của Tổ chức Y tế thế giới. Dự kiến từ tháng 5 tới sẽ triển khai tiêm thí điểm tại một số địa phương, sau đó mới đưa vào sử dụng đại trà./.