Người đàn ông chết não hiến 7 tạng, trao cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân

Sáng 14/7, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã thực hiện thành công ca lấy đa tạng từ người bệnh chết não sau khi nhận được sự đồng thuận của gia đình.

Người hiến tạng là nam bệnh nhân N.Đ.Đ (49 tuổi, trú tại xã Thư Lâm, Hà Nội). Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng sau tai nạn giao thông.

Theo chia sẻ của người nhà bệnh nhân, ngày 6/7, bệnh nhân bị tai nạn giao thông xe máy. Sau tai nạn, bệnh nhân lơ mơ, chảy máu vùng mặt vào Bệnh viện Bắc Thăng Long đặt ống nội khí quản. Bệnh nhân có tiền sử đã mổ chấn thương sọ não năm 2012.

Trước khi thực hiện lấy đa tạng, các y bác sĩ dành phút mặc niệm, đọc lời tri ân và từ biệt người hiến chết não, thể hiện sự tôn kính đối với nghĩa cử hiến tạng cứu người

Khi xác định người bệnh chết não, các bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện đã gặp gỡ gia đình để chia sẻ về tình trạng người bệnh cũng như ý nghĩa của việc hiến mô, tạng. Sau nhiều lần trao đổi, gia đình quyết định đồng ý hiến tạng để cứu người. Dù phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều từ người thân và những người xung quanh, gia đình vẫn vượt qua mọi rào cản, kiên định thực hiện nghĩa cử nhân văn, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng”.

Các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn thực hiện lấy đa tạng từ người hiến chết não

Ngay sau khi gia đình đồng thuận hiến tạng, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chuyên môn và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để triển khai quy trình điều phối, lấy và vận chuyển tạng.

Trong phòng mổ, hàng chục y bác sĩ, điều dưỡng thuộc nhiều chuyên khoa phối hợp nhịp nhàng. Mỗi phút đều được tính toán chính xác nhằm bảo đảm chất lượng của từng tạng hiến. Các cán bộ y tế đều hiểu rằng phía sau mỗi cơ quan được lấy thành công là một bệnh nhân đang chờ đợi cơ hội sống. Khi ca lấy đa tạng hoàn thành, những món quà vô giá lập tức được chuyển tới các bệnh viện thực hiện ghép tạng để nối dài sự sống cho nhiều bệnh nhân.